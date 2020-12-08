新冠肺炎│一田沙田店10宗確診個案　醫生：病毒有機會經產品傳播

衞生防護中心公布，截至今天（8日）新增100宗確診個案，累計超過7,000宗確診，達到7,076宗。當中不少家庭主婦會出入的一田百貨，其位於沙田新城市廣場的店鋪，共有10宗確診或初步確診個案，涉及超市攤檔、電器部、嬰兒用品部和男士內衣部的員工，更令人擔心的是，一田百貨在11月下旬有推廣活動，增加傳播風險。 有醫生指涉及的確診職員在銷售或接觸產品時，也有機會把病毒依附在賣給顧客的膠袋、產品之上，建議曾出入涉事地點的人士盡可能去做檢測。

一田沙田店涉10名員工初步確診或確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，位於沙田的一田百貨今天（8日）新增3宗確診個案，和7宗初步確診個案，包括在超市攤檔賣菜和肉的員工，亦有來自樓上的電器部、嬰兒用品部和男士內衣部的員工，合共11人染疫。

一田晚上昨晚（7日）亦發新聞稿指，12月5日發現沙田店員工初步確診後已安排全店進行深層清潔，沙田店全面關閉，安排所有員工接受核酸檢測。除衞生防護中心公佈沙田店5位員工初步確診外，另亦有5位員工初步確診，分別來自個別專櫃／部門，包括孖人、象印、Woll、Tommee Tippee、Clinique、超市肉部及菜部專櫃。有關分店將進行深層清潔及消毒，並暫停營業至另行通知。

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醫生：曾出入涉事地點人士檢疫

家庭醫生關嘉美指，一田百貨早前舉行的減價活動必定吸引不少人士聚集，而超市是一個依靠空調系統的大型室內密閉空間，因此空氣並不會太流通，令病毒更容易在空氣當中存活及傳播。根據目前資料，初步確診職員來自不同專櫃，有賣不同產品的亦有肉部、菜部，關醫生指這些確診或初步確診職員在銷售或接觸產品時，也有機會把病毒依附在賣給顧客的膠袋、產品之上，因此她建議曾出入涉事地點的人士都盡可能去做檢測。

買餸時應該戴上口罩、面罩及手套

有不少主婦為了減低受感染風險，到街市買餸時會戴上手套，兒科醫生陳少儒表示，雖然戴上手套能夠保護雙手不直接接觸到病毒，但若果戴上手套後觸摸到帶有細菌或病毒的物件，再接觸其他人或物件，亦會有機會散播病菌，而除掉手套後亦要小心處理，並要用水清洗或消毒雙手。陳醫生建議，到街市購買餸菜時應該戴上口罩、面罩及手套，出入及觸摸物品後要立即消毒，以及要保持社交距離。

早前不時有主婦確診感染新冠肺炎，陳醫生指出，現時難以確定市民是在街市、去買餸途中或其他途徑受到感染，不過很大機會是因為接觸到受汚染物品的表面後沒有洗手，再接觸到自己身體，銀包等，從而感染病毒。他提醒市民外出時，身體盡量不要接觸其他物件，例如枱椅、門、扶手等 (但安全至上，有需要當然要扶著），回家後要換衣服，然後清洗，鞋子亦要避免到處放。買餸後的膠袋要放特定一角，避免將細菌帶入家居。

家庭醫生張國威表示，當購買蔬果、肉類回家，拆開包裝膠袋後，要用清水清洗乾淨。「消毒劑唔可以食落肚，不可能用很多消毒產品處理食物，主要都是用清水洗。水果清洗後，可削去外皮才進食。想更安心的話，可選擇一些可剝皮的水果，如香蕉，當然處理食物前也要清潔雙手。」

應減少進食未經煮熟生冷食物

張醫生指，新型冠狀病毒不是透過食物傳播，而是曾與患者近距離接觸時，經飛沫傳播。如患者咳嗽時，雙手接觸到自己的分泌物，再接觸食物，有可能令食物受污染，我們接觸後亦會有感染風險，所以也宜謹慎處理食物。

「在這個非常時期，若然有身體不適，即使不是肺炎，也會令人增加焦慮情緒，或構成心理壓力，因此要比平時更注意個人與家人健康，維持健康的飲食習慣。壽司、沙律、涼拌菜式等生冷食物容易含菌，進食後容易引致食物中毒、腸胃不適、發燒，可以的話也應減少。建議進食煮熟過的食物，在這個非常時期大家可以更為安心。」

街市屬高風險場所

呼吸系統專科醫生梁子超11月24日在港台節目《千禧年代》中表示，現時短期內控制疫情機會好渺茫，在11月23日出現的四宗源頭不明個案均為家庭主婦，分別住於黃大仙、荃灣、何文田及北角。梁子超表示，幸好現時暫未見到街市有隱性傳播鏈，但強調街市屬高風險場所，一出現超級傳播。便會一發不可收拾。

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