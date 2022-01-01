英國藝術家石頭排出癒人圖案　從自然而生任自然而滅的藝術

來自英國的Jon Foreman，在大學修讀美術時首次接觸到地景藝術（Land Art），自此便深深地愛上地景創作。

自此，他一直在嘗試不一樣的表現方式。無論是石頭還是樹葉，內陸或海灘。他甚至在廢棄的環境中使用碎玻璃、灰燼和一般碎片等材料創作作品。他的作品規模大小可以差天共地， 他會以石頭或浮木來製極為細小的作品，另一方面他亦會在沙灘上繪製長達 50 米的大型沙畫。

在海灘上仔細排列石頭作品期間，Foreman感到了平靜的安慰。他把自己的創作稱為「Sculpt the World」。「這個過程對我來說是一種治療，」Foreman曾在其他訪問中表示：「將石頭放在沙子上的簡單動作非常具有治療作用。我相信我們都喜歡在海灘上散步，但我發現這個過程更加身臨其境；在大自然中，在工作中迷失自我，拋開日常生活的所有壓力。」

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在抵達創作地點後，Foreman一般會平均花上四個小時來創作他藝術作品，但是他通常只會對作品抱有初步概念。「有時我會知道我想嘗試什麼，但我很少將它完全繪製出來。我很喜歡在作品真正完成前，我都不知道它會如何發展。」他認為假如創作時對作品沒有先入為主的觀念，更能引發出不同創作的可能性。

雖然只是一粒粒石子，但Foreman透過精心排列，卻往往展示出跟石頭堅固形象不同的感覺。Foreman說道：「使用石頭的方法有很多種；顏色、大小、形狀、放置的角度、面向的方向，以及無限的可能性。雖然石頭不是我唯一選擇的材料，但它是我目前最喜歡的材料，因為它提供了許多不同的機會。」

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Foreman的作品跟其他地景藝術品一樣，在許多不同方面都是短暫的。大多數情況下，天氣和氣候會使他的作品逐漸消失。不過他視這都是創作過程的一部分，並認為這對他的生命更添意義。「我試著留下來看著作品被抹去並捕捉影響的瞬間。」，Foreman表示：「我使用那裡製成的材料，為那裡的環境進行創作。潮汐將這一切沖刷去掉，一切回潮汐線，第二天我帶著一張空白的畫布回來創作。人們經常問我，作品最終不得不消失會否讓我感到困擾。對此，我經常說：『完全沒有。』因為如果它是那麼的短暫，它對我來說只會更加特別的存在。」

假如大家對Jon Foreman的作品感興趣，不妨前往其IG、網頁了解更多。

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