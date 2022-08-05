主打價錢親民的Affordable Art Fair昨日（4日）開幕，超過60間畫廊及藝術機構參展，其中超過50間來自香港。



大會更聯同26位本地新秀，以「Welcome to the Zoo」為題舉行「Young Talent Hong Kong x Next Gen」展覽，同時找來各地藝術家以香港作為靈感創作大型裝置作品，可見本屆藝博會對香港主題之重視。有見及此，我們把目光投向與香港相關的作品，為大家重點介紹以下幾位參展藝術家。



攝影：梁嘉欣

Sophia Hotung 何慧恩



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相信很多人看見《The Hong Konger》系列的第一眼，都會想起美國的《The New Yorker》雜誌封面，原來這正正是何慧恩的創作靈感。

現為作家兼畫家的何慧恩是何東家族之後，原先在大公司工作，後來受病痛影響需留家休息。那年她收到來自母親的聖誕節禮物——一部iPad，就開始探索藝術創作。她透露自己原本沒有藝術功底，一開始取材雜誌封面，是因為得知《The New Yorker》會聘請不同的藝術家進行封面創作，可以從中吸收不同的藝術風格，又不至於完全模仿特定藝術家畫風。她參考不同的《The New Yorker》封面，嘗試不同的筆觸和材質，並將場景轉換成香港，《The Hong Konger》系列便逐漸成型。

Sophia Hotung 何慧恩（攝：梁嘉欣）

作品香港元素明顯，她將紐約時代廣場換成旺角街頭、古根漢美術館化身香港常見的商場、原本連結森林的紐約地鐵站，在她手中變成虛構的獅子山港鐵出口，濃厚的香港風情在作品中撲面而來。她透露，作品中藏有一些小彩蛋。一些價錢標示在左，一些在右，原來是與題材相關。她在畫風成熟後漸漸嘗試原創作品，不單參考《The New Yorker》封面，亦從本地新聞吸取靈感。如果作品有封面原型，就價錢在左，右邊的日期是參考的《The New Yorker》期數；假若作品是原創，則價錢在右，左邊日期標示參考的新聞日期。

《The Hong Konger Wall》（攝：梁嘉欣）

這次何慧恩與主辦單位合作創作大型裝置《The Hong Konger Wall》，從社交媒體征收216位香港人的自拍，花上數月每張畫成插畫，呈現於寬6米x高3米的牆上。原來也和《The New Yorker》有關，雜誌的代表角色有舉起單片眼鏡的標誌動作，她留意到朋友拍照時經常會用手指比心，便提議參與者提交手指比心的側臉照片，與《The Hong Konger》系列一脈相承。

何慧恩將人們側臉變成插畫（圖片由Affordable Art Fair提供）

渠王嚴照棠



「渠王」嚴照棠亦有參與這次的Affordable Art Fair，並帶來全新作品。渠王，原名嚴照棠，是香港著名的資深通渠匠，多年來他在香港街頭上以手繪方法創作出家傳戶曉的「渠王廣告」。為了餬口，自60年代開始，渠王就以傳統的方法在街頭書寫廣告，香港的街頭巷尾都能找到他的墨寶，是重要的街道風景。

渠王嚴照棠現場作畫（攝：梁嘉欣）

這次藝博會會售賣渠王罕見的原型作品，畫中特意畫上笑臉，是為了鼓勵香港人。渠王嚴照棠昨日（4日）亦親臨藝博會現場作畫，據其合作畫廊主理人透露，作品稍後打算送往拍賣，收益將用於慈善用途。

Margaret Lau



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Margaret Lau來自香港，後來嫁到馬來西亞，因思念香港，卻受疫情影響無法回港，她回憶當時受眼前的零食啟發，有感零食帶給她很多舒適感，便著手創作她在香港經常購買的零食。作品所描繪的辛拉麵、卡樂B薯片、金龜嘜魷魚絲等食品，相信是不少讀者家中的常備糧餉。

Margaret Lau（攝：梁嘉欣）

她從劍橋建築系畢業，本來是註冊建築師，也透過該行業培養了自己的繪畫基礎。Margaret表示是因為孩子漸漸長大，覺得終於可以做自己想做的事情，便拾起繪畫創作，現在是全職藝術家。她在試驗不同創作後，發現自己最擅長超寫實風格（Hyperrealistic），就誕生了這些媲美照片的高像真手繪作品。

展場其他作品聚焦：

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