道後溫泉酒店10間｜免費温泉／一泊二食／日式旅館／人均$288起

道後溫泉酒店推介2024！道後溫泉是日本最古老的溫泉鄉，更有指電影《神隱少女》中的澡堂更是以道後溫泉本館為取景原型，吸引不少人朝聖！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間道後溫泉酒店，部分酒店提供私人温泉及一泊二食，人均$288起！



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道後溫泉酒店推介【1】古湧園遙旅館（Kowakuen Haruka）

古湧園遙旅館（Kowakuen Haruka）於2019年10月開業，位於日本四國的愛媛縣，鄰近日本最古老溫泉「道後温泉」。酒店提供69間房，房間設有多種房型，部分房間配備私人溫泉、露台及和室空間。酒店亦配備公共浴池、日光浴場、足浴、溫泉、餐廳等設施。

古湧園遙旅館（Kowakuen Haruka）

房價：人均HK$461起（標準雙床房）

地址：愛媛縣松山市道後鷺谷町1-1

交通：松山市站車程15分鐘

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道後溫泉酒店推介【2】道後御湯（DOGO Miyu）

道後御湯（DOGO Miyu）鄰近日本最古老溫泉「道後溫泉」，擁有30間房，房間空間十分大，均帶有露天温泉浴池、小客廳、私人浴室、露台、暖氣等設施，最多可容納4人入住。酒店亦配備、公共浴池、高爾夫球場、溫泉、餐廳、酒吧、茶室等設施。

道後御湯（DOGO Miyu）

房價：人均HK$1,830起（豪華和洋式房，帶露天温泉浴池；包早餐）

地址：愛媛縣松山市道後鷺谷町2-20

交通：松山市站車程14分鐘

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道後溫泉酒店推介【3】道後温泉酒店-道後FUNAYA（Funaya）

道後温泉酒店-道後FUNAYA（Funaya）距離道後溫泉僅3分鐘步程，且鄰近伊佐爾波神社、湯築城、松山神社、少爺鐘塔等景點，來往松山市站車程則約13分鐘。酒店提供52間房，分為日式及和洋式房型，均設有私人浴室及浴缸、景觀窗等，套房房型另設露台及私人風呂。酒店附設溫泉、公共浴池、桑拿、餐廳等設施。

道後温泉酒店-道後FUNAYA（Funaya）

房間：人均HK$657起（雙床房）

地址：愛媛縣松山市道後湯之町1-33

交通：松山市站車程13分鐘

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道後溫泉酒店推介【4】夢蔵杜高旅館（Chaharu Hanare Dogo Yumekura）

夢蔵杜高旅館（Chaharu Hanare Dogo Yumekura）距離道後温泉僅1分鐘步程，附近亦有少爺機關鐘、伊佐爾波神社、湯築城等景點。酒店僅提供7間房，均為日式西式房型，配備乾濕分離浴室、室內風呂、免費迷你吧、空調等設施，最大的房型可容納4人入住。

夢蔵杜高旅館（Chaharu Hanare Dogo Yumekura）

房間：人均HK$989起（日式西式客房；包早餐）

地址：愛媛縣松山市道後湯月町4-5

交通：松山市站車程14分鐘

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道後溫泉酒店推介【5】道後温泉大和屋本店（Yamatoya Honten）

道後温泉大和屋本店（Yamatoya Honten）距離松山神社、湯築城和道後温泉等景點都不遠，距離松山市站車程則約14分鐘，地理位置優越。酒店擁有63間客房，房間內均提供乾濕分離浴室及浴缸、暖氣及空調等設備。酒店附設室內及戶外溫泉、公共浴池、餐廳及酒吧等設施。

道後温泉大和屋本店（Yamatoya Honten）

房間：人均HK$656起（標準日式房）

地址：愛媛縣松山市道後湯之町20-8

交通：松山市站車程14分鐘

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道後溫泉酒店推介【6】道後舘（Dogo-Kan）

道後舘（Dogo-Kan）距離道後溫泉約3分鐘步程，鄰近亦有松山神社、少爺機關鐘、伊佐爾波神社、湯築城等景點，來往松山市站及衣山站均為15分鐘車程。酒店擁有32間客房，分為日式及和洋式房，均配備私人浴室，日式房最多可供5人入住。酒店附設溫泉、公共浴池、桑拿、KTV、餐廳等設施。

道後舘（Dogo-Kan）

房間：人均HK$536起（標準雙床房帶浴室）

地址：愛媛縣松山市道後多幸町7-26

交通：松山市站車程15分鐘

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道後溫泉酒店推介【7】八千代酒店（Dogo Onsen Yachiyo）

八千代酒店（Dogo Onsen Yachiyo）鄰近松山神社、道後温泉、伊佐爾波神社等景點。酒店提供16間日式房間，全部房間都帶有露天風呂，並配備私人浴室、暖氣、雪櫃等設施。酒店亦附設溫泉、公共浴池、按摩室、餐廳等設施。

八千代酒店（Dogo Onsen Yachiyo）

房間：人均HK$963起（日式房帶露天風呂）

地址：愛媛縣松山市道後多幸町6-34

交通：松山市車程15分鐘

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道後溫泉酒店推介【8】道後温泉 茶玻瑠（Chaharu）

道後温泉 茶玻瑠（Chaharu）距離道後温泉本館温泉水療中心僅100米路程、道後温泉纜車站有5分鐘的步行路程，地理位置優越。酒店擁有26間客房，房間均有帶浴缸和洗浴用品的浴室、日式床墊、景觀窗等。酒店亦提供戶外風呂、室內溫泉及公共浴池、餐廳及酒吧等設施。

道後温泉 茶玻瑠（Chaharu）

房間：人均HK$560起（雙人房）

地址：愛媛縣松山市道後湯月町4-4

交通：松山市車程14分鐘

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道後溫泉酒店推介【9】道後温泉 葛城 琴之庭（Kotononiwa）

道後温泉 葛城 琴之庭（Kotononiwa）是在2024年全新開幕的酒店，位處在道後溫泉本館旁邊，鄰近亦有不同觀光景點，非常方便！酒店僅提供10間客房，房間均配備私人風呂，空間寬敞且設備齊全。酒店亦配備足浴、溫泉及餐廳等休閒娛樂設施。

道後温泉 葛城 琴之庭（Kotononiwa）

房間：人均HK$1,217起（隨機房型）

地址：愛媛縣松山市道後湯月町4-16

交通：松山市站車程15分鐘

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道後溫泉酒店推介【10】Dormy Inn松山天然温泉酒店（Dormy Inn Matsuyama Natural Hot Spring）

Dormy Inn松山天然温泉酒店（Dormy Inn Matsuyama Natural Hot Spring）於2018年開幕，坐落在松山市中心，鄰近大街道商店街、坂上之雲博物館、松山城、井手神社等景點，地理位置方便！酒店提供174間客房，配備乾濕分離浴室，床頭附設電源插座。酒店更提供公共浴池、溫泉、桑拿、兩間餐廳等設施！

Dormy Inn松山天然温泉酒店（Dormy Inn Matsuyama Natural Hot Spring）

房間：人均HK$288起（雙人床房）

地址：愛媛縣松山市大街道2-6-5

交通：松山市站步行18分鐘

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