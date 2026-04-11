四月演出｜北京人藝《張居正》、港芭《華麗搖滾》、《美狄亞》

【舞台劇/芭蕾/演出/音樂會】「藝術三月」剛剛落幕，不少人或許仍意猶未盡。四月的演出節目同樣充實，北京人民藝術劇院帶著歷史話劇《張居正》訪港，香港芭蕾舞團以搖滾音樂配足尖舞蹈，中英劇團重演古希臘經典《美狄亞》，蒙古爵士歌手Enji首度來港，以及台灣獨立樂團DSPS舉行新專輯發片專場。由歷史話劇、當代芭蕾、古希臘悲劇，到爵士樂與台灣獨立音樂，風格各有不同，這次我們整理了4月5個值得入場的演出，總有一款適合你。



北京人藝《張居正》

北京人民藝術劇院歷史話劇《張居正》

北京人民藝術劇院歷史話劇《張居正》改編自作家熊召政的同名長篇小說，小說歷時十年寫成，長達百萬字，曾獲茅盾文學獎，這次劇本更是由原著作者親自操刀。

故事以1572年為背景，年僅十歲的萬曆皇帝繼位，國庫空虛，財政困頓，官員俸祿甚至以香料木材折算抵扣（史稱「胡椒蘇木折俸」）。首輔張居正在此局面下力排眾議，推行「考成法」與「一條鞭法」等改革，劇作呈現了這位歷史人物的複雜面貌與改革者的孤身處境。

是次演出由北京人藝院長、國家一級演員馮遠征執導並主演張居正一角。馮遠征過往曾飾演司馬遷、杜甫等多個歷史人物，今次與導演閆銳合作，呈現張居正的忠誠與擔當。舞台設計以故宮大殿的八根紅色立柱為主體，配合多媒體影像，在廟堂氛圍中重現明代宮廷場景。

演出詳情：

日期： 2026年4月10至11日（晚上7時30分）、4月12日（下午2時30分）

地點： 西九文化區戲曲中心大劇院



香港芭蕾舞團《華麗搖滾》

香港芭蕾舞團《華麗搖滾》

芭蕾舞不一定只能配古典樂！香港芭蕾舞團《華麗搖滾》（Glam Rock），以三部當代舞作，將芭蕾舞與搖滾音樂放在同一個舞台上。

首個作品《Strangelove》由希臘編舞家Andonis Foniadakis編排，取材自Depeche Mode的電音流行曲，去年首演時獲觀眾起立歡呼。第二個作品《Mercury Half-Life》由美國編舞家Trey McIntyre創作，以Queen的多首名曲為音樂，並加入芭蕾舞中少見的踢踏舞元素。

壓軸的《無腳鳥》是世界首演，由港芭駐團編舞家胡頌威及其太太麥靜雯聯合創作，以Beyond的經典金曲為題，向這隊香港搖滾樂隊致敬。今次演出的服裝更由設計師雲惟駿（Robert Wun）負責，他是香港首位登上巴黎高訂時裝周的設計師。

演出詳情：

日期： 2026年4月11至12日（下午2時30分及晚上7時30分）

地點： 香港演藝學院歌劇院



中英劇團《美狄亞》

中英劇團《美狄亞》

中英劇團的古希臘悲劇《美狄亞》（Medea）由由駐團導演林健峰執導及改編自原著，故事講述來自黑海東岸的公主美狄亞，因愛跟隨丈夫來到雅典，卻在異鄉淪為被排斥的外邦人，最終被丈夫無情拋棄。走投無路之下，她走向弒子的極端。劇作呈現一個被社會角色與他人期望層層困住的女性，如何一步步走向崩潰，也讓觀眾反思那些壓抑在文明禮儀下的情緒與慾望。

劇中由劉雨寧、陳雅媛等演員出演，配合林健峰的改編視角，讓這個兩千多年前的故事在當代語境下重新被審視。

演出詳情：

日期： 2026年4月4至12日

地點： 香港文化中心劇場



Enji《迷人的日常》

Enji《迷人的日常》

來自蒙古烏蘭巴托、現居德國慕尼黑的爵士歌手Enji（恩吉），將首次來港，於西九文化區留白Livehouse舉行《Enchanted Ordinary 迷人的日常》音樂會。

Enji的音樂將蒙古傳統「長調」（Urtiin duu）與當代爵士樂、民謠融合，形成一種獨特的跨文化音樂風格。她於2025年推出的專輯《Sonor》獲英國《衛報》列為「最佳全球專輯」之一，作品探索日常生活中的細節之美，以及遊走於兩種文化之間的身份認同。

今次香港演出，Enji將與低音大提琴手River Adomeit及結他手Paul Brändle以三重奏形式登場，呈現一場情感深厚的演出。

演出詳情：

日期： 2026年4月15日（晚上8時）

地點： 西九文化區 留白 Livehouse



DSPS "yolk on rice" 發片專場

DSPS "yolk on rice" 發片專場

台灣獨立樂團DSPS新專輯《yolk on rice》以「蛋黃拌飯」為主題，熱騰騰的白飯、一顆生雞蛋、少許醬油，是最簡單的組合，卻是不少人心中踏實的安慰。DSPS藉這個意象，談的是生活裡那些微小而確實的美好，以及願意為他人或自己留下一點溫柔的心意。

DSPS一向以清淡的嗓音和柔和的曲風見稱，沒有高亢的嘶吼，卻有一種安靜陪伴的質感。今次香港場將演出新專輯曲目及過往作品，適合想在週末夜晚放鬆一下的樂迷。

演出詳情：

日期： 2026年4月17日（晚上7時）

地點： Portal（新蒲崗彩虹道212號The Burrow 1及2樓）

