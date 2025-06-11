鹿兒島親子酒店10間推介｜新開幕／一泊二食／私人風呂／人均$211

撰文：陳映蓉
出版：更新：

鹿兒島親子酒店推介2025！鹿兒島有恐龍公園、水族館、溫泉等親子友善的景點，非常適合家庭旅遊！《香港01》編輯部整合10間親子友善的鹿兒島酒店，部分酒店配備天然溫泉，且包早餐及晚餐，小童更可以免費入住，人均只需$211起！

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鹿兒島親子酒店推介【1】鹿兒島喜來登酒店（Sheraton Kagoshima）

鹿兒島喜來登酒店（Sheraton Kagoshima）於2023開幕，是目前鹿兒島市唯一的五星級酒店。酒店共有226間客房，房間分為雙人房及三人房房型，設有半開放式浴室，大部分房間坐擁海景。酒店附設溫泉、公共浴池、健身室、足浴，並提供免費穿梭巴士、滑浪風帆等服務及體驗。

鹿兒島喜來登酒店（Sheraton Kagoshima）
房價：人均HK$465起（豪華客房；3人入住）
地址：鹿兒島縣鹿兒島市高麗町43-15
交通：JR鹿兒島中央站車程7分鐘
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鹿兒島親子酒店推介【2】鹿兒島城山酒店（SHIROYAMA HOTEL kagoshima）

鹿兒島城山酒店（SHIROYAMA HOTEL kagoshima）坐落城山，客房的落地窗能放眼眺望鹿兒島市內街景，部份更可以看到鹿兒島地標櫻島及錦江灣的景色！酒店客房設計走時尚奢華路線，具空間感之餘舒適感十足。酒店擁有源自地下1000米湧出的優質溫泉「薩摩之湯」，部分套票有供應免費早餐，早餐更連續4年被評為九州地區第一名，絕對必試！

鹿兒島城山酒店（SHIROYAMA HOTEL kagoshima）
房價：人均HK$525起（森林雙床間；2歲或以下不加床可免費入住）
地址：鹿兒島縣鹿兒島市新照院町41番1号
交通：鹿兒島中央站乘坐免費接駁巴士
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鹿兒島親子酒店推介【3】FAV LUX 鹿兒島天文館（FAV LUX Kagoshima Tenmonkan）

FAV LUX 鹿兒島天文館（FAV LUX Kagoshima Tenmonkan）於2024年全新開幕，鄰近鹿兒島天文館大道、鹿兒島物產市場、照國神社等景點，帶小朋友出去玩都很方便！酒店擁有63間客房，部分客房配備桑拿浴室、浴缸、廚房等設施，最大的房型可容納6人入住，適合中型家庭！酒店另設餐廳及酒吧。

FAV LUX 鹿兒島天文館（FAV LUX Kagoshima Tenmonkan）
房價：人均HK$237起（標準大床房；6歲或以下不加床可免費入住）
地址：鹿兒島縣鹿兒島市山口町7-30
交通：鹿兒島市電甲東中學校前站步行5分鐘
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鹿兒島親子酒店推介【4】fav 鹿兒島中央（fav KAGOSHIMA CHUO）

fav 鹿兒島中央（fav KAGOSHIMA CHUO）於2022年開業，步行前往維新故鄉館及鹿兒島阿木廣場只需分別4分鐘及8分鐘，地理位置優越。酒店提供51間客房，分為三人房至六人房房型，房間均配備小廚房、乾濕分離浴室、串流媒體服務等，設備齊全。

fav 鹿兒島中央（fav KAGOSHIMA CHUO）
房價：人均HK$211起（3張床鋪）
地址：鹿兒島縣鹿兒島市加治屋町1-15.
交通：鹿兒島市電加治屋町站步行2分鐘
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鹿兒島親子酒店推介【5】鹿兒島索拉瑞亞西鐵酒店（Solaria Nishitetsu Hotel Kagoshima）

鹿兒島索拉瑞亞西鐵酒店（Solaria Nishitetsu Hotel Kagoshima）位於鹿兒島中央車站的正對面，交通四通八達，相當便利！酒店客房的景色同樣出色，高樓層客房可望到車站的摩天輪，另一面客房窗景則可看到櫻島火山，日夜景色同樣迷人！酒店客房採用現代設計，配以深木色牆身做點綴，富有時尚感。

鹿兒島索拉瑞亞西鐵酒店（Solaria Nishitetsu Hotel Kagoshima）
房價：人均HK$302起（雙人床房；5歲或以下不加床可免費入住）
地址：鹿兒島縣鹿兒島市中央町11番地
交通：JR鹿兒島中央車站步行2分鐘
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鹿兒島親子酒店推介【6】大和羅內特酒店鹿兒島天文館 PREMIER（Daiwa Roynet Hotel Kagoshima Tenmonkan PREMIER）

大和羅內特酒店鹿兒島天文館 PREMIER（Daiwa Roynet Hotel Kagoshima Tenmonkan PREMIER）坐落於鹿兒島市內最繁華的天文館通，吃喝玩樂應有盡有，定能滿足大人及小朋友的需求！酒店客房設計相對簡約，不過空間寬敞，且均有配備大浴缸及大窗戶，部份客房更能遠眺櫻島。此外，酒店更有供應免費早餐，CP值極高！

大和羅內特酒店鹿兒島天文館 PREMIER（Daiwa Roynet Hotel Kagoshima Tenmonkan PREMIER）
房價：人均HK$258起（櫻島側高級雙人房；12歲或以下不加床可免費入住）
地址：鹿兒島縣鹿兒島市千日町1-1
交通：鹿兒島市電天文館站步行1分鐘
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鹿兒島親子酒店推介【7】星野集團 界 霧島（Hoshino Resorts Kai Kirishima）

星野集團 界 霧島（Hoshino Resorts Kai Kirishima）於2021年開業，位處高千穗峰半山腰的霧島錦江灣國立公園內，擁有絕美的自然景觀。酒店提供49間客房，房間均可俯瞰櫻島火山及霧島高原景色，部分房型更配備露天溫泉！酒店亦提供1個露天風呂及2個室內浴池，亦可搭乘短程單軌電車到無邊際溫泉浴場盡情看著芒草原浸溫泉，非常寫意！

星野集團 界 霧島（Hoshino Resorts Kai Kirishima）
房價：人均HK$1,487起（TA3 日式房；3人入住；包早餐及晚餐）
地址：鹿兒島縣霧島市霧島田口字霧島山2583-21
交通：JR霧島神宮站車程15分鐘
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鹿兒島親子酒店推介【8】湯本庵清姬酒店（Yumotoankiyohime）

湯本庵清姬酒店（Yumotoankiyohime）於2018年才開業，距離鹿兒島機場僅13分鐘車程，可步行到達富士の湯及霧島神社等景點。酒店僅提供13間客房，房間分為複式小屋及單層客房房型，兩者均配備私人露天風呂、戶外平台、乾濕分離浴室、客廳等設施，空間十分寬敞，最多可供6人入住，非常適合一家人來度假！

湯本庵清姬酒店（Yumotoankiyohime）
房價：人均HK$889起（標準雙床複式小屋；3位成人+1位小童入住）
地址：鹿兒島縣霧島市隼人町姬城3-124
交通：鹿兒島機場車程13分鐘
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鹿兒島親子酒店推介【9】妙見石原莊（Myoken Ishiharaso）

妙見石原莊（Myoken Ishiharaso）位於天降川旁邊，離鹿兒島機場車程15分鐘。酒店於溫泉源頭附近興建浴池，設有3個露天風呂、1個大浴場及1個足浴溫泉，可以盡情享受！酒店僅提供18間客房，部分客房可眺望「天降川」，且附設露天溫泉或檜木風呂！酒店房價包含早餐及晚餐，食材均以鹿兒島當地的時令食材製作，非常有特色！

妙見石原莊（Myoken Ishiharaso）
房價：人均HK$1,592起（主樓日式空間山側房；3人入住；包早餐及晚餐）
地址：鹿兒島縣霧島市隼人町嘉例川4376番地
交通：鹿兒島機場車程15分鐘
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鹿兒島親子酒店推介【10】霧島 悠久之宿 一心（Yukyu No Yado Isshin）

霧島 悠久之宿 一心（Yukyu No Yado Isshin）距離鹿兒島機場車程大約26分鐘，位於山林間，四季都可以欣賞到大自然的不同景色！酒店僅提供8間獨立屋，最多可供4人入住。屋內均設有私人浴室、臥室、客廳、戶外平台、私家露天溫泉風呂及室內浴池，可以盡情享受浸溫泉的樂趣！房價亦包含免費早餐及晚餐，精緻的懷石料理可以大飽口福！

霧島 悠久之宿 一心（Yukyu No Yado Isshin）
房價：人均HK$1,726起（和洋混合房；3人入住；包早餐及晚餐）
地址：鹿兒島縣霧島市牧園町高千穗3590-34
交通：鹿兒島機場車程26分鐘
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