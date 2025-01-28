派利是禁忌｜10大規矩：派利是派到幾時？單封定雙封？長輩要派？

農曆新年｜封利是為重要環節，原來派利是也有一連串學問需要知道！派利是時間、單封或雙封、利是金額、或用哪款利是封均是惱人問題，究竟派利是有咩學問？現在就跟大家一起拆解封利是學問！



１. 派利是派到幾時？派利是時間是?

從前的風水習俗，認為正月初一至正月十五都屬於過新年，所以一般人派利是時間是都會由初一派至正月十五。而收到的利是會在正月十六或之後才適宜拆，這是因為在正月十五或之前還有可能收到利是，亦即是祝福，收齊了所有長輩的祝福，待正月十六才拆利是，等於收到及集齊所有長輩的祝福。

２. 利是派單封定雙封？

一般已婚夫婦，給親友都是派雙封，意思是夫婦各人一封；如派給公司的同事，若對方不認識你的另一半，可以選擇派單封。新婚夫婦首次派利是，要取其雙雙對對的好意頭，所以婚後首年會派「雙封」利是，夫婦二人各派兩封，即共四封。而離婚後的夫婦，則可各自派單封。

3. 未婚長輩/上司要派嗎？

很多人覺得派利是給長輩或上司總有點尷尬，有時也要猜度對方心態，究竟對方是不是想收？ 其實利是都是心意，也是新年對別人的祝福，禮多人不怪，所以派給對方也無妨。

4. 揀利是封都有學問？

中國人有很多傳統禁忌，會避免使用綠色、藍色、白色等象徵白事的顏色，而用上喜慶的紅色，但近年的利是封設計五花八門，有些甚至沒有傳統的新年元素，如大熱卡通人物Elsa、史迪仔等，也用上藍色為利是封的主色， 若收利事一方較為傳統的，選擇利是封時就要留意。

５. 弟妹已結婚，要派嗎？

就算已婚，一般都會照派給弟妹，但因不同家鄉及傳統，可能有不同做法，故決定派利是與否最好先問長輩如父母或祖父母的意見。

6. 家中有白事能派利是嗎？

家中有白事，即有親屬去世的人，按傳統不派也不收利是，要過了100日才可以收或派，亦不要去親友家拜年。

7. 親友帶禮物來拜年，是否需要「擇利是」？

在新年期間親友帶禮物到自己家拜年，應「擇利是」，即給他們一封利是作回禮，金額一般為50或100元。

8. 一定要用新銀紙？

為了應付農曆新年，不少夫婦也會去銀行換新鈔，但若預錯數提早用光新鈔的話，其實只要銀紙不是外觀上骯髒、皺褶，也可以用來封利是，相信收到的人也不會介意。

9. 新婚夫婦點派？

新婚夫婦第一次派利是都要各派兩封，取其意頭「雙雙對對」。若是派給公司同事，加上對方不認識你的另一半，派單封也是正確選擇。

10. 封幾錢利是比外傭？

新年利是象徵祝福，但僱主也要視乎家庭經濟能力與外傭工作表現，以決定利是之金額。僱主亦可考慮給予『開工』利是，籍此鼓勵外傭新一年工作順利 。