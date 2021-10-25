我們都是這樣在屋邨長大的｜星期一扮工｜餐前伴讀

最近看了一齣舞台劇，是風車草劇團的《回憶的香港》。劇中重現一幕又一幕曾經發生在你和我身上的往事，令人陶醉又回味。台下的我們看得津津有味，時而熱烈拍掌，時而會心微笑，台上台下一下子connect了，只因為有着無窮共鳴。屋邨晾衫竹、他媽哥池、熱狗巴士、call台留言、沙田音樂噴泉、五支旗桿等人、三人會議傾電話……跟同事談起劇中一些情節，只要說出關鍵字，大家就已經心領神會，然後你一言，我一語，談得歡天喜地，不理會已經出賣了自己的年齡。

說起屋邨的生活，大家最有共鳴，因為我們都是在屋邨長大的。看過這齣舞台劇，特意搜尋了一些相關的書籍來讀，其中找到這一本──《我們都是這樣在屋邨長大的》。三位作者都在公屋長大，是兄妹和妹夫的組合，他們透過37篇文章，重塑昔日屋邨的快樂生活。

屋邨掃街、中秋節「煲」蠟、高空擲水彈、鄰里情……作者每一篇所記述的人和事，都是我們「屋邨仔女」難以忘懷的回憶。

「在公共屋邨，捉迷藏的其中一個玩法是跨越好幾個樓層的『捉』。」兒時住過公屋的小朋友，一定這樣玩過。那個年代，每逢周末都總會有一群幾歲至十幾歲的左鄰右里，跑勻十幾層樓玩「伏匿匿」，你追我逐就是大半天，一種簡單又刺激的娛樂。

「除了孩子間一同玩樂和成長的情誼外，鄰里間的密切關係，在那年代的公屋中，處處可見。」街坊互相分享食物在當年的屋邨十分常見，回想兒時的我，有時甚至會跑進相熟的鄰居家中「黐餐」，那時的鄰里關係很可愛。

「他們背着重重的輜重和器具，邊行邊喊『磨鉸剪～～鏟刀～～！』」看到這一句，你會感到耳邊響起了聲音嗎？你仍記得叫喊的節奏嗎？很神奇，我還記得一清二楚。

一邊讀《我們都是這樣在屋邨長大的》，一邊就湧現了很多零零碎碎的兒時回憶。這本書似乎有一種力量，能夠牽動着我們的思緒，讓我們回到那些年。偶爾回憶往事，偶爾逃避現實，是人之常情，回憶當天三歲的波板糖，總會覺得特別甜。

作者：范永聰、范詠誼、楊映輝 出版：非凡出版（2019）

（本文不代表藝文格物立場）

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