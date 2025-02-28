北海道親子酒店10間｜近滑雪場／一泊二食／小童免費／人均$249起

北海道親子酒店推介2025！北海道是親子家庭前往日本旅遊的熱門選擇，可以一起滑雪、到訪水族館或動物園等好去處。《香港01》推薦10間北海道親子酒店，部分酒店鄰近滑雪場、設兒童俱樂部及托兒服務，小朋友更可以免費入住，人均只需$249起！



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北海道親子酒店推介【1】札幌 Sosei 酒店 - 美憬閣系列（Hotel Sosei Sapporo - MGallery Collection）

札幌 Sosei 酒店 - 美憬閣系列（Hotel Sosei Sapporo - MGallery Collection）於2024年1月開幕，坐落在札幌市中心，鄰近大通公園、札幌駅前通地下街及百貨公司，帶孩子入住亦很方便！酒店共有118間房，房內配備深泡式浴缸、特大特長睡床、音響、串流媒體服務等，可以在酒店邊休息邊看影片！酒店亦設有健身室、餐廳、酒吧及圖書館。

札幌 Sosei 酒店 - 美憬閣系列（Hotel Sosei Sapporo - MGallery Collection）

房價：人均HK$616起（高級特大床房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：北海道札幌市中央區北2條東3丁目札幌工廠西廳

交通：巴士中心前站步行9分鐘

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北海道親子酒店推介【2】札幌STREAM酒店（SAPPORO STREAM HOTEL）

札幌STREAM酒店（SAPPORO STREAM HOTEL）位於札幌市中心，距離薄野站僅2分鐘步程，鄰近狸小路商店街、札幌站站前大街、大通公園等景點，帶著小朋友吃喝玩樂都很輕鬆！酒店於2024年1月開業，共有436間房，房間景觀開揚、空間寬敞，一家人入住都非常舒適！酒店亦附設健身室、餐廳、酒吧及咖啡室等設施。

札幌STREAM酒店（SAPPORO STREAM HOTEL）

房價：人均HK$起（高級雙床房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：札幌市中央區南4條西4丁目1-1

交通：薄野站步行2分鐘

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北海道親子酒店推介【3】札幌41皮西斯酒店（41 Pieces Sapporo）

札幌41皮西斯酒店（41 Pieces Sapporo）位於札幌市中心，鄰近薄野站、狸小路商店街、札幌站站前大街、AOAO SAPPORO等景點，絕對適合與小朋友觀光玩樂！酒店於2021年開幕，擁有41間公寓式客房，配備小廚房、客廳及乾濕分離浴室，設有微波爐、雪櫃、浴缸等設施，最多可容納4人入住。

札幌41皮西斯酒店（41 Pieces Sapporo）

房價：人均HK$394起（一室房C；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：札幌市中央區南2條西1丁目7-9

交通：薄野站步行6分鐘

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北海道親子酒店推介【4】北湯澤森之空庭旅館（Kitayuzawa Mori No Soraniwa）

北湯澤森之空庭旅館（Kitayuzawa Mori No Soraniwa）坐落在北海道伊達市，鄰近白絹の床。雖然酒店距離車站較遠，但勝在環境清幽，適合一家大小度假。酒店提供197間客房，房間空間寬敞，更可供3位成人及1位小童入住！酒店亦設有圖書館、兒童遊樂場、遊戲室、桌球室、乒乓球室，以及室外游泳池、溫泉、公共浴場、桑拿等休閒娛樂設施。

北湯澤森之空庭旅館（Kitayuzawa Mori No Soraniwa）

房價：人均HK$806起（標準雙床房；3位成人+1位11歲或以下小童入住；包早餐）

地址：北海道伊達市大瀧區北湯澤溫泉町300-7

交通：JR長和站車程30分鐘

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北海道親子酒店推介【5】新雪谷花園日航尚格酒店（Nikko Style Niseko Hanazono）

新雪谷花園日航尚格酒店（Nikko Style Niseko Hanazono）將於2024年12月正式開幕，鄰近滑雪索道，從酒店更可以直達滑雪場，非常方便！酒店提供220間客房，房內坐擁無敵雪景，部分客房更設有廚房及客廳！酒店配備免費停車場、公共浴池、溫泉、健身室、桑拿等設施，以及滑索、攀岩、騎馬等超多親子體驗活動！

新雪谷花園日航尚格酒店（Nikko Style Niseko Hanazono）

房價：人均HK$501起（高級雙床房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：北海道虻田郡倶知安町字岩尾別328-51

交通：JR俱知安站車程9分鐘

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北海道親子酒店推介【6】雪津-二世古（Setsu Niseko）

雪津-二世古（Setsu Niseko）位於俱知安，鄰近比羅夫滑雪場，地理位置優越。酒店於2022年開幕，共有190間公寓式客房，配備完善的廚房，空間寬敞，更提供兒童梳洗用品及兒童防護設施，非常貼心！酒店亦設有兒童遊樂場、兒童書籍與影音產品，以及健身室、溫泉、大眾浴場等休閒設施，更提供滑雪課程及用具租借！

雪津-二世古（Setsu Niseko）

房價：人均HK$702起（一室房；6歲或以下不加床可免費入住；包早餐）

地址：北海道虻田郡倶知安町比羅夫1條2丁目6番9号

交通：JR俱知安站車程11分鐘

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北海道親子酒店推介【7】二世谷花園柏悦酒店（Park Hyatt Niseko Hanazono）

二世谷花園柏悦酒店（Park Hyatt Niseko Hanazono）是一個全年山區度假勝地。酒店配備148間客房及套房，房內設景觀浴缸、串流媒體服務等，可以讓小朋友在房內看Netflix、YouTube！酒店附設室內游泳池、溫泉、健身室、桑拿、高爾夫球場、滑雪場等。酒店更提供托兒服務、兒童俱樂部及兒童餐，非常貼心！

二世谷花園柏悦酒店（Park Hyatt Niseko Hanazono）

房價：人均HK$1,101起（特大床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：北海道虻田郡倶知安町字岩尾別328-47

交通：JR俱知安站車程10分鐘

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北海道親子酒店推介【8】洞爺湖鶴雅度假村光之歌（Lake Toya Tsuruga Resort Hikarinouta）

洞爺湖鶴雅度假村光之歌（Lake Toya Tsuruga Resort Hikarinouta）地處國家公園內，距離洞爺湖温泉車程僅5分鐘。酒店於2023年開幕，僅提供48間房，部分房間設有私人露天溫泉及戶外平台，坐擁洞爺湖景觀，最多可容納4人入住，適合家庭旅行！酒店亦有免費車站接送服務、健身室、溫泉、大眾浴場等，更有皮划艇運動、釣魚及生態旅遊體驗！

洞爺湖鶴雅度假村光之歌（Lake Toya Tsuruga Resort Hikarinouta）

房價：人均HK$起（西館湖景和洋室；6歲或以下不加床可免費入住；包早餐及晚餐）

地址：北海道有珠郡壯瞥町壯瞥溫泉88-26

交通：昭和新山站車程5分鐘

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北海道親子酒店推介【9】翠巌酒店（Suigan）

翠巌酒店（Suigan）是一間私隱度非常高的溫泉酒店。酒店希望旅客可以在房間內度過舒適時光，因此房間採用日式居家風格，明確劃分了客廳、飯廳等空間，小朋友到處跑也沒問題！全部客房均帶有私人溫泉，更可在房間內用餐！雖然酒店較偏遠，但可以搭乘免費穿梭巴士來往車站，非常方便！

翠巌酒店（Suigan）

房價：人均HK$1,545起（基礎套房302｜私人溫泉；3人入住；包早餐）

地址：札幌市南區定山溪温泉西1丁目86

交通：於地鐵大通站1號出口，昭和大廈前乘坐免費接駁巴士

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北海道親子酒店推介【10】定山溪常青藤木屋（Chalet Ivy Jozankei）

定山溪常青藤木屋（Chalet Ivy Jozankei）於2019年開業，在2024 Trip.Best Asia 100 溫泉酒店中排名第13。酒店僅提供26間套房，配備客廳、休息區、景觀浴缸、免費迷你吧、特長睡床等，最多可容納6人入住，非常適合家庭旅遊！酒店亦設健身室、桑拿、溫泉、公共浴池、餐廳、免費停車場等設施，並提供騎馬、行山、等服務及體驗。

定山溪常青藤木屋（Chalet Ivy Jozankei）

房價：人均HK$2,704起（豪華套房；11歲或以下不加床可免費入住；包早餐及晚餐）

地址：北海道札幌市南區定山渓温泉東3丁目231

交通：澡巖山麓站車程36分鐘

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