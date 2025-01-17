不准帶電話返學？內地「藏手機神器」熱賣　水壼、外置電池藏玄機

中國教育部日前頒發規定，要求中小學生不得把手機帶入校園。但上有政策下有對策，市面上隨即出現各種「藏手機神器」，可以完美藏手機，也讓專家看了直搖頭。



這款「外置電池」，從外觀上看和常見的行動電源極為相似，但其內部構造除了頂端有一小塊電路板，其餘區域全部是空的。（微博截圖 / @揚子晚報）

有網紅早前便介紹了幾款現實流行「藏手機神器」：（按圖了解）



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據《北京青年報》報道，最近網絡平台出現一款不能用於充電的行動電源，為何還有人買？原來這就是所謂的「藏手機神器」，在假扮的行動電源或者水壺、鏡子內挖空設置暗格，可以將手機隱藏其中，很多商家明確表示此類「神器」可以幫助學生逃避校方檢查。

報道指出，店舖展示的行動電源，從外觀上看和常見的行動電源極為相似，有兩處USB介面，還有一個顯示電子數位的電子屏幕。但其內部構造除了頂端有一小塊電路板，其餘區域全部是空的。

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商家表示，行動電源中空部分，可以容納市面上大部分尺寸的手機。購買者多為中學生或大學生，除了混淆校方檢查，有的學生甚至將這類手機用於考試作弊。

就連水壺也暗藏玄機，雖外觀和普通塑膠運動水壺類似、甚至也能裝水，但其底部有開口，能將手機藏在水壺中間的暗格裏。

產品還標榜具有一定的「防金屬探測器」功能。不過商家坦言，所謂的「防金屬探測器」只能應對一般等級的檢測，如果探測器水平較高，還是會被發現。

而相關產品熱賣風潮，也引起教育專家注意。中國首都師範大學教育學院教育政策與法律研究院副院長蔡海龍指出，網路絡平台及相關經營者面向學生宣傳、銷售「藏手機神器」或提供偷帶手機服務，意在幫助學生逃避監管，或妨礙學生身心健康發展，顯然違反了未成年人網路保護的原則和要求。

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