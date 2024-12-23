聖誕好去處2024｜香港60+商場活動/嘉年華/聖誕市集｜持續更新

聖誕好去處2024推介｜聖誕又到了，「01親子」為大家整合多個聖誕必玩活動及商場活動，本文將會一一介紹！即睇聖誕親子好去處必去活動、熱門商場打卡位的地點及活動日期！（本文將持續更新全港聖誕好去處）



聖誕好去處2024【1】新界篇

聖誕好去處2024【1.1】MCP新都城中心 x Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅

將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVER打造全港首個「MCP x Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅」，4大角色Po、Laa-Laa、Dipsy、Tinky Winky紛紛換上全新可愛冬日造型登場，帶領大家暢遊超夢幻糖果色系冰雪樂園內的5大打卡位及3大遊玩專區，包括粉絲潮聖必拍的7.5米高巨型充氣Po，以及「Teletubbies Snow Playground」，每天整點更會上演「夢幻寶寶飄雪匯演」，漫天雪花仿佛置身於雪國，共度溫馨滿溢的聖誕佳節！

火MCP新都城中心 x Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅

日期：即日起至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場



聖誕好去處2024【1.2】MOSTown 新港城中心 x Sanrio Characters「MOST-Fluffy 冬日交響曲」

今個聖誕，馬鞍山MOSTown 新港城中心邀請你遊覽於音樂與藝術交織的夢幻國度!由 2024 年 11 月 9 日至 2025 年 1 月 1 日，MOSTown 新港城中心將與 Sanrio Characters攜手譜出「MOST-Fluffy 冬日交響曲」，讓你與摯愛好友一同體驗被音樂治癒心靈的神奇力量！Sanrio Characters 3 大人氣角色 Pochacco、Pompompurin 及 Little Twin Stars將首次化身為音樂家閃亮登場,與你探索6大音樂主題打卡區及2大玩樂區,體驗夢幻冬日樂章，一同感受被愛環擁的力量。

MOSTown 新港城中心 x Sanrio Characters「MOST-Fluffy 冬日交響曲」

日期：2024年11月9日至2025年1月1日

地點：馬鞍山MOSTown 新港城中心



聖誕好去處2024【1.3】東薈城名店倉 MEETS DINOTAENG 「Marshville’s Winter」

今個冬日，東薈城名店倉與韓國超人氣文創設計品牌DINOTAENG 首度聯乘，於2024年11月20日至2025年1月2日期間攜手打造全港首個東薈城名店倉 MEETS DINOTAENG 「Marshville’s Winter」聖誕主題活動，與你歡度暖笠笠的聖誕節！

MEETS DINOTAENG 「Marshville’s Winter」

日期：2024年11月20日至2025年1月2日

時間：上午11時至晚上10時

地點：東薈城名店倉地下、二樓中庭廣場及二樓天橋



聖誕好去處2024【1.4】港鐵商場 聖誕呈獻：《聖誕奇妙馬戲派對》

商場攜手舉辦《聖誕奇妙馬戲派對》，打造出別出心裁兼具馬戲團元素的聖誕打卡場景，讓你沉浸於佳節夢幻與馬戲歡樂氛圍之中。五大港鐵商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方，將由11月12日起陸續加入別具聖誕氣息的歡樂馬戲元素，讓大家瞬間投入馬戲世界之中。商場更邀請了「香港馬戲團」舉辦一連串內容豐富的馬戲表演活動，於五大商場舉行馬戲巡迴大匯演，首次公開表演全新創作的馬戲劇目—《水晶之夢》。

《夢幻聖誕馬戲樂園》

日期：2024年11月12日至2025年1月1日

地點：青衣城1期1樓中庭



《聖誕狂歡派對》

日期：2024年11月9日至2025年1月1日

地點：PopCorn 1期1樓中庭



《聖誕快樂村莊》

日期：2024年11月15日至2025年1月1日

地點：The LOHAS康城2樓中庭



《聖誕動感嘉年華》

日期：2024年11月12日至2025年1月1日

地點：圍方L2中庭



聖誕好去處2024【1.5】YOHO MALL「The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇」

「你的 MBTI 是甚麼？」想了解一個人，就從這個年度至 Hit 韓瘋話題開始！今個冬日，元朗YOHO 系商場 — YOHO MALL、YOHO MIX和YOHO PLUS 將於11月14日至2025年1月1日呈獻「The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇」聖誕企劃，為每位來賓帶來一場獨特的視覺和心靈體驗。捨棄傳統聖誕樹，以近百棵茂盛樹木搭配7萬顆璀璨燈飾，打造7米高360度的森系氛圍，讓訪客猶如置身於夢幻森林之中，沉浸於疑幻似真的萬千燈光景致之中，展開這趟身心療癒的聖誕旅程。

「The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇」

日期：2024年11月14日至2025年1月1日

時間：上午10時至下午10時

地點：YOHO MALL中庭



聖誕好去處2024【1.6】置富Malls x Cheap Century聖誕Amaze城

聖誕奇蹟即將降臨大麻成身上！《Cheap Century》主角大麻成平日麻麻甩甩、不修邊幅，赤膊加藍白雙間「孖煙囪」再配人字拖早已成為其深入民心的標準形象。「置富Malls x Cheap Century聖誕Amaze城」，包括四大場景：馬鞍山廣場「聖誕Amaze城月巴市集」、+WOO嘉湖「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」、置富都會「聖誕Amaze城瘋狂遊樂場」、置富第一城「聖誕Amaze城奇趣花園」

馬鞍山廣場-「聖誕Amaze城月巴市集」

日期：2024年11月2日至2025年1月1日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）



+WOO嘉湖-「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」

日期：2024年11月2日至2025年1月1日

地點：+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）



置富第一城-「聖誕Amaze城奇趣花園」

日期：2024年11月2日至2025年1月1日

地點：置富第一城地下置富第一園（港鐵第一城站C出口）



聖誕好去處2024【1.7】荃灣廣場「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」

LINE FRIENDS minini 星人自從出現在人類世界起就隨即俘虜大人小人類朋友的心、特別是一眾喜歡可愛事物的Gen Z 世代！今個冬日佳節，荃灣廣場就請來充滿俏皮可愛魅力的 LINE FRIENDS minini 同大家過一個充滿前衛大膽的Y3K未來風格的冬日假期！

「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」

日期：2024年11月15日至2025年1月1日

地點：荃灣廣場



聖誕好去處2024【1.8】Citywalk荃新天地「冬日玩樂嘉年華」

今年聖誕節，Citywalk荃新天地將為大家帶來「冬日玩樂嘉年華」，讓一家大細於荃新天地可以盡情玩盡情買！荃新天地2期巨型薑餅人主題充氣樂園，包括3.5米高的滑梯、波波池、透明追逐管道、泡泡屋及LAY’S樂事薯片釣釣樂，讓您在限定時間內瘋狂釣出薯片。

「冬日玩樂嘉年華」薑餅人聖誕充氣樂園

日期：2024年11月22日至2025年1月1日

時間：中午12時至至晚上9時

地點：荃新天地2期中庭



聖誕好去處2024【1.9】香港迪士尼樂園

前往深受大人、小孩喜愛的奇妙國度「香港迪士尼樂園度假區」，置身夢幻迪士尼故事當中，與迪士尼朋友見面。樂園共有8個不同的主題園區，提供超過百項遊樂設施及娛樂體驗，而且還可以入住華麗舒適的迪士尼主題酒店！

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聖誕好去處2024【1.10】新地6大商場呈獻「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」

今個聖誕，新地旗下6大商場 (上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC）呈獻全港首個「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」聖誕裝置，多套人氣動畫，包括《怪獸公司》、《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》及《熊抱青春記》的人氣角色將化身成甜蜜的棉花糖，誠邀大家以五大感官體驗聖誕甜夢之旅，締造專屬自己的感官回憶！

上水廣場「勞蘇」香氣小鎮

日期：2024年11月21日至2025年2月23日

時間：上午10時至晚上10時

地點：上水廣場2樓中庭



卓爾廣場「小熊貓」『摸』法世界

日期：2024年11月21日至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：卓爾廣場地下中庭



將軍澳中心「怪獸公司」

日期：2024年11月21日至2025年1月1日

時間：上午11時30分至晚上8時30分

地點：將軍澳中心地下中庭



PopWalk天晉滙「玩轉腦朋友」

日期：2024年11月21日至2025年2月23日

時間：上午10時至晚上10時

地點：PopWalk天晉滙2期戶外露天長廊及Ocean PopWalk地下中庭



life@KCC「幸福反斗之旅」

日期：2024年11月21日至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：life@KCC 3樓中庭



卓爾廣場聖誕主題活動詳情

適逢聖誕佳節臨近，卓爾廣場安排了一連串精彩聖誕活動，跟大家歡度佳節。12月份的指定週日及聖誕公眾假期，卓爾廣場將會舉行一系列「聖誕主題趣味工作坊」，包括製作毛茸茸聖誕樹、聖誕水晶球及毛毛球聖誕掛圈等等，能與家人及摯愛一同動手製作，共享節日樂趣。

毛茸茸聖誕樹工作坊

日期：2024年12月1日、8日及15日 (星期日)

時間：3pm及4pm (每節約45分鐘)



聖誕水晶球工作坊

日期：2024年12月25日及26日 (聖誕節公眾假期)

時間：3pm 及 4pm (每節約45分鐘)



毛毛球聖誕掛圈工作坊

日期：2024年12月22日及29日 (星期日)

時間：3pm 及 4pm (每節約45分鐘)



聖誕好去處2024【1.11】新都會廣場《糖果夢樂園 Winter Candyland》

今個聖誕，新都會廣場將歐陸式的《糖果夢樂園 Winter Candyland》帶到L3-L4露天廣場，邀請你體驗一場甜蜜動感的夢幻遊樂之旅。5大打卡遊樂空間，讓你沉醉於戶外歐陸式聖誕樂園的熱鬧氛圍。

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《糖果夢樂園 Winter Candyland》

日期：11月22日至1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新都會廣場L4露天廣場



《聖誕暖心美食手作市集》

日期：12月21日至12月29日

時間：下午1時至晚上9時

地點：新都會廣場L3-L4 露天廣場（室外）



聖誕好去處2024【1.12】沙田新城市同心同行40載：冬日閃亮花火祭

新地新城市廣場今年正式邁進40周年，特別舉辦為期兩個月的《沙田新城市同心同行40載》慶祝活動，為隆重其事，新城市廣場將於11月16日舉行《冬日閃亮花火祭》，一場全城矚目、歷時8分鐘的幻彩煙火匯演即將上演，為香港市民及沙田區居民呈獻獨一無二的盛事體驗！

《冬日閃亮花火祭》幻彩煙火音樂匯演

日期：2024年11月16日

時間：晚上8時

地點：新城市廣場1期3樓平台Chill Park（近Casetify）



室內近2千呎的「飄雪光影溜冰場」，讓大家在漫天飄雪及遍地花火光影中浪漫滑冰；而聖誕老人今次選擇乘坐5米長、仿效「沙田精神號」動力飛機空降羅馬圓型獻技場、配合地面IG-able 的3D 錯視斑馬線，吸引潮人打卡潮聖，加上12月接連上演的聖誕老人見面會及聖誕頌唱，讓你投入浪漫璀璨與趣味兼備的聖誕國度！

「螢火星光園 @Chill Park」聖誕裝置開放詳情：

日期：即日起至2025年1月1日

時間：上午7時至晚上10時

地點：新城市廣場1期3樓 Chill Park



聖誕好去處2024【1.13】大埔超級城《聖誕奇幻馬戲團》

新鴻基地產(簡稱新地)旗下的大埔超級城為大家預備了連串精彩節目,歡度普天同慶的聖誕節,今年呈獻由韓國知名設計團隊 Circus Boy Band 精心打造的《聖誕奇幻馬戲團》,在1,500 平方呎的場地上營造出夢幻舞台,由造型奇趣的精靈引領大家暢遊馬戲團世界,欣賞獨特技藝。

《聖誕奇幻馬戲團》

日期：2024年11月29日至2025年1月1日

地點：大埔超級城



聖誕好去處2024【1.14】將軍澳澳南海岸【O’ South Petival 2024】

踏入天氣清爽的秋冬季，意味著眾所期待的「賞楓季」也同步登場，由11月23日至12月31日，將軍澳「澳南海岸」即將呈獻全新賞楓熱點，於沿海的3大商場MONTEREY PLACE、SAVANNAH PLACE及CAPRI PLACE首度舉辦的【O’South Petival 2024】，帶來共9大毛孩共享的打卡位，讓你無需到外國，都能與愛寵追「楓」，享受悠閒恬靜的假日風情。

O’South Petival 2024

日期：2024年11月23日至12月31日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MONTEREY PLACE地下戶外草坪



聖誕好去處2024【1.15】life@KCC 及 joy@KCC 聖誕呈獻Meow Christmas Express《聖誕「喵」速遞》

今個冬日萌貓速遞兵團出沒 life@KCC 及 joy@KCC,與大家共度幸福滿載的最「萌」、最「快」聖誕節!由即日起至 2025 年 1 月 1 日，life@KCC 搖身一變成《聖誕「喵」速遞》,特設以喵星人為主題的 3 大打卡熱點，各式各樣寵萌的喵星人化身聖誕速遞員將現身於商場的不同地方與大家一同準備大開聖誕派對!為增添場內聖誕氣氛。

《聖誕「喵」速遞》

日期：即日至 2025 年 1 月 1 日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：life@KCC – 3 樓及空中花園 Green@KCC

joy@KCC – 2 樓中庭

life@KCC – 葵涌葵昌路 72 至 76 號

joy@KCC – 葵涌葵昌路 51 號



聖誕好去處2024【1.16】如心廣場冬日呈獻「Beary Christmas on the GO小熊如心聖誕之旅」

聖誕佳節即將來臨，正是為摯愛與好友們準備一份滿載心意的聖誕禮物，傳遞最甜蜜祝福的時刻！今年冬天，如心廣場將搖身一變成歐陸聖誕小鎮，來自歐洲小熊鎮的可愛小熊，為了尋找獨一無二的聖誕禮品，遠道而來到商場四出搜購，準備與大家分享滿滿的聖誕驚喜！

如心廣場「Beary Christmas on the GO小熊如心聖誕之旅」

日期：2024年11月29日至2025年1月5日

時間：上午11時至晚上9時

地點：如心廣場一期L1中庭



「小熊購物派對市集」

日期：2024年11月29、30日, 12月1、7、8、14、15、21至29日（共16天）

(L2走廊市集開放日期：12月7-8、14-15、21-22、24-26、28-29日)

時間：中午12時至下午8時

地點：如心廣場一期L1中庭及L2走廊



聖誕好去處2024【1.17】東港城ｘMy Sweet Piano 「甜蜜冰之國」

東港城聯乘Sanrio 舉辦My Sweet Piano「甜蜜冰之國」聖誕主題活動，場內打造成粉色冰雪天地，並特設全港首個My Sweet Piano主題的環保溜冰場，佔地近2,000呎，採用瑞士尖端零能耗生態環保技術，My Sweet Piano 更會化身為可愛溜冰小天使，帶領大家在冰上翩翩起舞，享受環保與玩樂的完美結合！

東港城 X My Sweet Piano 「甜蜜冰之國」

日期：2024年11月11日至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：東港城一樓中庭



聖誕好去處2024【1.18】D‧PARK 呈獻「Beary Christmas on the GO 小熊聖誕之旅 @D‧PARK」

全港首個足球主題彈床「FWD 富衛保險呈獻：彈跳足球盃」將於 11 月 21 日率先驚喜登場，讓市民免費任玩彈床 50 分鐘，感受足球狂熱，保證小朋友樂而忘返！這個佔地 5,000 呎的彈床，擁有八大足球體驗區且免費入場，自問擁有足球細胞及活力十足的小朋友記得前來挑戰及暢玩，開心歡度聖誕！

FWD 富衛保險呈獻：彈跳足球盃

日期：2024年11月21日至2025年1月12日

時間：星期一至五：中午 12 時至晚上8時;

星期六、日及公眾假期：早上10時至晚上8時

地點：D‧PARK L1中庭

費用：免費開放予FWD MAX會員



冬日聖誕市集

日期：2024年11月23、24、30日、12 月1、7、8、14、15、21、22、24 至26、28及29日（合共15日）

時間：下午 1 時至晚上8時 （平安夜延長開放時間：下午2時至晚上10時）

地點：D‧PARK L1室內草地



聖誕好去處2024【1.19】黃金海岸商場呈獻「薑餅小鎮甜蜜盛會」

今年聖誕，黃金海岸商場中庭打造 充滿少女心的聖誕童話經典場景——薑餅小鎮 ，呈現童心爆發的聖誕夢幻世界。包括必到打卡位3.5米高薑餅小鎮及旋轉木馬，以及會員限定切糖工作坊，與Hey Candy人氣糖果工藝師體驗手工糖切糖的樂趣，即時帶走美味糖果。

薑餅小鎮甜蜜盛會

日期：2024年11月22日至2025年1月1日

地點：黃金海岸商場中庭



聖誕好去處2024【1.20】將軍澳廣場呈獻：塑雪聖誕樂園

將軍澳廣場今個聖誕以環保藝術為主題，呈獻「塑雪聖誕樂園」，與本地建築設計團隊HIR Studio合作，以再生塑膠雪花組成最高達四米半的聖誕環保藝術裝置，為節日增添歡樂氣氛之餘，亦展現環保物料的無限創意。

塑雪聖誕樂園

日期：2024年11月29日至2025年1月1日

時間：上午11時至下午8時

地點：將軍澳廣場一樓中庭



聖誕好去處2024【1.21】圍方 迪士尼《獅子王：木法沙》傲氣領地

圍方特別與迪士尼攜手打造全港首個《獅子王：木法沙》傲氣領地，重現《獅子王》過去30年經典場景及浩瀚壯麗草原z。此外，圍方戶外園藝花園於2024年12月1日至2025年1月1日期間，逢周五、六、日、公眾假期及特別日子，將舉行飄雪燈影匯演。

圍方 迪士尼《獅子王：木法沙》傲氣領地

日期：2024年11月29日至2025年1月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：圍方L4(Marketplace超級市場外)



圍方 飄雪燈影匯演

日期：2024年12月1日至2025年1月1日：

逢周五、六、日、12月23-26日、12月31日、1月1日

時間：逢周五：下午6時至9時

逢周六、日、12月23-26日、12月31日、1月1日：下午3時至9時(每小時一節，每節約10分鐘)

地點：圍方L2戶外園藝花園



聖誕好去處2024【1.22】屯門市廣場 X Bandai Namco 呈獻「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza」

《機動戰士高達》自 1979 年問世以來,已成為日本動畫史上的經典,每位主角駕駛著高達以動感與熱血姿態現身,是許多人珍貴的童年回憶!適逢《機動戰士高達》面世 45 周年，信和集團旗下屯門市廣場特別聯乘 Bandai Namco，舉辦「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza」。

「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza」

日期: 2024 年 11 月 16 日至 2025年 1 月 1 日

時間: 上午 11 時至晚上 9 時

地點: 屯門市廣場 1 期 1 樓中央廣場



聖誕好去處2024【1.23】港鐵商場「聖誕FUN享小鎮」跨區飄雪匯演

港鐵旗下商場杏花新城、綠楊坊及海趣坊將會打造閃亮耀眼的「聖誕FUN享小鎮」。港鐵商場一直支持本地藝術創作，今次特別聯乘本地插畫家Pan Li，其原創角色小精靈將會驚喜穿梭綠楊坊及海趣坊，藉此向大眾送上希望與溫暖的祝福，更有色彩斑斕的聖誕精靈小屋場景裝置，讓大家留下美好回憶。

Fun Fun飄雪匯演

日期:2024年12月14日至2025年１月1日(逢星期六、日及公眾假期)

時間：下午4時至晚上8時定點時間（每節五分鐘）

地點：杏花新城二樓平台室外場地、綠楊坊露天廣場及海趣坊戶外空間趣綠平台



聖誕好去處2024【1.24】香港挪亞方舟聖誕呈獻「星域探旅」

近來全球各地均掀起對宇宙探索的熾熱氣氛,大大激發小朋友及青少年對航天事業及科技探索的興趣。香港挪亞方舟推出「星域探旅」,因應這股熱潮,讓本地的大小朋友即使留港度假,也可探究林林總總的航天任務,踏上一趟超乎想像的宇宙冒險之旅。

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挪亞方舟「星域探旅」活動摘要

日期：2024 年 12 月 21 日至 2025 年 1 月 1 日期間 (逢星期六、日及公眾假期)

時間：上午 10 時至下午 6 時

地點：香港新界馬灣珀欣路33號



聖誕好去處2024【2】九龍篇

聖誕好去處2024【2.1】「親親小鹿 MyDear Deer」呈獻【iSQUARE國際廣場My“Deer”Christmas】

iSQUARE國際廣場將於2024年11月8日至2025年1月1日，聯同Fluffy House 人氣角色 「親親小鹿My Dear Deer」呈獻【iSQUARE國際廣場My“Deer”Christmas】，親親小鹿是Fluffy House極具人氣的盲盒玩具系列，連同近百隻小鹿首度登「鹿」商場大型裝置，糖果系色彩及創意圖案，讓牠們在3個童話般的雪域中格外吸睛。

「親親小鹿 My Dear Deer」呈獻【iSQUARE國際廣場My“Deer”Christmas】

日期：2024年11月8日至2025年1月1日

時間：上午10時30分至晚上10時30分

地點：iSQUARE國際廣場地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION



聖誕好去處2024【2.2】MOKO x KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園

充滿歐陸風情、浪漫氛圍滿溢的聖誕節向來是大家夢寐以求的冬日慶祝盛典！今個聖誕，KEROKEROKEROPPI將以王子造型於MOKO新世紀廣場華麗登場，與各位粉絲共度夢幻聖誕！由2024年11月16日起至2025年1月1日，MOKO中庭將化身成別具氣派的皇室城堡「MOKO x KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園」，KEROKEROKEROPPI將展現不同的貴氣造型穿梭於瑰麗庭園內的5大超唯美打卡場景及3大互動遊樂體驗。

MOKO x KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園

日期：2024年11月16日起至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MOKO新世紀廣場



聖誕好去處2024【2.3】海港城 「 The Big Little Christmas 」

今個聖誕 ， 海港城再度與人氣日本微型攝影藝術家田中達也（ Tatsuya Tanaka ） 合作，打造「 The Big Little Christmas 」 大型戶外聖誕燈飾兼藝術裝置 。海港城化身成 2 8 米長的聖誕老人工作枱，同時將微型場景轉為 5 大打卡位 ，包括由堆疊書本變成的 5 米高溫馨小屋 ， 和聖誕帽放大而成的 10 米聖誕樹等 。 而 8 米高的木製聖誕倒數月曆 就會矗立在海運大廈大樓梯入口 。 此外，海港城美術館會同期舉行「 Countdown to Mini - mas 」微模型展覽 ， 率先公開田中達也的聖誕作品，讓大眾近距離欣賞他的微模型作品細緻工藝 。

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The Big Little Christmas 大型戶外聖誕裝置 @ 海港城

日期：2024年11月16日至2025年1月1日

地點：海運大廈露天廣場



聖誕好去處2024【2.4】置富Malls x Cheap Century聖誕Amaze城

聖誕奇蹟即將降臨大麻成身上！《Cheap Century》主角大麻成平日麻麻甩甩、不修邊幅，赤膊加藍白雙間「孖煙囪」再配人字拖早已成為其深入民心的標準形象。「置富Malls x Cheap Century聖誕Amaze城」，包括四大場景：馬鞍山廣場「聖誕Amaze城月巴市集」、+WOO嘉湖「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」、置富都會「聖誕Amaze城瘋狂遊樂場」、置富第一城「聖誕Amaze城奇趣花園」

置富都會-「聖誕Amaze城瘋狂遊樂場」

日期：2024年11月2日至2025年1月1日

地點：紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）



聖誕好去處2024【2.5】LCX POP MART【泡泡萌粒過聖誕】

Choo Choo~聖誕萌萌特快列車已到達LCX，請乘客立即到場打卡！各個角色換上聖誕裝束，躲在聖誕襪裡跟大家萌萌地見面！聖誕小火車由MOLLY及LABUBU駕駛，將列車駛至LCX正門，讓大家與藏在不同位置的「聖誕襪系列」萌粒們一起拍照。

POP MART【泡泡萌粒過聖誕】

日期：2024年11月15日至2025年1月3日

時間：上午10時至下午10時

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX



聖誕好去處2024【2.6】荷里活廣場x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」

今個聖誕節，荷里活廣場聯乘日本人氣高企角色Kanahei’s Small animals，打造冬日限定「荷里活廣場x Piske and Usagi『玩轉粉紅遊樂園』」，帶你遊覽多個粉紅可愛打卡位及樂園區！

荷里活廣場 x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」

日期：2024年11月22日至2025年1月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場



聖誕好去處2024【2.7】滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站

滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站首次登陸香港 - 大人都玩得！曾於美國、澳洲及加拿大等多個城市造訪，在全球已有超過百萬人參與過的The Big Bounce巨型充氣樂園舉辦世界巡迴，這次香港將作為亞洲首站，並邀請滙豐保險作為冠名贊助。

【01空間優惠】早鳥92折門票

1. 預售幼童專屬 (場次1-2) / 親子同樂時段 (場次3-6) 雙人票 立即購票

HK$330 (原價$358) （2人必須一同進入場地）

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滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站

日期：2024年12月21日至2025年1月5日

時間：10:00am – 11:10pm

地點：香港西九文化區藝術公園大草坪



聖誕好去處2024【2.8】黃埔天地聖誕呈獻「Vivid Luminary Fest」

璀璨的燈飾與滿街的光影交織，正是聖誕打卡的關鍵詞！黃埔天地今個聖誕將呈獻「Vivid Luminary Fest」，以逾18萬顆璀璨燈飾及五光十色的互動投影點亮「黃埔號」，為大家締造美滿夢幻的螢彩時光！

Vivid Luminary Fest

日期：即日起至2025年1月1日

時間：10:00am – 10:00pm

地點：黃埔天地



聖誕好去處2024【2.9】聖誕すげえ(薯茄)樂園 @T.O.P

本地超人氣網絡團體Pomato小薯茄，過去八年一直憑著「由簡單創出不平凡」的創作意念，為大家帶來《薯茄Party Game》、《雪櫃冷笑話》等街知巷聞的系列。今個聖誕，配合其八周年主題「希望」，由11月18日起化身聖誕老人及鹿仔聯同旺角潮流文化集中地T.O.P This is Our Place（以下簡稱T.O.P）攜手呈獻【聖誕すげえ(薯茄)樂園 @T.O.P】。

聖誕すげえ(薯茄)樂園 @T.O.P

日期：2024年11月18日至2025年1月12日

地點：T.O.P This is Our Place



聖誕好去處2024【2.10】The ONE x Care Bears™️ Dreamland

今年聖誕，尖沙咀The ONE由11月22日至2025年1月1日，邀請了來自遙遠雲層間Care-a-Lot 國度的快樂代表 —— Care Bears™️家族，施展獨特的魔法幻變成【The ONE x Care Bears™️ Dreamland】，打造6大滿載療癒力量的夢境，讓你於佳節裡被愛、友誼、勇氣與希望等正能量魔法滿滿包圍。

【The ONE x Care Bears™️ Dreamland】

日期：2024年11月22日至2025年1月1日

時間：上午11時至晚上10時

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭



聖誕好去處2024【2.11】又一城《HANGYODON • HONG KONG WINTER FUN FEST 2024》

2024年11月22日至2025年1月1日期間，又一城將舉辦《HANGYODON • HONG KONG WINTER FUN FEST 2024》，當中5米高的雪山造型HANGYODON取代傳統聖誕樹，極具視覺震撼，場內更有HANGYODON鳥居、登山纜車、雪人等布置，充滿既夢幻又日式的冬日聖誕氣氛。

《HANGYODON • HONG KONG WINTER FUN FEST 2024》

日期：2024年11月22日至2025年1月1日

地點：又一城LG2層中庭



聖誕好去處2024【2.12】朗豪坊「抱抱聖誕LOVELOVELOVE」藝術企劃登場

朗豪坊聯乘國際藝術家Nina Dzyvulska，以其充滿玩味的標誌性愛心角色，於今個聖誕攜手打造「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」藝術企劃，鼓勵大家擁抱身邊美好，用抱抱及愛心傳達愛意。是次聯乘，Nina以旺角獨特魅力為靈感，設計了一系列精美藝術插畫，在主視覺圖中描繪了她對旺角這個社區的印象，包括街頭小食文化、地標街道、紅Van及麻雀等，並將其最標誌性的愛心角色融入畫作之中，希望大家在平凡的日常生活中，尤其是將要來臨的聖誕佳節，好好發掘隱藏身邊的愛和溫暖。

朗豪坊「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」藝術企劃

朗豪坊「抱抱聖誕LOVELOVE LOVE」藝術企劃

日期：2024年11月22日至2025年1月1日星期一至日

時間：上午11時至晚上11時

地點：朗豪坊4樓通天廣場 4樓大型節日藝術裝置



聖誕好去處2024【2.13】APM 「暖“羊羊”聖誕夢想站」

「叮! 叮! 叮! 」萬眾期待的冬日列車已抵達潮人熱點apm! 新鴻基地產旗下apm商場今個聖誕攜手韓國人氣「暖羊」角色Flying DongDong ，隆重呈獻歐陸風情的「暖”羊羊”聖誕夢想站」。

apm 「暖“羊羊”聖誕夢想站」

日期：2024年11月21日至2025年1月1日

時間：中午12時至晚上11時

地點：apm大堂



聖誕好去處2024【2.14】奧海城2期【麵包超人‧奧海城 聖誕甜點樂園】

於2024年11月29日至2025年1月5日，奧海城將會舉辦【麵包超人‧奧海城 聖誕甜點樂園】活動，逾6米高的超巨型充氣麵包超人將首次於香港矚目登場，這除了是必到打卡點外，更是一座大型彈床，大家可走進彈床裡盡情玩耍，享受一個充滿麵包超人歡樂的聖誕節！

日期：2024年11月29日至2025年1月5日

時間：10:30am - 8:00pm

地點：奧海城2期地下主題中庭



聖誕好去處2024【2.15】德福廣場《聖誕歡樂小鎮》

德福廣場將化身為一個充滿歡樂的聖誕小鎮，於5米高的巨型閃亮聖誕樹前，可愛萬分的小雪人及聖誕鹿在小鎮街上表演馬戲雜耍，帶著歡笑迎接每位來賓，邀請大家在小鎮一同慶祝這個歡樂季節。在12月21、22、25及26日，「香港馬戲團」將正式於港鐵五大商場巡迴演出，特別為今次合作設計了全新劇目—《水晶之夢》，詳情到時請留意商場網頁。

《聖誕歡樂小鎮》

日期：2024年11月12日至2025年1月1日

地點：德福廣場1期地下中庭



聖誕好去處2024【2.16】始創中心「聖誕『帽』會Wonderland」

今個聖誕，始創中心誠邀大家參與一個別出心裁的 「聖誕『帽』會 Wonderland」特備活動，感受溫暖歡樂的節日氛圍！始創中心特別聯乘於社交媒體爆紅的澳洲編織達人Phil Ferguson，攜手舉辦「聖誕創意藝術冷帽展」，首度於香港展出多件人手製作的創意藝術冷帽！。除此之外，於活動期間顧客更可參加「魔法帽子吸吸樂」電腦遊戲及「聖誕幸運大抽獎」，有機會贏取豐富獎賞。

始創中心「聖誕『帽』會Wonderland」

日期：2024年11月24日至2025年1月1日

地點：始創中心



聖誕好去處2024【2.17】Mikiki X誠品書店呈獻「賴馬異想聖誕小鎮」

賴馬筆下一眾可愛角色將跳出《愛哭公主》、《生氣王子》、《勇敢小火車》等人氣繪本並現身於Mikiki，商場兩大中庭更會搖身一變成為「賴馬異想聖誕小鎮」主題裝置，以及「聖誕火車站」為主題的期間限定店，大家可以跟「生氣王子」、「愛哭公主」等人氣角色合照，甚至拍攝「即影即有」留念！

賴馬異想聖誕小鎮

日期：2024年12月2日至2025年1月1日

地點：Mikiki地下中庭A區



聖誕好去處2024【2.18】ELEMENTS 圓方聖誕重磅呈獻「ELEMENTS! DELIGHT – GO – ROUND」遊樂園

燈火閃亮五光十色的聖誕遊樂園在ELEMENTS 圓方登場,誠邀大家約定身邊人前來 -- 與友人重拾兒時無拘無束的簡單歡樂；與戀人重溫在旋轉木馬上的甜言蜜語；與家人重編天倫之樂的難忘片段。

ELEMENTS 圓方「ELEMENTS! DELIGHT – GO – ROUND」

日期: 2024 年 11 月 20 日至 2025 年 1 月 1 日

時間: 上午 10 時至晚上 10 時開放

地點: ELEMENTS 圓方金區一樓



聖誕好去處2024【2.19】「秀茂坪商場 X PAC-MAN夜光迷宮之旅」

秀茂坪商場於活動期間將設置大型「PAC-MAN夜光迷宮」，把經典街機遊戲食鬼迷宮場景呈現眼前；場內還設有錯視藝術和哈哈鏡多個趣味裝置，加上增添的夜光設計，必然是聖誕打卡好去處。

「秀茂坪商場 X PAC-MAN夜光迷宮之旅」活動詳情：

日期：2024年11月16、17、23、24、30日；2024年12月1、7、8、14、15、21、22、24至26日、28、29及31日（總共18日）

活動時間：中午12時至下午8時

活動地點：秀茂坪商場地下花園廣場



聖誕好去處2024【2.20】「樂富廣場 X PAC-MAN 賽車大激鬥」

樂富廣場的商場B區戶外休憩用地將設有「PAC-MAN 賽車大激鬥」，小朋友可以駕駛兒童電動車在超過30米的賽道中穿梭。

「樂富廣場 X PAC-MAN 賽車大激鬥」活動詳情：

日期：2024年11月16、17、23、24、30日；2024年12月1、7、8、14、15、20至31日（總共22日）

活動時間：中午12時至下午7時

活動地點：樂富廣場B區戶外休憩用地



聖誕好去處2024【2.21】中港城「車尾箱聖誕市集」

今年聖誕，信和集團旗下中港城的「車尾箱聖誕市集」將載譽歸來，市集首次聯同瑞典及芬蘭商會，以北歐復古聖誕小鎮為靈感打造，並邀請了多位本地匠人、網紅手作店及車主先後進駐，讓大家一邊暢遊市集之餘亦可以欣賞中港城獨有的沿海美景，跟大家共度不一樣的北歐氛圍聖誕！

中港城「車尾箱聖誕市集」

日期：12月7至8日、14至15日、21至22日、25至26日、28至29日及31日

時間：下午3時至晚上9時；除夕(12月31日) 開放時間由下午5時至凌晨30分｡

地點：中港城 香港尖沙咀廣東道33號



聖誕好去處2024【2.22】尖東「閃爍尖東耀香江2024」

由東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」活動，今年已踏入第四十二個年頭。今夜，尖沙咀東部及海濱長廊多棟大廈的外牆燈飾將同時亮起，繽紛悅目的聖誕燈飾照耀維港，為即將來臨的聖誕及新年增添節日的喜慶氛圍，讓東尖沙咀繼續成為香港市民及旅客冬日佳節必訪熱點。

尖東「閃爍尖東耀香江2024」

日期：2024年11月28日至2025年1月1日

時間：晚上5時30分至11時

地點：尖沙咀中心及帝國中心、麽地里、千禧新世界香港酒店、南洋中心、永安廣場、富豪九龍酒店、海景嘉福洲際酒店、帝苑酒店、九龍香格里拉



聖誕好去處2024【2.23】尖沙咀中心及帝國中心「Pandastic Christmas」沉浸式光影匯演

普天同慶的聖誕節即將來臨，多年來尖沙咀中心及帝國中心一直是香港欣賞聖誕燈飾的最佳地方，隨著佳節腳步漸近，今年尖沙咀中心及帝國中心4,000平方米「信和光影藝術幕牆」將帶來全新製作「Pandastic Christmas」主題沉浸式光影匯演，為市民和旅客傳遞溫馨節日祝福。

尖沙咀中心及帝國中心聖誕燈飾2024

日期：2024年11月28日起至2025年1月2日

亮燈時間：下午6pm至11pm

地點：尖沙咀中心及帝國中心外牆 — 信和光影藝術幕牆及麼地里



聖誕好去處2024【2.24】TRANSFORMERS X LINE FRIENDS meets YM2裕民坊「冬日型格派對」

今個冬日將為大家隆重呈獻「TRANSFORMERS X LINE FRIENDS meets YM2裕民坊『冬日型格派對』」,「柯柏文 x LINE FRIENDS BROWN」、「麥加登 x LINEFRIENDS BOSS」及「大黃蜂 x LINE FRIENDS SALLY」今次旋風抵港,與大家玩轉刺激的「型萌」冬日!

3大 TRANSFORMERS X LINE FRIENDS「型萌」打卡位

日期: 即日至 2025 年 1 月 8 日

時間: 10am – 10pm

地點: 「柯柏文 x LINE FRIENDS BROWN」(4 米高):YM2裕民坊 UG 大堂

「麥加登 x LINE FRIENDS BOSS」(3 米高):YM2裕民坊 L1 中庭

「大黃蜂 x LINE FRIENDS SALLY」及聖誕樹:YM2裕民坊 L3 花園平台



聖誕好去處2024【2.25】黃埔天地「Jolly SantaMas」

黃埔天地將舉行「Jolly SantaMas」，展開一場結合遊戲、藝術與拍照打卡的聖誕盛會，連串開心精彩的活動，還有多個應節打卡位，包括5米高的聖誕老人和可愛聖誕雪橇，讓每一刻都充滿歡樂。

黃埔天地「Jolly SantaMas」

日期：2024年12月14日至2025年1月1日

時間: 上午10時至晚上10時

地點: 黃埔天地時尚坊MTR層



聖誕好去處2024【3】港島篇

聖誕好去處2024【3.1】AIA友邦嘉年華2024

深受香港人喜愛的冬季盛事友邦嘉年華將於2024年12月20日至2025年2月16日重返中環海濱。友邦嘉年華已深入民心，成為一代又一代人的美好回憶，被譽為「每年最好玩的一日」，顧客滿意度高達95%以上，在業內遙遙領先。現在經01空間買友邦嘉年華獨家2人代幣套票除了網上預購優惠之外，更有機會玩問答遊戲獲得1套5款《玩轉腦朋友》限定版公仔及10萬01積分。即買即參加

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5. 另加 50 枚代幣 | $450（原價：$500）

AIA友邦嘉年華2024

日期：2024年12月18日至2025年2月16日

時間：正午12時至晚上10時（非高峰時段）；上午11時至晚上11時（高峰時段及普通時段）

地點：中環海濱活動空間



聖誕好去處2024【3.2】太古廣場及星街小區呈獻「聖誕奇妙村莊」

隨著聖誕節的腳步漸近，一眾毛茸茸的節日萌獸迫不及待，率先降臨太古廣場的「聖誕奇妙村莊」，熱切期待歡迎大家到訪！由11月15日至翌年1月2日，走進「聖誕奇妙村莊」，發現這個靜謐的地方於聖誕節期間變身為聖誕小鎮，而住在這裡的巨型萌獸將從睡夢中甦醒，盡情展開聖誕狂歡！

太古廣場及星街小區呈獻「聖誕奇妙村莊」

日期：2024年11月15日至2025年1月2日

地點：太古廣場



聖誕好去處2024【3.3】皇室堡【Pokémon冬日大冒險】

今個聖誕，一眾Pokémon將以冬日主題亮相皇室堡。由11月22日起，為大家帶來【Pokémon冬日大冒險】，與粉絲們共度佳節！白皚皚的雪國內有逾20隻1:1 Pokémon現身於3大打卡位，陪伴大家過聖誕，包括在巨型飄雪水晶球旁的身高逾2米的卡比獸和大家熟識的妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等；由接近百張寶可夢集換式卡牌遊戲卡牌堆砌出的4米高Bling Bling發光聖誕樹及首次以立體造型在香港登場的可達鴨；更有伊布與一眾Pokémon引領的雪橇車，迎接各位Pokémon粉絲的到來！

【Pokémon冬日大冒險】

日期：2024年11月22日至2025年1月1日

時間：上午10時至下午10時

地點：皇室堡地下中庭



聖誕好去處2024【3.4】ifc商場呈獻 奇幻玩具之旅：解鎖魔法玩具工廠的神秘世界

玩具和音樂，都是觸動心靈的奇妙鑰匙，能喚醒最純粹的童真與回憶。今個聖誕，ifc商場為了增添「魔法玩具工廠」的節慶氣氛及活力，特意邀請多位國際級音樂家親臨獻技，把玩具工廠昇華為一座充滿音樂魔法的樂韻劇場，呈獻動人心弦的三重奏音樂表演。

「魔法玩具工廠」

日期： 2024年11月21日至2025年1月1日

時間：早上10時30分至晚上10時

地點：香港ifc商場一樓中庭



聖誕三重奏音樂表演詳情

日期：2024年12月14至15日、21至25日

時間：晚上6時至6時45分

地點：香港ifc商場1樓中庭



聖誕好去處2024【3.5】香港海洋公園

海洋公園是香港本土獨特的主題公園，建基於教育、保育、及娛樂，銳意成為世界級最佳度假勝地及主題樂園，締造最佳遊樂體驗予遊人，啟發精彩探索，並將人與大自然緊密連繫起來。

【01空間優惠】立即購票

成人 $409 (原價: $498)

小童 $233 (原價: $249)

* 有效期至2025年1月6日

聖誕好去處2024【3.6】新地6大商場呈獻「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」

聖誕甜夢之旅將由北角匯展開，Pixar Sweet Dreams系列角色總動員登場！阿樂與阿愁化身可愛的棉花糖，站在繽紛彩虹上向大家揮手！

北角匯「甜蜜棉花糖樂園」

日期：2024年11月14日至2025年2月23日

時間：上午10時至晚上10時

地點：北角匯2期地下露天廣場及1 期地下G23號舖



聖誕好去處2024【3.7】太古城中心「Streets of Christmas Joy」

普天同慶聖誕佳節漸近，是時候相約一班摯友外出玩樂相聚，於濃厚歡樂氣氛下於街頭狂歡慶祝！街頭藝術文化近年於本地冒起，年青一族追捧著大膽又創新的藝術文化及表演項目，大街小巷隱藏著不同創作主題的塗鴉壁畫及互動表演引來本地及遊客潮拜打卡，為各區帶注滿好動活力。

《Streets of Christmas Joy》

日期：2024年11月15日至2025年1月1日

時間：星期一至五：中午12時至晚上9時

星期六、星期日及公眾假期：上午11時至晚上9時

地點：太古城中心2樓中庭及中橋



聖誕好去處2024【3.8】北角匯 x Dustykid 塵「寵愛動物文句展」

今個冬日，北角匯將於11月21日至2025年1月1日，與本地療癒系圖文創作品牌 Dustykid塵 聯乘，舉辦全港首個「寵愛動物文句展」，當中有塵與寵物的內心故事首度亮相，大家可置身「塵家」主題場景中，細閱多幅治癒系插畫和溫馨文句，向那些一直默默支持和安慰我們的「可愛靈魂」表達感激，共度一個最治癒窩心的聖誕節！

日期：2024年11月21日至2025年1月1日

時間：中午12時至晚上10時

地點：北角匯二期2樓214號舖 (近 燒肉Like餐廳)

北角匯一期(酒店基座商場) 1樓105號舖 (近 The Tokyo Trend店)



塵期間限定店

日期：2024年11月21日至2025年1月1日

時間：中午12時至晚上8時

地點：北角匯二期2樓205號舖 (近 Briketenia餐廳)



聖誕好去處2024【3.9】利東街冬日呈獻「Dazzling Christmas」

今個冬日，利東街首度聯手來自比利時的國際得獎設計團隊GLOBALL Concept，巧妙融合比利時傳統蕾絲工藝與現代燈飾設計技術，精心打造璀璨耀眼的「Dazzling Christmas」燈光裝置，於2024年11月13日至2025年1月1日期間，為大家帶來無與倫比的感官盛宴。

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上11時* (每日下午5時亮燈)

*12月24日至26日、及12月31日亮燈時間將延長至晚上12時

*開放日期及時間將因應天氣狀況而作出更改，詳情請留意利東街網站或社交平台公佈

地點：灣仔利東街



聖誕好去處2024【3.10】赤柱廣場「魔幻聖誕盛會」

赤柱廣場踏入第九年舉辦年度節日活動，今年顛覆聖誕傳統紅配綠，大玩黑金雙色主題，打造「魔幻聖誕盛會」， 將於12月14至15日、21至26日共8日於赤柱海濱及美利樓舉行，跟大家共度歡樂聖誕。

赤柱廣場「魔幻聖誕盛會」

日期：2024年12月14至15日、21至26日（共８天）

時間：中午12時至下午8時

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓



聖誕好去處2024【3.11】Kiztopia x Arcade@Cyberport呈獻【Jumptopia - Sparkle Wonderland: A Festive Gala】

Jump 高啲，Jump 高啲，Santa’s on the way！今個冬日，新加坡最大型親子遊樂中心 Kiztopia 的旗下品牌 Jumptopia 將於12月6日至翌年1月5日盛大登陸香港數碼港打造【Sparkle Wonderland: A Festive Gala聖誕光影奇幻嘉年華】，首次破天荒打造室內彈跳遊樂場、戶外競技遊戲加互動光影表演三重狂歡體驗，不論大人還是小孩都定必樂而忘返！

由11月29日至12月5日 Klook 預售期間更推出9折早鳥優惠，讓大家早買早狂歡，絕對不容錯過！立即到Klook 搶購，可享有9折早鳥優惠

Jumptopia - Sparkle Wonderland: A Festive Gala

日期：2024年12月6日至2025年1月5日

時間：平日1pm - 6pm、6pm - 7pm

週末及假期11am - 6pm、6pm - 8pm

地點：香港 Arcade@Cyberport 數碼港商場L2中庭



聖誕好去處2024【3.12】時代廣場《The Pink Christmas》

今個聖誕，銅鑼灣時代廣場帶你走進《BLACKPINK THE GAME》的粉紅世界！以《The Pink Christmas》為主題，締造時尚玩味的聖誕佳節。商場露天廣場化身粉紅飄雪小鎮，帶來6.5米高的「粉紅聖誕樹」、「The Pink Express列車」、 「Melody in Pink聖誕唱片店」和「Love Letter Lounge」，與《BLACKPINK THE GAME》一同歡度佳節！

《The Pink Christmas》@ Times Square

日期︰即日至2025年1月1日

時間︰上午10時至晚上10時

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場



聖誕好去處2024【3.12】香港仔中心「冬日天馬行空菠蘿遊」

今個聖誕，香港仔中心聯同得獎本地插畫師 菠蘿油妹妹@cafedebollo (Helen Tam)，攜手呈獻【香港仔中心 冬日天馬行空菠蘿遊】。商場特設三大打卡場景，包括「菠蘿油聖誕奶茶杯」、「檸茶妹妹冬日營火會」及「雞尾包仔仔茶座」，配合炫目燈飾，營造溫暖聖誕氛圍。

「冬日天馬行空菠蘿遊」

日期：2024年11月8日至2025年1月2日

時間：上午10時正至晚上10時正

地點：香港仔南寧街香港仔中心露天廣場、4期地下



聖誕好去處2024【3.13】 LEGO® 「Build To Give」聖誕導賞團

LEGO® 香港推出全港首個以「愛心」為報酬的聖誕導賞團，參考外國盛行的 tips-based 導賞團，參加者會於旅程完結時，以貼士打賞表示對導賞員的欣賞。而「Build To Give」發放愛心親子社區導賞團希望以「愛心」的形式 (Love-based) 取代付費的貼士，讓參加的家庭於導賞團結束時，以LEGO®顆粒拼砌愛心，並捐贈予社區內的孩子，於佳節中把愛與喜悅傳遞開去並連繫社區。

LEGO®「Build To Give」發放愛心親子社區導賞團

日期：2024 年 12 月 14, 15 & 21 日

路線：西環（12 月 21 日）、觀塘（12 月 14 日）及沙田（12 月 15 日）

時間：約 2.5-3 小時



聖誕好去處2024【3.14】Kiztopia x Arcade@Cyberport呈獻【Jumptopia - Sparkle Wonderland: A Festive Gala】

今個冬日，新加坡最大型親子遊樂中心 Kiztopia 的旗下品牌 Jumptopia盛大登陸香港數碼港打造【Sparkle Wonderland: A Festive Gala聖誕光影奇幻嘉年華】，把招牌充氣彈床城堡與全新奇幻光影打卡樂園帶到 Arcade@Cyberport 數碼港商場，首次破天荒打造室內彈跳遊樂場、戶外競技遊戲加互動光影表演三重狂歡體驗，不論大人還是小孩都定必樂而忘返！

立即預訂

Jumptopia - Sparkle Wonderland: A Festive Gala

日期：即日至2025年1月5日

地點：數碼港商場

