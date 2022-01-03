抗壓力是如何煉成的｜星期一扮工｜餐前伴讀

邊一個發明了返工？每逢星期一都是打工仔的blue Monday，因為周末周日假期過後又要拖着疲累的身軀上班了。星期一回到office，同事（包括自己）都特別安靜，大概是因為大家都「未回魂」，也要為着這星期的工作而調整心情。

一返工，就有來自四方八面的壓力，不一定只是因為work load，身邊的麻煩同事、長氣上司、奄尖客戶也會是壓力的來源。

如何抗壓？一直是上班族最想解決的一道難題。

《圖解抗壓力‧上班族減壓行動法》作者一墨長期從事心理諮詢工作，尤其關注職場心理。他寫這本書的意圖不是教上班族如何「滅壓」，而是要「減壓」。一墨將上班族面對的壓力分為8種（例如上司壓、下屬壓、同事壓、客戶壓等等……），然後再逐步拆解如何面對。

香港打工仔最常面對的問題就是OT，每天準時放工的機會率總是很低。有些人是真。OT，有些人是扮。OT。基於太多不同的因素，導致你或我都與OT常在，可能是周遭的工作氛圍影響，也有可能是上司給予的壓力。

書中提到的「對抗無間加班的五大方法」是針對真。OT的上班族而談的，也許能給予大家一點啟示。「提高效率，減少加班」說的十分中肯，很多上班族在辦公時間總是患上「工作拖延症」，未到最後一刻都不肯全速去完成工作。很多時候，只要在office hour集中精神投入工作，不要瀏覽社交平台、跟朋友text、網購……，加班的需要一定會大大減少。

書名｜圖解抗壓力：上班族減壓行動法 作者｜ 一墨 出版社｜非凡出版社 （2017）

假如面對工作狂的上司經常要求加班，又可怎樣拆解？作者一墨提議的其中一個方法幾有趣──「鼓勵上司享受生活」，即是在工餘時間嘗試邀約上司聚餐、行山，讓對方懂得享受閒適的生活，不要只為了工作而活。不過我認為這個方法對於很多人來說都難以實行，先不要說成功邀約上司出來的機會有多少，就是自己也不想在公餘時間再跟上司見面吧！這個方法不行，也可試試作者建議的其他方法：「忙時專注，閒時享受」、「轉變風格，自己也變做工作狂」，既然改變不了別人，唯有嘗試改變自己的心態，這也是幫助自己減壓的好方法。

每人面對的壓力都不同，有經濟壓、有家庭壓、也有健康壓，針對自己所面對的壓力範疇，找出最合適的解決方法，好好替自己「鬆綁」一下，走更遠的路。

（本文不代表藝文格物立場）

【戀：文具物語｜星期一扮工】

【出發！星期一用念力行山！｜星期一扮工】

+ 2

【下午茶時間在辦公室只能睇書扮歎茶｜星期一扮工】

【執屋計劃即是生涯規劃｜星期一扮工】

+ 1

【中環街市｜廢墟保育今昔對照 一樣角度 不同時空｜空城記】

+ 22

【古蹟保育｜薄扶林舊牛奶公司職員宿舍牛眼窗與屋頂的秘密｜黎雋維】

【中環街市｜廢墟保育今昔對照 一樣角度 不同時空｜空城記】

+ 22

回顧主教山蓄水池評論文章——

深水埗主教山蓄水池｜各派議員齊聲建議保留 因香港建築冇得救？主教山蓄水池｜無人視察亦無人負責 俹簁又有乜好怕喎？｜來稿主教山蓄水池｜「羅馬式拱」說法不算錯但聽上去像「美式漢堡包」

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。

+ 16

【廢墟回憶奈良 Dreamland 清拆前最完整圖輯】