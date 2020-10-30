秋季當造｜原來柿同蟹唔可以一齊食　家長留意孩子食柿5大禁忌

又甜又多汁的柿子於秋季最為當造，小朋友更容易吃不停口。只不過，原來柿與某些食物不能一同進食，食用時也有不同注意事項，家長不妨多加留意！

按圖即睇食柿5大禁忌

含豐富類胡蘿蔔素 不宜與蟹同吃

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，柿子所含的營養對身體有不同益處，如當中豐富的抗氧化物類胡蘿蔔素（carotenoids），便有助保護眼睛視力，減少紫外線對皮膚的傷害，同時保護細胞，平衡免疫力。

縱然營養價值豐富，但其實柿不能與某些食物同吃。李杏榆提醒，柿和蠔或蟹不能同時進食，因為柿子的單寧酸會與蠔或蟹肉的蛋白質凝固結塊，阻礙蛋白質的消化與吸收，刺激腸胃，容易引起腹瀉。此外，柿子與酸性食品（如西柚、醋）也不能一同進食，因為柿子所含的單寧酸會與酸性食物合成一種不易消化的凝固物質，影響消化。

孩子不宜空腹吃

李杏榆指，衛生署建議，6歲以下兒童每天攝取一份水果，即最多可吃一個約拳頭大小的柿；6歲以上則每天兩份水果，但建議是不同的水果，以攝取多元化的營養，因而也是建議一天吃一個拳頭份量的柿子。

她又提醒，孩子的消化系統較弱，也不宜空腹吃柿子，建議在餐與餐之間進食。「杮子含有丹寧，如果空腹食，會刺激胃酸分泌，或會有胃不適感覺，大人食其實冇乜問題，但係如果小朋友消化力比較弱，就建議最好不要空腹吃。」柿子味道偏甜，會否容易影響血糖水平？李杏榆補充：「柿有超過1000個品種，不同柿的糖份不一樣，但都建議避免晚飯後吃。因為有果糖，容易令血糖上升。」