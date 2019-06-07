幼兒用電子產品超過2小時　影響語言能力會令考試表現差

據美國一項仍在進行的大型研究初步數據，每天盯螢幕超過兩小時的孩子，語言和推理考試表現較差。研究人員亦發現，與傳統玩具相比下，電子產品容易讓幼兒上癮，亦大大影響青少年與朋輩間的關係。聖地亞哥州立大學的心理學教授Jean Twenge提醒家長，電了產品應是由人去使用和控制，而非反過來被電子產品控制。

美國國家衛生研究院（NIH）的科學家正在全國21個地方展開一個研究，探討孩子看電子屏幕的行為對大腦結構、情緒發展和精神健康的影響。團隊正在採訪9至10歲兒童並掃描他們的大腦，10年內會追蹤超過11,000個兒童，整個計劃花費3億美元。

負責研究的Gaya Dowling博士指第一波資料顯示，每天用電子產品超過7小時的9至10歲兒童，大腦皮層已經有變薄的跡象。大腦皮層是大腦最外面的皮質，負責處理感官資訊。Gaya Dowling博士指，大腦皮層變薄過早研究人員發現，重度使用智慧型產品和玩電子遊戲的兒童，腦部出現「不同的紋路」。

根據相關資料，大腦皮層被分為幾個葉，而每個葉各有不同功能，包括負責高級認知功能（如學習、語言、情緒）的額葉；負責軀體感覺、空間、視覺信息的頂葉；負責聽覺、嗅覺，高級視覺功能、分辨左右和長期記憶的顳葉；負責視覺處理的枕葉；和負責情感處理的邊緣系統。當大腦皮層變薄，意味著以上大腦功能發展都受影響。