冷氣機｜隔了個冬天該怎保養？洗隔塵網外　一招可避免內籠發霉

隨着夏日接近，冷氣的需求也將提升，究竟該怎麼做才能有效省電？對此，台電曾指出，在冷氣開工可前先擦拭機身外表以及出風口，並清潔濾網，除了讓冷氣效果更好，也可以進一步的省電。



開冷氣少1動作超耗電！台電教2招「冷房快又省電費」

吹冷氣的季節到來，許多人因而擔憂電費暴漲的問題，而台電則曾發文指出，可依照2個步驟清理冷氣來維持冷房效果並省電：在開冷氣之前，可先清潔冷氣外部，將機身表面與出風口擦拭乾淨；接下來則可以清洗濾網，以輕刷的方式，利用清水或中性清潔劑沖洗，洗完則可陰乾或輕拭乾，如此一來，就能提升循環空氣品質，也更加省電。

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此外，日本電器大廠日立也曾指出，冷氣在秋冬季停止使用時容易滋生黴菌，且到了夏季開始頻繁使用後，就會導致冷氣機的內部、出風口和管道等地出現的水漬，因此日立提醒大家，若是不做清理就會造成冷氣發霉，而黴菌在20度至30度、濕度70度以上環境容易滋長，也會進而吸引蟑螂昆蟲。

知名大廠日立則建議，大家可在冷氣開機前，選擇一個晴天的日子，讓冷氣以送風的模式運轉半天，就能讓吹乾冷氣機、空調內部，避免發霉的情況；富士通也同樣指出，若冷氣停機的時間超過1個月以上，冷氣內部就可能一直處於潮濕狀態，容易滋生黴菌，因此大家可在晴天時開啟送風的功能，並吹半天左右的時間，讓室內機的內部乾燥。

另外，根據《NOWnews》的報道指出，水電行的師傅也表示，人們時常在夏季結束後就將冷氣關機並長時間不清理，就會使內部產生髒污並發霉，更可能在隔年的夏季打開冷氣時，發現有蟑螂、蜘蛛和小蟲等。不過師傅也提到，由於現在清洗一台分離式冷氣的服務費動輒要數百元，因此若是檢查到使用時間不長、使用頻率不高的家庭冷氣是乾淨的時候，建議客戶可以晚個一兩年才洗冷氣以減少支出。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：電價調漲，開冷氣少1動作超耗電！台電教2招「冷房快又省電費」，水電師傅也認證】