中秋自助餐2024｜55折起海鮮/蟹饌/榴槤/爐端燒 附買一送一優惠

親子自助餐 | 臨近中秋，是時候一家人聚會。酒店自助餐食物種類、款式多，不論大小朋友口福都一一滿足。「01親子」為一眾父母精選以下x間酒店親子自助餐，食材豐盛夠體面，部份更提供早鳥、折上折優惠，吃得滿足同時「慳荷包」！



中秋自助餐2024【1】8度海逸酒店｜夏日熱辣辣海鮮自助餐 ｜低至66折起

8度餐廳「夏日熱辣辣海鮮自助晚餐」提供多款新鮮海鮮及夏日主題美食，包括主打即開生蠔、冰鎮海鮮、椒鹽軟殼蟹、麻辣鮑魚雞煲、香草蒜蓉扒大蝦、煎鵝肝伴黑松露汁、脆皮德國鹹豬手、麻辣小龍蝦及多款精緻甜品。

66折起即搶夏日熱辣辣海鮮自助餐

星期一至四價錢（公眾假期除外）

成人$495（原價：$598）、小童$367（原價：$438）、長者$423（原價：$508）

星期五、六日及公眾假期及前夕價錢：

成人$611（原價：$718）、小童$492（原價：$578）、長者$511（原價：$648）

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66折起假日自助午餐（適用於星期六及日）（供應時間12:00 – 14:30） 成人HK$328（原價$468）、 兒童HK$272（原價$388）、長者HK$300（原價$428）

精選美食：生蠔、海蝦、海螺及青口、蒜泥白肉、泡椒紅洋蔥牛肉沙律、青檸青酒浸大蜆、蒜香拍青瓜伴海蜇、杞子花雕醉雞翼、日式雜錦刺身、海鮮火鍋、燒牛肉西冷、脆皮豬腩、燒羊扒 / 燒羊脾、意式香草烤春雞伴黑松露汁、清蒸石班、香煎龍脷配白酒香草汁/ 香煎三文魚配香檳汁、脆香白鰆魚或椒鹽荷蘭比目魚、白酒煮藍青口、古法香橙骨、XO醬時菜炒蝦球、川辣炒雞球、蔥花蟹籽三文魚炒飯、招牌芒果拿破崙、芒果慕絲餅、牛油麵包布甸配雲喱嗱汁、芒果布甸、葡撻、Häagen-Dazs雪糕配鬆餅、Häagen-Dazs / Mövenpick雪糕

*以上所有價目須另收加一服務費，加一服務費以原價計算，將於惠顧8度餐廳時收取

8度海逸酒店

日期：2023年4月1日(六) 至 2024年11月30日(六)

時間：12:00 - 21:00

地點：8度餐廳（香港九龍土瓜灣九龍城道199號）



和牛及避風塘盛宴｜

低至68折搶香港金域假日酒店自助餐

自助晚餐（下午6時至晚上9時15分）

「和牛及避風塘盛宴」自助餐

成人$704（原價：$768）、小童 3－11歲 $495（原價：$537）、長者$561（原價：$614）

精選美食推介： 翡翠螺、波士頓龍蝦、凍青口、凍蝦及翡翠螺；各款精選刺身；炙烤和牛壽司、燒和牛西冷等等

自助午餐（中午12時至下午2時半）

成人$440（原價：$471）、小童 3－11歲 $308（原價：$329）、長者$352（原價：$376）

精選美食推介：凍蝦、凍藍青口、翡翠螺、小龍蝦、麵包蟹；各款精選刺身；燒火腿配蜜糖燒汁、和牛壽喜燒、燒和牛西冷等等

自助下午茶（下午3時至5時 (星期六至日及公眾假期)）

成人$275（原價：$295）、小童 3－11歲 $187（原價：$206）、長者$220（原價：$235）

精選美食推介：熟蝦、藍青口、泰式燒牛肉沙律、多款刺身及壽司、中式海鮮瑤柱羹、 炸薯角伴 (芝士汁, 酸忌廉) 、蜜椒金沙骨

甜品區：士多啤梨青檸芝士餅、海鹽焦糖布朗尼蛋糕、杜絲朱古力焗忌廉撻、藍草莓芝士蛋糕、柚子白朱古力餅

香港金域假日酒店

日期：2024年3月18日(一) 至 2024年9月30日(一)

時間：12:00 - 21:25

地點：Bistro on the Mile（尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓）



中秋自助餐2024【3】香港尖沙咀凱悅酒店｜滋味蟹饌及週末海鮮盛宴自助晚餐｜0－5歲免費享用

平日限定主題自助晚餐 成人$673、小童 $331

星期一︰異國美饌，包括印度香料海鮮、天多利羊架、天多利虎蝦

星期二︰地中海風情，包括馬賽海鮮湯、燒原條海鱸魚配橄欖蒜蓉醬、西班牙欖油蒜蓉蝦星期三︰亞洲風味，包括蠔皇鮑魚、豉油皇大蝦、豉椒炒青口

星期四︰味遊歐洲海陸，包括黑松露蘑菇薄餅、意式燒鱸魚、龍蝦意粉

滋味蟹饌及週末海鮮盛宴自助晚餐 成人$799、小童 $394

滋味蟹饌 (星期五)焦點菜式：冰鎮鱈場蟹腳及多款時令蟹、燒皇帝蟹腳、芝士車輪蟹肉意大利飯、印式炸蟹餅、炸軟殼蟹。

海鮮盛宴 (星期六至日)焦點菜式：香濃龍蝦湯、龍蝦及蝦肉酥盒、可持續發展威靈頓三文魚、尼哥斯沙律、燒原條海鱸魚配橄欖蒜蓉醬。

註：

套餐已包加一服務費

0 - 5 歲可免費享用自助餐 （一位成人限攜同一位兒童）

香港尖沙咀凱悅酒店

日期：2024年8月6日(二) 至 2024年9月30日(一)

時間：12:00 - 22:00

地點：香港尖沙咀凱悅酒店大堂層咖啡廳（九龍尖沙咀河內道 18 號）



生蠔、和牛與榴槤夢自助晚餐

生蠔、和牛與榴槤夢自助晚餐

必食推介：泰式青木瓜鮮蠔沙律、日式炸蠔配海膽蛋黃汁、鮮蠔蟹肉味噌飯、榴槤芝士撻 、榴槤芝士蛋糕、榴槤香芒卷；即開生蠔、雪花蟹腳、紐西蘭青口 及 智利藍青口、雜綿刺身 (帶子、紅蝦等)、鹽燒牛舌、法式香煎鵝肝、 燒加拿大帶骨肉眼、芒果拿破崙、法式梳芙厘、火焰雪山、多達9款Mövenpick雪糕

73折搶九龍酒店生蠔和牛榴槤自助餐

星期一至四價錢（公眾假期除外）

成人$574（原價：$735）、小童／長者$412（原價：$559）

星期五、六日及公眾假期及前夕價錢：

成人$623（原價：$735）、小童／長者$461（原價：$559）

+ 1

九龍酒店

日期：2024年4月11日(四) 至 2024年9月30日(一)

時間：12:00 - 21:30

地點：倚窗閣（尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓）



中秋自助餐2024【5】美麗華酒店 The Mira｜「蟹」逅海貝自助晚宴｜79折

79折搶「蟹」逅海貝自助晚宴 星期一至四價錢（公眾假期除外）

成人$658（原價：$867）、小童$348（原價：$471）

星期五、六日及公眾假期及前夕價錢：

成人$688、小童$368

精選美食推介：香辣星洲胡椒炒蟹、芝士海膽醬焗鮮美龍蝦、煙肉蛋黃醬焗生蠔、即切北京片皮鴨、小龍蝦及鮮瀨尿蝦、百花釀蟹鉗、泰黃咖哩香脆軟殼蟹、干邑牛油扒海蝦、香蒜粉絲蒸帶子、星洲胡椒炒蟹、豉汁炒蟶子、清酒辣汁煮海螺、Haagen-Dazs雪糕

冰鎮海鮮：波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、鮮蟹、麵包蟹、貴妃蚌、鮮瀨尿蝦、韓國象拔蚌仔、鮮鮑魚、花螺、熟蝦、熟蜆、翡翠螺

美麗華酒店

日期：2023年1月15日(日) 至 2024年10月31日(四)

時間：12:00 - 22:00

地點：Yamm（Mira Place, 彌敦道118-130號, 尖沙咀, 九龍香港）



中秋自助餐2024【6】香港港麗酒店｜「海陸珍寶薈萃」自助晚餐｜8折

8折即搶國際美食自助午餐

成人$421（原價：$548）、小童$241（原價：$295）

精選美食：鱈場蟹腳、海蝦、青口及蜆、健怡沙律吧、刺身壽司、開胃前菜、中式燒味及精選烤肉、特級牛肉眼、Mövenpick雪糕。

8折搶「海陸珍寶薈萃」自助晚餐 星期日至四價錢（公眾假期除外）

成人$718（原價$922)、小童$358（原價$482)

星期五、六及公眾假期及前夕價錢：

成人$754（原價$922）、小童$394（原價$482）

精選美食：波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、蟹鉗、青口及海蝦、澳洲和牛牛頸脊、紐西蘭羊腿、羊肉腸、蕉葉魚、即煎鵝肝、意大利釀無骨豬手、港式燒味、甜點。

每位客人可享兩隻日式磯煮凍鮑魚及白酒蔬菜湯煮波士頓龍蝦一客

+ 1

香港港麗酒店

日期：2024年8月26日(一) 至 2024年9月30日(一)

時間：12:00 - 21:30

地點：咖啡園（香港金鐘道 88 號太古廣場香港港麗酒店大堂低座）



中秋自助餐2024【6】六國酒店 | 2小時華麗盛宴自助晚餐 - 扣鮑魚‧龍蝦‧ 爐端燒 | 7折

7折即搶2小時華麗盛宴自助晚餐 星期一至五價錢（公眾假期除外）

成人$576（原價$811.8)、小童$350（原價$492.8)

星期六日價錢：

成人$599（原價$844.8）、小童$373（原價$525.8）

中秋節及翌日（9月17日及18日）價錢：

成人$646（原價$866.8）、小童$408（原價$547.8）

精選美食：波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、麵包蟹、翡翠螺、特級有骨牛扒、燒香草肉眼扒、佛跳牆 (每人一客)、芝士蘑菇焗蟹蓋、花雕五味骨、原件鴨肝、虎蝦、鐵板燒、片皮鵝、葡式燒乳豬、西班牙海鮮飯、雜錦刺身、即場手握壽司、沙律及凍盤、多款中西熱葷美饌、精美甜品和 Häagen-Dazs雪糕等。

+ 6

六國酒店

日期：2024年1月1日(一) 至 2024年11月30日(六)

時間：17:45 - 22:15

地點：六國酒店 - Le Menu西餐廳（香港灣仔告士打道七十二號一樓）



中秋自助餐2024【7】西環萬怡酒店｜泰式美饌•生蠔海鮮 及 泰式美饌•海鮮自助晚餐｜低至55折

55折即搶平日及週末自助午餐 平日：成人$201（原價$295）、小童$141（原價$207）、長者$171（原價$251）

週末：成人$253.5（原價$372）、小童$193.5（原價$284）、長者$223.5（原價$328）

自助午餐美食推介：刺身（挪威三文魚、北寄貝、甜蝦、鯛魚）、冰鎮海鮮（鮮蝦、愛爾蘭黃金螺、鮮蜆）、壽司、粵式慢煮香辣牛面頰、東南亞滋味（海南雞、東南亞咖哩配印度煎餅、冬陰公湯粉）、MoMo 特色石烤比薩、烤肉（燒優質帶骨肉眼牛排）、甜點（3款什餅及糕點、中式糖水）、6 款味道 Movenpick 雪糕

**週末加推：每位成人奉送新鮮即開生蠔兩隻、香草燒羊腿）、甜點（4款什餅及糕點、中式糖水）

55折即搶泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐（周一至四） 成人$356（原價$603）、小童$246（原價$416）、長者$330（原價$559）

美食推介：新鮮即開生蠔、冰鎮海鮮（雪場蟹腳、鮮蜆、愛爾蘭黃金螺、鮮蝦）、刺身（挪威三文魚、吞拿魚、鯛魚、北寄貝）、東南亞滋味（金銀蒜酒蒸生蠔、泰式酸湯比目魚、馬來雞肉沙爹串、泰式燒排骨、星洲咖哩牛肉）、MoMo 咖啡廳招牌特色石烤比薩、烤肉（燒優質帶骨肉眼牛排）、甜點（4款什餅及糕點、中式糖水、朱古力噴泉）、12 款味道 Movenpick 雪糕、任飲Stella 、Hoegaarden生啤

55折即搶泰式美饌•海鮮自助晚餐（周五至日） 成人$435（原價$638）、小童$306（原價$449）、長者$403.5（原價$592）

美食推介：新鮮即開生蠔、冰鎮海鮮（雪場蟹腳、鮮蜆、愛爾蘭黃金螺、鮮蝦）、刺身（阿根廷天使紅蝦、挪威三文魚、北海道帶子、鯛魚、北寄貝）、即片黑毛豬風風乾火腿、冬陰公湯、東南亞滋味（金銀蒜酒蒸生蠔、泰式酸湯比目魚、馬來雞肉沙爹串、泰式燒排骨、星洲咖哩牛肉）、MoMo 咖啡廳招牌特色石烤比薩、烤肉（燒澳洲優質帶骨肉眼牛排、香草燒羊腿）、甜點（4款什餅及糕點、中式糖水、朱古力噴泉）、12 款味道 Movenpick 雪糕、任飲Stella 、Hoegaarden生啤

西環萬怡酒店

日期：2024年4月15日(一) 至 2024年9月30日(一)

時間：12:00 - 21:30

地點：香港萬怡酒店(西環) - MoMo Café（西營盤干諾道西167號）



中秋自助餐2024【8】南灣如心酒店｜假日自助午餐、晚餐｜71折起

71折起搶港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴

假日自助午餐

成人$311（原價$438）、小童$233（原價$328）、長者$264（原價$372）

自助晚餐

周一至五：成人$381（原價$581）、小童$287（原價$427）、長者$303（原價$471）

周六至日：成人$412（原價$581）、小童$303（原價$427）、長者$334（原價$471）

美食推介：冰鎮海鮮、送上新加坡羅惹沙律、泰式香芒蟹肉木瓜沙律、泰式牛肉沙律、避風塘瀨尿蝦、豉椒炒蜆、椒鹽鮮魷、避風塘鮑魚、艇仔粥、招牌肉骨茶、新加玻咖哩雞配椰漿飯、馬來西亞串燒、蓮蓉西米焗布甸、木桶豆腐花、香脆窩夫、榴槤糖不甩、馬拉茶撻、斑蘭砵仔糕。

南灣如心酒店

日期：2024年6月22日(六) 至 2024年9月30日(一)

時間：12:00 - 21:00

地點：I-O-N（南灣如心酒店P3樓 I-O-N）



中秋自助餐2024【9】荃灣悦品酒店｜蟹逅之夜｜ 和風•韓流•滋味之旅自助餐｜69折優惠｜買一送一

買一送一即搶「中秋」和風•韓流•滋味之旅自助午餐 中秋（9月18日）買一送一：$406/2位（原價$744/2位）

美食推介：日式醬燒牛肋骨肉、炸海鮮及蔬菜天婦羅、清酒煮海蜆、和牛壽喜燒烏冬、燒沖繩島脆皮黑糖雞、韓式鮮人參雞湯、韓式海鮮煎餅、韓式春川炒雞、什錦芝士拼盤、冰鎮海鮮、爐端燒；日式紅豆和果子、京都綠茶卷、日式大福餅、朱古力噴泉、Häagen-Dazs 雪糕

69折即搶「中秋」蟹逅之夜 • 自助晚餐

中秋（9月17及18日）買一送一：$682/2位（原價$1250/2位）

中秋（9月17及18日）75折：成人$483（原價$625）、小童$330（原價$427）、長者$423（原價$548）

美食推介：每位奉送大閘蟹一隻* (*數量有限）、鱈場蟹肉蟹籽芒果沙律、香脆炸蟹鉗、軟殼蟹天婦羅、新加坡胡椒蟹、避風塘炒蟹、芝士海鮮焗釀蟹蓋、泰式紅咖喱蟹、竹籠花雕蒸蟹糯米飯、即開活生蠔、冰鎮海鮮 (鱈場蟹腳、麵包蟹、白蝦、藍青口、翡翠螺等)、雜錦刺身 (三文魚、鯛魚、阿根廷赤蝦、魷魚、北寄貝、赤貝、吞拿魚等)、焗芝士波士頓龍蝦、燒原條穀飼肉眼扒、燒羊鞍、蟹肉扒西蘭花、爐端燒；自製雞蛋仔、朱古力噴泉、Häagen Dazs雪糕。

+ 3

荃灣悦品酒店

日期：2024年4月22日(一) 至 2024年9月1日(日)

時間：12:00 - 21:00

地點：The Platter（香港葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層）



中秋自助餐2024【10】悦品度假酒店 屯門｜悦品 • 悦嘗食自助晚餐｜69折

【買二送二】「中秋」和風•韓流•滋味之旅自助午餐（9月18日）

＄811.2/4位(原價: $1,487.2/4位）

精選美食：日式醬燒牛肋骨肉、炸海鮮及蔬菜天婦羅、清酒煮海蜆、和牛壽喜燒烏冬、燒沖繩島脆皮黑糖雞、韓式鮮人參雞湯、韓式春川炒雞、什錦芝士拼盤 (布里軟芝士，車打芝士, 艾美達爾芝士, 戈根索拉芝士)、冰鎮海鮮(白蝦, 藍青口,翡翠螺,麵包蟹)、什錦剌身(三文魚,鲷魚,墨魚,赤貝,吞拿魚)、爐端燒；日式紅豆和果子、京都綠茶卷、日式大福餅、朱古力噴泉、Häagen-Dazs 雪糕

【買二送二】「中秋」蟹逅之夜 • 自助晚餐（9月17日及18日）

9月17日：＄1291/4位(原價: $1,487.2/4位）

9月18日：＄1411/4位(原價: $1,487.2/4位）

每位奉送大閘蟹一隻* (*數量有限）、鱈場蟹肉蟹籽芒果沙律、香脆炸蟹鉗、軟殼蟹天婦羅、新加坡胡椒蟹、避風塘炒蟹、芝士海鮮焗釀蟹蓋、泰式紅咖喱蟹、竹籠花雕蒸蟹糯米飯、冰鎮海鮮 (鱈場蟹腳、麵包蟹、白蝦、藍青口、翡翠螺等)、雜錦刺身 (三文魚、鯛魚、阿根廷赤蝦、魷魚、北寄貝、赤貝、吞拿魚等)、焗芝士波士頓龍蝦、燒原條穀飼肉眼扒、燒羊鞍、蟹肉扒西蘭花、爐端燒；自製雞蛋仔、朱古力噴泉、Häagen Dazs雪糕。

+ 3

悦品度假酒店 屯門

日期：2024年4月22日(一) 至 2024年9月1日(日)

時間：12:00 - 22:00

地點：悦品度假酒店‧屯門 2樓 The Platter（香港屯門建豐街4號）

