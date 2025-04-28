由布院親子酒店10間推介｜近JR／私人溫泉／一泊二食／人均$396起

撰文：陳映蓉
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由布院親子酒店推介2025！由布院是大分縣著名的溫泉勝地，是個適合親子度假的地方。《香港01》編輯部整合10間親子友善的由布院酒店，大部分提供私人溫泉及懷石料理晚餐，小童更可以免費入住，人均只需$396起！

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由布院親子酒店推介【1】星野集團 界 由布院（Hoshino Resorts Kai Yufuin）

星野集團 界 由布院（Hoshino Resorts Kai Yufuin）於2022年開幕，位於由布院溫泉的一座山上，環境十分清幽。酒店共有45間日式客房，房間坐擁無死角山景，部分房型亦設有露天風呂，最多可容納4人入住。酒店同時配備溫泉、Spa、餐廳、停車場等設施，以及免費車站接送服務。

星野集團 界 由布院（Hoshino Resorts Kai Yufuin）
房價：人均HK$1,773起（日式房；3歲或以下不加床可免費入住）
地址：大分縣由布市湯布院町川上398
交通：JR由布院站車程9分鐘
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由布院親子酒店推介【2】一壺天日式旅館（Ikkoten）

一壺天日式旅館（Ikkoten）位於由布由布院温泉，距離JR由布院站車程僅約8分鐘。酒店僅提供10間客房，房間均設有私人浴室及露天風呂，最多可容納8人入住，對大型家族旅行也非常友好！酒店另提供兒童書籍或影音產品、公共浴池、溫泉、高爾夫球場、免費停車場等設施。

一壺天日式旅館（Ikkoten）
房價：人均HK$2,153起（真朱和室房／私人溫泉；3人入住；包早餐）
地址：由布市湯布院町川上302-7
交通：JR由布院站車程8分鐘
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由布院親子酒店推介【3】由布院別邸樹旅館（Yufuin Bettei Itsuki）

由布院別邸樹旅館（Yufuin Bettei Itsuki）距離由布院站16分鐘步程，湯之坪街道、金鱗湖和鶴之湯溫泉街等景點均步行可達。酒店共有14間獨棟木質別墅客房，提供1至6人間的房型。客房均設有特色的半露天或室內私人溫泉浴池。酒店另提供溫泉、餐廳、免費穿梭巴士及免費私人停車場。

由布院別邸樹旅館（Yufuin Bettei Itsuki）
房價：人均HK$1,430起（隨機房型／私人溫泉；3人入住）
地址：大分縣由布市湯布院町川上2652-2
交通：由布院車站步行16分鐘
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由布院親子酒店推介【4】由布院一禪温泉旅館（Oyado Ichizen）

由布院一禪温泉旅館（Oyado Ichizen）只要步行約10分鐘，就可以到達湯之坪街道，吃喝玩樂一應俱全！酒店適合一家大小度假，房間最多可容納6人入住，空間十分寬敞，且配備私人溫泉或露天風呂。酒店於Trip.com更獲得4.6/5的評分，有旅客表示雖然旅館的裝潢有古舊的感覺，不過整體環境理想，而且餐食亦十分吸引，是值得推薦的旅館之一。

由布院一禪温泉旅館（Oyado Ichizen）
房價：人均HK$1,983起（副樓日式房／私人溫泉；5歲或以下不加床可免費入住；包早餐及晚餐）
地址：大分縣由布市湯布院町川上鳥越1209-1
交通：JR由布院站車程5分鐘
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由布院親子酒店推介【5】由布院花由旅館（Asagirinomieru Yado Yufuin Hanayoshi）

由布院花由旅館（Asagirinomieru Yado Yufuin Hanayoshi）於2010年開幕，僅提供30間客房，適合想靜靜地享受親子時光的家庭。房間內均帶有私人浴室、露天浴池及戶外平台，部分房型亦設有足浴，最多可容納5人入住，非常適合家庭旅客。酒店亦提供免費穿梭巴士、免費車站接送及免費停車場等設施及服務。

由布院花由旅館（Asagirinomieru Yado Yufuin Hanayoshi）
房價：人均HK$1,342起（標準房／私人溫泉；11歲或以下不加床可免費入住；包早餐及晚餐）
地址：大分縣由布市湯布院町川北913-11
交通：JR由布院站車程9分鐘
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由布院親子酒店推介【6】湯布院月桂樹旅館（GEKKOJU YUFUIN）

湯布院月桂樹旅館（GEKKOJU YUFUIN）於2023年開業，鄰近由布院金鱗湖美術館及宇奈岐日女神社等景點。酒店僅提供5間套房別墅，私隱度十分高。客房以日本古代的色彩為主題，面積超過130平方米，配備私人溫泉、桑拿、戶外平台、客廳、臥室、飯廳等空間，非常奢華！酒店亦提供免費停車場及免費車站接送服務。

湯布院月桂樹旅館（GEKKOJU YUFUIN）
房價：人均HK$6,893起（白綠／私人溫泉；11歲或以下不加床可免費入住；包早餐及晚餐）
地址：大分縣由布市湯布院町川上2106-8
交通：JR由布院站車程5分鐘
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由布院親子酒店推介【7】由布院花連之宿 夕月（Yufuin Hanarenoyado Yukagetsu）

由布院花連之宿 夕月（Yufuin Hanarenoyado Yukagetsu）於2022年開幕，僅提供5間獨立式住宅，私隱度高、環境清幽。住宅內配備獨立起居室、陽台或露台、私人浴室及私人露天溫泉，房間最多可容納5人入住，十分適合家旅客。酒店另提供洗衣服務、咖啡室、免費停車場等。

由布院花連之宿 夕月（Yufuin Hanarenoyado Yukagetsu）
房價：人均HK$655起（NIJI 虹／私人溫泉；5歲或以下不加床可免費入住）
地址：大分縣由布市湯布院町川南1606－1
交通：JR由布院站車程6分鐘
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由布院親子酒店推介【8】由布院樂遊（Yufuin Rakuyu）

由布院樂遊（Yufuin Rakuyu）位於由布由布院温泉，全館只有10間客房，客房設有私人陽台及私人戶外天然溫泉，配備私人浴室，最大的房型可容納6人入住，大家庭旅遊都可以住在一起！酒店亦提供大眾溫泉、餐廳、酒吧、免費停車場等設施。

由布院樂遊（Yufuin Rakuyu）
房價：人均HK$1,601起（雙床房；3人入住；包早餐）
地址：大分縣由布市湯布院町川上1272-88
交通：JR由布院站車程9分鐘
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由布院親子酒店推介【9】柚富之鄉彩岳館（Yufunogo Saigakukan）

柚富之鄉彩岳館（Yufunogo Saigakukan）於1999年開幕、2024年翻新，內部設施乾淨新穎。酒店共有24間客房，分為日式及和洋室房型，房間可容納多達5人入住，絕對是親子旅行的絕佳選擇！房內配備平板電視、私人洗手間等，和洋室房型亦配備私人浴室及露天浴池。酒店另設溫泉、公共浴池、免費泊車、免費車站接送等設施及服務。

柚富之鄉彩岳館（Yufunogo Saigakukan）
房價：人均HK$1,597起（標準日式房；5歲或以下不加床可免費入住；包早餐及晚餐）
地址：大分縣由布市湯布院町川上2378-1
交通：JR由布院站車程5分鐘
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由布院親子酒店推介【10】GEMS YUFUIN

GEMS YUFUIN於2023年開幕，位於車站旁，鄰近由布院温泉、由布院之森觀光列車、由布院站藝術廳等景點，帶小朋友出門觀光都很方便！酒店擁有7間客房，房間設有梳化床及碌架床，配備起居室、串流媒體服務、乾濕分離浴室及浴缸等，可容納多達7人入住。酒店另設免費溫泉、公共浴池、桑拿、餐廳、咖啡室等設施，早餐晚餐都很精美！

GEMS YUFUIN
房價：人均HK$396起（豪華4單人床房；歲或以下不加床可免費入住）
地址：大分縣由布市湯布院町
交通：JR由布院站步行2分鐘
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