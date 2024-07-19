書展2024｜直擊最受家長歡迎攤位 半價起買補充練習及開學用品

香港書展2024｜ 第34屆香港書展於本日起於灣仔會展開鑼（7月17至25日），今年以「影視文學」為年度主題，場內場外將舉辦超過600項文化活動。01親子為大家現直擊最受父母歡迎的攤位，以及最抵優惠。



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書展2024最受家長歡迎攤位【1】課室教材出版有限公司

套裝優惠低至6折起，購買3套以上再減低50。買滿$800送購物車一部。

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書展2024最受家長歡迎攤位【3】新雅文化事業有限公司

全場兒童圖書8折，部份圖書3本7折，立即下載會員APP即享78折優惠。

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書展2024最受家長歡迎攤位【3】樂思教育出版有限公司

攤位號碼：3E-A02,3E-A12,3E-A22



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書展2024最受家長歡迎攤位【4】文具佬生活百貨

這攤位有多款文具、卡通精品、索袋、水杯、水樽等等，需要準備開學用品的家長不要錯過！全場買滿$200即可享88折

攤位號碼：3F-A16



書展2024最受家長歡迎攤位【５】Pilot Pen Hong Kong

攤位號碼：3F-C02



書展2024最受家長歡迎攤位【6】 牛津大學出版社(中國)有限公司

小學練習買1本已有85折，而攤位更有點讀筆教材，現場看到家長源源不絕前來了解。

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書展2024最受家長歡迎攤位【7】教育出版社

香港書展2024

展覽日期：2024年7月17至23日 (星期三至星期二)

展出地點：香港會議展覽中心

香港書展開放時間：

7月17至22日 - 上午10時至晚上10時

7月23日 - 上午9時至下午5時

香港運動消閒博覽及零食世界開放時間：

7月17至18日 - 上午10時至晚上9時

7月19至20日 - 上午10時至晚上10時

7月21至22日 - 上午10時至晚上9時

7月23日 - 上午9時至下午5時

門票種類：

(1) 入場門票

免費再進場特別優惠：凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月17或18日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1) 7月19-21日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月22日（星期一）晚上7時後

＊此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

＊小童適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童

＊每票只限一人進場一次。

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(2) 電子超級書迷證 (7月17-23日)

每張超級書迷證門票價格為HK$88

＊只限一人使用及進場

＊每人限買兩張 ( 1位大人及 1位12歲以下小童)

＊持證人士於香港書展 2024 舉行期間(7月17-23日)可無限次以特別通道進入會場。

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