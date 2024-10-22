武雄溫泉酒店10間推介｜新開幕／一泊二食／私人風呂／人均$270起

武雄溫泉酒店推介2024！武雄溫泉位於日本佐賀縣，至今已經擁有1,300年歷史，與嬉野溫泉為佐賀的兩大溫泉，有不少特色景點！《香港01》「好食玩飛」頻道推薦10間武雄溫泉酒店，部分酒店提供一泊二食專案、私人露天風呂等設施，人均只需$270起！



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武雄溫泉酒店推介【1】烏拉里武雄花園露台温泉森度假村酒店（URARI TAKEO Garden Terrace Spa Resorts）

烏拉里武雄花園露台温泉森度假村酒店（URARI TAKEO Garden Terrace Spa Resorts）在2023年全新開幕！酒店配備19間套房，房間均配備提供武雄温泉的室內風呂，且設有乾濕分離浴室、客廳、露台、和室、迷你吧等設施。酒店附設開放式天然温泉、Spa、被大自然圍繞的桑拿、健身室等。酒店房價亦包含傳統日式早餐及懷石料理晚餐。

烏拉里武雄花園露台温泉森度假村酒店（URARI TAKEO Garden Terrace Spa Resorts）

房價：人均HK$2,711起（無障礙雙床房；包早餐及晚餐）

地址：佐賀縣武雄市武雄町大字永島15750-1

交通：武雄溫泉站轉乘酒店免費穿梭巴士

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武雄溫泉酒店推介【2】懷石宿 扇屋（Ogiya）

懷石宿 扇屋（Ogiya）坐落在武雄溫泉旁邊，鄰近武雄溫泉新館、武雄溫泉大眾湯屋鷲乃湯、廣福寺、樓門等景點，來往武雄溫泉站13分鐘步程。酒店僅提供6間客房，房間分為日式及和洋室房型，房間均配備私人浴室，部分房型配備私人溫泉、戶外平台，最多可供4人入住。酒店設有溫泉、桑拿、餐廳及免費私人停車場。

懷石宿 扇屋（Ogiya）

房價：人均HK$882起（高級日式帶浴室城景房；包早餐）

地址：佐賀縣武雄市武雄町大字武雄7399

交通：武雄溫泉站步行13分鐘

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武雄溫泉酒店推介【3】星之華（Hoshi No Hana）

星之華（Hoshi No Hana）於2022年10月開幕，鄰近御船山樂園、日式庭園慧洲園，距離武雄溫泉新館、武雄溫泉大眾湯屋鷲乃湯23分鐘步程或5分鐘車程。酒店提供20間客房，全部房間均附有露天風呂、戶外平台、乾濕分離浴室等。酒店只限成人入住，每間房客容納2位住客。

星之華（Hoshi No Hana）

房價：人均HK$729起（特大床間 - D）

地址：佐賀縣武雄市武雄町大字武雄3688

交通：武雄溫泉站步行27分鐘

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武雄溫泉酒店推介【4】京都屋（Kyotoya）

京都屋（Kyotoya）創業於1910年，建築仍然保留大正時代風格。酒店距離武雄溫泉站僅12分鐘步程，交通十分方便！酒店設有29間客房，部分房間為新裝修房，亦有日式房及和室房，部分房間需使用公用浴室。酒店配備大眾溫泉、室內浴池、以及私人温泉，並提供免費私人停車場。

京都屋（Kyotoya）

房價：人均HK$397起（日式房間帶衞生間和浴室）

地址：佐賀縣武雄市武雄町大字武雄7266-7

交通：武雄溫泉站步行12分鐘

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武雄溫泉酒店推介【5】武雄温泉公寓（Ondhotel）

武雄温泉公寓（Ondhotel）位於池の內湖旁邊，距離武雄溫泉站車程約10分鐘，環境清幽寧靜。酒店共有22間客房，房間分為和洋式及西式房型，均配備私人浴室、景觀窗。酒店亦設有室外空氣浴及冷水浴、私人三溫暖、4個桑拿浴室、開放式半露天溫泉、餐廳等設施。

武雄温泉公寓（Ondhotel）

房價：人均HK$505起（主樓雙床房 - 帶浴室）

地址：佐賀縣武雄市武雄町18091

交通：武雄溫泉站車程10分鐘

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武雄溫泉酒店推介【6】武雄温泉花月大正館（Hizen Takeo Onsen Ryokan Kagetsu）

武雄温泉花月大正館（Hizen Takeo Onsen Ryokan Kagetsu）距離武雄溫泉站約15分鐘步程，鄰近武雄溫泉大眾湯屋鷲乃湯及武雄溫泉新館，地理位置優越。酒店提供12間客房，房間均為複式小屋風格，配備客廳、臥室、露台、露天風呂或半露天風呂等設施，且坐擁帶游泳池的花園景觀。

武雄温泉花月大正館（Hizen Takeo Onsen Ryokan Kagetsu）

房價：人均HK$1,185起（新翼豪華日式帶浴室）

地址：佐賀縣武雄市武雄町大字武雄7385

交通：武雄溫泉站步行15分鐘

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武雄溫泉酒店推介【7】武雄温泉 春慶屋酒店（Hotel Shunkeiya）

武雄温泉 春慶屋酒店（Hotel Shunkeiya）坐落在武雄溫泉新館及武雄溫泉大眾湯屋鷲乃湯旁邊，距離武雄溫泉站15分鐘步程，觀光出行都十分方便！酒店擁有24間客房，房間分為日式及混合式房型，房間均配備私人浴室、電視、山景窗等。酒店亦配備觀景露天溫泉、大眾浴場及餐廳等設施。

武雄温泉 春慶屋酒店（Hotel Shunkeiya）

房價：人均HK$521起（日式房）

地址：佐賀縣武雄市武雄町武雄7407

交通：武雄溫泉站步行15分鐘

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武雄溫泉酒店推介【8】湯元莊東洋館（Yumotoso Toyokan）

湯元莊東洋館（Yumotoso Toyokan）位於武雄溫泉站附近，鄰近武雄溫泉新館、武雄溫泉大眾湯屋鷲乃湯、廣福寺、夢之城武雄店等景點，地理位置優越。酒店提供23間日式客房，房間均配備私人浴室、電源插座、日式床墊等，部分房型配備戶外庭園，最大的房型可容納4人入住。酒店亦配備桑拿、公共浴池、餐廳、茶室等設施。

湯元莊東洋館（Yumotoso Toyokan）

房價：人均HK$492起（日式房間；包早餐）

地址：佐賀縣武雄市武雄町武雄7408

交通：武雄溫泉站步行13分鐘

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武雄溫泉酒店推介【9】武雄艾克麥中心酒店（Central Hotel Takeoonsen Ekimae）

武雄艾克麥中心酒店（Central Hotel Takeoonsen Ekimae）距離佐賀縣武雄市武雄溫泉站步行只需2分鐘，附近有多個公園及廣場，與武雄溫泉大眾湯屋鷲乃湯及武雄溫泉新館的距離亦相當近。酒店配備174間現代日式客房，配備私人浴室，房間設備齊全。酒店亦提供公共浴池、溫泉、洗衣房、餐廳等設施。

武雄艾克麥中心酒店（Central Hotel Takeoonsen Ekimae）

房價：人均HK$270起（小型雙人房；包早餐）

地址：佐賀縣武雄市武雄町昭和16-12

交通：武雄溫泉站步行2分鐘

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武雄溫泉酒店推介【10】YOU個人酒店（Personal Hotel You）

YOU個人酒店（Personal Hotel You）鄰近武雄溫泉站，雖然酒店沒有提供自家溫泉及浴場，但酒店與武雄温泉和櫻山公園紅葉谷等景點亦均可步行可達。酒店共有38間客房，設有單人房及雙人房，配備景觀窗及私人浴室，空間寬敞、設備齊全。酒店亦配備餐廳、咖啡室及免費泊車服務。

YOU個人酒店（Personal Hotel You）

房價：人均HK$275起（雙床房帶浴室）

地址：武雄市武雄町大字武雄7283

交通：武雄溫泉站步行10分鐘

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