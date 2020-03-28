「父母不○○XX，孩子就AABB」　專家真的做得到親子教養書上寫的？

編按：現代父母十分重視教養孩子，並常常為此尋求專家的意見。教養專家陳其正（醜爸）對教養孩子有着截然不同的看法，當中以專注父母的狀態為首，各位新手爸媽請看醜爸的分享吧！以下內容節錄自《教養不必糾結於最理想方式：放過自己，也放心讓孩子飛的解放之書》。

教養專家真的都做得到書上寫的？

在公開場合或私下傳訊時，我不只一次直接或客氣地被父母問道：「教養專家，你們真的都做得到書上寫的嗎？」

然而，我從不覺得對方是在找碴，這其實是一個好問題，畢竟賣豬肉的可能最愛吃牛肉，做熱炒的也不是每天嗑炒飯（是吧？）。

我自己也是父母，同樣曾滿懷期待、一試再試教養書傳授的種種神奇魔法，甚至興沖沖地以為找到救命寶典，卻反墜入「究竟是孩子有問題，還是我有毛病？」的無限鬼打牆。

我當然知道，沒有哪一種教養方法適用於每一個人，但是，如果有萬分之一的可能性，這個方法適合我孩子，只是我不會用、用不好，那不就誤他一生，罪該萬死？

這樣的恐懼，也是許多父母災難性思考的開始，以及許多教養文章的靈感來源：各色標題黨「父母不○○XX，孩子就AABB……」以致於父母養育孩子獲得的至樂，都不敵那萬分之一的遺漏。我花了很大力氣，承認自己錯誤的期待，從頭做起觀察、對話、等待的苦功，點滴累積和孩子的互動，找到屬於彼此的教養默契。

這段辛苦歷程，因為我也走過，所以當這帶有挑戰意味、好似天下專家一般黑的問題出現時，我感到一陣熟悉感，好像看見眼前發問父母的疲累、迷惘，甚至帶著諷刺的怨念，就像當年的我一樣。

【相關圖輯：日本小學感人家長信獲瘋傳 籲不要令小孩歧視中國人（按圖預覽）】

教養專家說得好，但相信你自己更重要

當小孩還處在嬰幼兒時期，教養專家提出的知識與做法，尤其是小兒科醫生、嬰幼兒發展心理學者的建言，對父母育兒非常受用。但隨著孩子長大，獨特的氣質開始和生長環境奇妙混搭，日漸成形，此時專業第三者的建議應該逐漸退居二線，讓在日常前線與孩子交鋒的你，擔當主要決策者。

教養不是知識的傳遞、技巧的指導，而是以生命對生命、用一筆一畫為彼此刻出形狀。當照顧者無法接觸過去的生命經驗，對自己的人生價值觀沒把握、甚至毫無頭緒時，自然無法掌握眼前那活蹦亂跳、只想逃出爸媽五指山的獨特生物。

「醜爸，說真的，我不知道怎麼教小孩，要我相信自己的力量，我辦不到；我還是相信，只要找到適合的專家，照著他的方法做，一定行得通！」

親愛的，如果你也是這樣，這本書也是為了你寫的。

螢幕背後的專家，是怎麼教小孩的？

如果擁有專業學、經歷，比別人多養育些小孩的奶爸，可以被稱為專家，我期待透過這本書，除了分享理論、成功經驗、教養方法和怪招，也讓你品嘗我的人性及失敗。我跌倒、站起來、又跌倒的地方，離你不遠；我悔恨、舔不好的傷口，你不陌生。「在成為父母之前，沒有人知道如何當個夠好的父母」這句話適合你，和我。如何調整、甚至重建我的想法，包括還未成型、仍在摸索的信念，也都在書中分享呈現。

邀請你透過我的經歷，也探索自己的教養觀、生命觀、價值觀，看看自己是如何成為自己，進而成為父母。

每個人都擁有五味雜陳的人生故事，站在現在的高度，欣賞仍在演奏中的篇章，我們會更有能力看見親子關係的每個面向，在孩子不同階段與狀態，都能盡力陪伴。

在《先知．孩子》裡，詩人紀伯倫把父母比喻成弓：

你好比一把弓，孩子是從你身上射出的生命之箭。弓箭手看見無窮路徑上的箭靶， 於是祂大力拉彎你這把弓，希望祂的箭能射得又快又遠。

我們是弓，不是弓箭手，雖然不能決定孩子的人生，但他們能不能飛得又快又遠，取決於我們的狀態。父母請照顧好自己，我們好，孩子會更好。

【相關圖輯：吼罵只會讓子女愈來愈反叛 專家教實用5招令百厭星立即聽懂人話（按圖預覽）】

+ 10 + 9 + 8

我的答案

「專家真的都做得到教養書上寫的？」

做不到。

我不能代表每一位所謂的專家，但這是我真實的回覆。因此我不寫教養，而是聚焦在「父母的自我成長」。沒有人可以隔著螢幕、透過幾張紙，告訴你該怎麼教小孩。當爸媽總是要受傷、也肯定會被孩子愛得滿滿的，兩者並存，缺一不可。這條路，即使一拐一拐，都得自己走過去。

但我們還是能結伴同行，藍瘦香菇可以取暖，過關升級有人擊掌。

走吧！

《教養不必糾結於最理想方式：放過自己，也放心讓孩子飛的解放之書》封面。（方智出版社）

書名：《教養不必糾結於最理想方式：放過自己，也放心讓孩子飛的解放之書》作者：陳其正（醜爸） 出版社：方智出版社

【相關圖輯：韓國首席媽媽6子女全入頂尖學符 全靠7個教養理念（按圖預覽）】

+ 3 + 2

【本文獲「圓神出版機構」授權轉載。】