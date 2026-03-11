藝術三月2026｜專訪Aka C.海港城畫展　針筆畫招財貓融合十二生肖

【藝術三月/專訪/展覽】前Super Girls成員Aka C.趙慧珊不時在IG分享畫作，其藝術天份令一眾網民驚嘆。最近她於海港城美術館舉行了第四個個人畫展 「晃樂·願」，延續了她標誌性的「黑白金」針筆畫風格，透過細膩的線條與對比色調，將真實與想像中的動物、以及各文化中的幸運符號，轉化為充滿詩意與祝福的畫面。



趙慧珊 Aka C.最近推出第四個個人畫展「晃樂·願」（海港城）

除了經典的紙本針筆作品，她更首度展出全新畫布系列，還有融合十二生肖的「招財貓」小型限量作品，更首度聯乘高端燈具品牌 KOFFA 呈獻大型藝術裝置。這次我們特別邀請到 Aka 進行專訪，分享她這批畫作背後的創作思路。

趙慧珊 Aka C. 個人畫展「晃樂·願」作品（海港城）

今次是你第四度舉辦個人畫展，展覽名字「晃樂·願」背後有甚麼寓意？

：趙慧珊 Aka C. 個人畫展「晃樂·願」現場圖（海港城）

Aka C.（下稱 Aka）： 「晃樂·願」其實寓意著「晃動光影中的快樂祝願」。因為這次開展正值新年期間，我很想所有的畫都能帶給大家一個祝福。2025 年香港發生了一些不是太開心的事，在這些暗淡的日子裏，我很想「祝」一些光給大家。這個畫展是我小小的一份力量，想透過畫作跟香港人說一聲：We are ok，我們會好的，希望 2026 年香港的經濟、民生所有東西都會變好。

趙慧珊 Aka C. 個人畫展「晃樂·願」現場圖（海港城）

回顧你第一個畫展，風格相對比較暗黑，今次似乎是一個很大的轉變？

Aka： 是的。我第一個畫展時，畫的東西很苦惱、很暗黑，因為那時覺得很多人內心都有不開心的掙扎，我只會將自己的感受放在畫面上表達。但後來我慢慢覺得，這應該是一個「轉化」的過程：梳理了這些掙扎，再將它轉化為一個祝福。這次展覽就是由內到外，將幸運和祝福帶給觀眾。

你一直堅持使用黑白金色的針筆畫，這種媒介對你來說有甚麼魅力？

趙慧珊 Aka C. 個人畫展「晃樂·願」現場圖（海港城）

Aka： 其實我很喜歡針筆畫沒有顏色這一點。如果畫作色彩繽紛，顏色會最先主導你的感覺；但如果是黑白金色，它會驅使你去看深層的故事、靈魂和筆觸。

而且，針筆畫是「不可以改的」。這就像我們人生走過的路，不能回頭，所以下筆要很謹慎、很細緻。對我來說，這是一個 Meditate（冥想）的過程。雖然這次挑戰了最大達 1 米的畫布（Canvas），在沒有顏色的情況下計算點、線、面的平衡非常困難，但我很享受這種專注。

今次展覽加入了充滿童趣的「十二生肖招財貓」系列，你自己最喜歡哪一幅？

趙慧珊 Aka C. 個人畫展「晃樂·願」現場圖（海港城）

Aka： 這系列是將招財貓的幸運寓意與十二生肖結合。我自己私心最喜歡「老虎」！不過很有趣的是，原來我自己覺得未必有人選的生肖，反而有很多人喜歡，所以我也很期待看看觀眾們最喜歡哪一個。

今次你首度涉足燈具設計，與 KOFFA 跨界合作打造了裝置《Also Known As》，整體的概念設計從何而來？

趙慧珊 Aka C. 個人畫展「晃樂·願」現場圖（海港城）

Aka： 裝置的名字「AKA」既是我的名字，也是「亦稱為」(Also Known As) 的意思。裝置用了 13 枚會反光的「筆尖」構成，象徵我創作的 13 年。金色帶有樂觀的感覺，剛好 KOFFA 是做高端裝置的，我們就一拍即合。

從女團到藝術家，你覺得有沒有什麼不同的改變？外界的目光和你自己的心態不同了嗎？

Aka表示自己樂於平衡娛樂圈與藝術兩邊雙重身份（海港城）

從女團到藝術家，心態確實不同了。女團時是在閃光燈下對著人群；現在我的使命是把大家的情緒或故事放在畫布上，讓大家看到自己。這是一個需要消化的過程，其實我兩邊都還在做，所以我很開心現在能平衡這兩種身份。

未來在藝術創作上，還有甚麼新媒介想嘗試嗎？

Aka表示最近正在嘗試做陶瓷（海港城）

Aka： 有啊！我最近買了一個窯，正在嘗試做陶瓷。我對電鍍等技術很感興趣，未來想結合我現在的點、線、面技巧，買一箱 3D 物料來試試看立體的創作。

【展覽詳情】

名稱：趙慧珊 Aka C. 個人畫展「晃樂·願」@ 海港城

日期：即日至2026年3月22日

地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階 207 號舖）

