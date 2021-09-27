然後天空又再湧起密雲　曙暮暉洗版後可讀哪本書｜星期一扮工

近日看到不同的社交平台都輪流被一張張「曙暮暉」的照片洗版，黃昏的天空出現了散射的光柱，光暗對比分明，光柱的線條異常突出，震撼着我們的視覺。我跟同事們分享這些照片，無不雀躍，還記起幾年前下班後曾經一起巧遇「曙暮暉」的難忘時刻。

「人人頭上有一片天，香港市區雖然高樓密集，可是只要有一角天空，仍然不阻賞雲者、觀天者去欣賞天空之美和多姿的雲朵。」揭開《觀雲識天賞光影》這本書的首頁，我看到這句話。

《觀雲識天賞光影》由香港氣象學會編著，它是一本科普讀物，也是一本攝影集，把科學和藝術兩者結合起來。全書彙集了過百張有趣、特殊的雲圖，也有大氣光學現象的照片，包括近期大熱的曙暮暉和雙彩虹，全靠不同的攝影達人捕捉珍貴的時刻，拍下一張又一張難得一見的照片。

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平時抬頭觀雲，只懂欣賞它的變化多端，卻不曉得怎樣從雲的形狀和變化，去預測未來的天氣。《觀雲識天賞光影》可以說是一部觀天的入門天書，編者簡明地拆解每種雲的形成，又詮釋了其他有趣的天文現象，可謂有圖有真相。

不讀不知，原來雲的分類可以這麼仔細，有「雲族」、「雲屬」、「雲種」和「雲類」。「雲族」是用高度來區分成高、中、低「三族」；「雲屬」用雲的外形和高度區分成「十屬」；「雲種」是利用雲的外形特徵和內部結構去分成15種；「雲類」則共有9種，是用來描述雲塊的不同排序和透光度。看似複雜的理論，再仔細讀下去，原來也簡單易明。

香港人工作壓力大，要減壓，除了吃喝玩樂，還可以觀賞天上的一朵朵雲。看着雲隨風飄散，心也伴隨着飄到很遠很遠……這一刻，我會很想拋下繁重的工作，放一個悠長假期。

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書名｜觀雲識天賞光影──有趣的雲和大氣光學現象

編者｜香港氣象學會

出版｜天地圖書 （2020）



（本文不代表藝文格物立場）

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