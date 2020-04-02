「我怕孩子跟我一樣」　醜爸：要相信孩子像我，是件很幸福的事

編按：父母雖然是成年人，但同時也是一個普通人，當在教養孩子時，總害怕孩子擁有自己的缺點。教養專家陳其正（醜爸）表示父母首要做的是面對自己，享受做父母的幸福。以下內容節錄自《教養不必糾結於最理想方式：放過自己，也放心讓孩子飛的解放之書》。

我怕孩子跟我一樣

有次在講座後段的問與答時間，有位媽媽對於我的回答沒有不滿，卻仍不斷追問，絲毫沒有放鬆、解惑的感覺。

我遇過有些人會很投入地把公共問答時段當成他的免付費諮詢時間，但這位媽媽不像。與其說充滿疑惑，她讓我覺得她有許多的害怕與焦慮。

我決定直接與她核對：「媽媽，我覺得我的回答沒有讓妳感到比較放心，方便告訴我妳在擔心什麼嗎？」

我怕孩子跟我一樣。 那位媽媽回答。

用盡一切辦法，不要讓孩子跟我一樣

我感到一陣酸楚，母親殷殷期盼孩子成長發光，這美好理想背後的最大威脅，竟然是自己。

「妳不想要孩子跟妳一樣，所以妳想學很多方法，讓孩子不要跟妳一樣，是嗎？」

點頭。

「可是我剛剛講的東西，裡頭有一大部分是原生家庭的影響，讓妳覺得學那麼多，也沒什麼用？」

沒點頭，眼眶泛紅。

母親在週六不休息、不放鬆，來聽所謂的專家嘰哩呱啦，是因為她覺得自己是孩子成長最大的威脅，她要想盡一切、用罄辦法，不要讓孩子跟她一樣。

聊到這裡，其實我很想哭，有種很苦的感覺在心裡：「X，為什麼養個孩子要這麼苦？要養到否定自己？！」

不只是針對那位母親的喟嘆，而是這幾年陪伴許多父母下來，累積對自己、對妻子，對許多父母，說不出的不捨：我們只想好好當爸、當媽，怎麼變成要搞定長輩、小孩、自己，還加上一個什麼鬼的內在小孩？

我不打算、也不應該在大庭廣眾、在對方沒有充分準備之下，與她進行深度的心理探索。整理一下自己，我說：

要孩子不像我們，不太可能，不然身教就沒意思了。就是因為這樣，我們才辦講座，你們才來聽，因為想讓自己有所不同，可以帶給孩子更多正能量。妳願意來，我就看見妳是很棒、很多愛的母親，這對孩子是最重要的。我相信妳是位好母親，孩子像妳一樣不會有任何問題，我也邀請妳相信自己，好嗎？

我看了她一會兒，接著進入下一道問答。

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我也覺得自己很糟，怕孩子跟我一樣

「醜爸，你都不會覺得自己做得很糟，擔心孩子從你身上學到不好的東西嗎？」

當然會擔心。

每當墜入育兒迷霧時，我咒罵自己：「陳其正，你真是個廢物！學這麼多，還開課！怎麼有臉對孩子講出這種話？嘴巴就不能閉上嗎？」對於挫敗的自己，沒有任何憐憫，無法接受自己當下真實的感受，畢竟，誰不想總是感到有力量、覺得一切都在掌控之中？

冷靜後，我會看看那個罵自己廢物的自己，發生什麼事了？

啊……我駝著背，看起來很累的樣子；握緊的拳頭，對自己很失望吧？嘴裡唸唸有詞，是放不下，還是在想辦法？是什麼樣的挫折如此沉重，壓得自己直不起腰來？

是每次挫敗時，零時差浮現的熟悉聲音，讓我垂頭喪氣：「你這麼糟，要怎麼教小孩？」「身教啊！孩子以後像你這樣，都是你的錯！」

每當聽見內心的譴責之聲，我就覺得難過，那是一種控訴，甚至審判。但在被控訴的同時，我也知道，法庭總有另一方的聲音，我想聽聽看。誰會是另一方的聲音？應該是孩子，始終支持、愛著父母的孩子。

如果孩子看到那個自責的我，會有何行動？我想，他會靠近，真誠地看著我──

孩子：「爸爸，你怎麼在哭？」爸爸：「我覺得自己很廢。」 孩子：「可是你什麼都會啊。」 爸爸：「謝謝，但是我每次都說不兇你們，卻都做不到。」 孩子：「那是因為我們做錯事啊！」 爸爸：「不不，做錯事也不能就兇別人，那是錯的。」 孩子：「那下次不要做就好啦！你每次不都說，做錯事沒關係，承認就好，不會被處罰，爸爸媽媽也都很愛你。」

是啊！這是我平時會跟孩子說的，是身為父親的我的信念：做錯事不需要懲罰，要承認、找方法，需要的話開口找人幫忙。

懲罰自己會換來孩子更多的愛、服從與信任嗎？萬萬不會！懲罰只會讓我更想要控制孩子，因為我不想再犯錯，但這個害怕引起的控制，卻造成我跟孩子更大的衝突，而衝突激化了情緒，越演越烈……

既然如此，我為什麼要懲罰自己？我的學習告訴我，那是「過去的慣性」。過去做錯就會被批評、被貶低，即使我長大了，但大腦、身體仍在負面情緒來襲時，慣性地指導我要「覺得自己很糟」。

「我可以不要那麼糟嗎？」可以的！我以長大後的自己建立起的信念（犯錯不須懲罰自己，找到方法解決最重要）來替代我的慣性（我又做錯了，我很廢）。

從身體開始，我慢慢挺直背—─嗯，覺得比較有力量，呼吸也更順暢、深沉。握緊的拳頭，漸漸鬆開，可以彼此交握，也能伸手緊擁孩子。喋喋不休的自責，也可以是自我肯定的語句：今天搞砸，明天和好，一起來想辦法！

嗯，明天可以跟孩子和好，因為我先跟自己練習了一回。

父母一定有做不好的時候

也許，這世界根本就沒有夠好的父母，或者，每個人都是超級好棒棒爸媽。可以當下覺得自己是坨屎，下一秒自豪原來我是出淤泥而不染。

把焦點放在「好不好」是過去威權教育的影響，我們總是心心念念要完成外在目標、滿足父母老師老闆的期望。當陪伴孩子，頭腦卻充滿「目標」時，我們容易心神不寧、動輒得咎，缺乏彈性，而孩子最愛的想像力，更被我們視為洪水猛獸。

我們一定有不好的時候，但，親愛的，你是否害怕面對真實的、不好的自己？

逃避面對，換來的是拚命要找到更好的方法，把孩子「教好」，卻傷害了關係；破碎的關係，產生自責，繼續努力「變好」、加強控制……要打破這個循環，從停止懲罰自己開始。

孩子像你，可以是件幸福的事

有多少人跟我一樣，在孩子仍在襁褓時，會從最頂端的頭髮（如果有的話），一路看到腳趾，來來回回掃描，心裡很甜，但嘴巴不說？那是我們的孩子，經我們而生，沒有人可以像我們一樣懂得欣賞他們的美、好、真，因為他們的每一部分都是我們的寶，緊緊嵌在心坎裡。

你可以相信任何你想相信的，但這一刻，邀請你一起相信：

孩子像我，是件很幸福的事。

父母厭世語錄：我不夠好，不想要孩子像我一樣！ 醜爸勸世良言：我面對我的做不好，停止懲罰自己，享受身為父母的幸福！

《教養不必糾結於最理想方式：放過自己，也放心讓孩子飛的解放之書》封面。（方智出版社）

書名：《教養不必糾結於最理想方式：放過自己，也放心讓孩子飛的解放之書》 作者：陳其正（醜爸） 出版社：方智出版社

【本文獲「圓神出版機構」授權轉載。】