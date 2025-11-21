刷鞋僅需30秒即煥然一新！網民分享神級清潔術 沒想到居然是用它
撰文：聯合新聞網
鞋子上的髒污該如何清潔？一名網民分享在清洗小孩的布鞋時，意外發現一款洗面乳刷鞋的效果驚人，僅僅刷了30秒就讓鞋子煥然一新，貼文引發網路討論，不少人也貼出自己的使用心得，表示「清潔力太強了吧！」
網民在Threads上發文，提到「各位敬愛的爸爸與媽媽，這款專科洗面乳用來當清潔劑實在是太好用了！」，事主將洗面乳擠在菜瓜布（百潔布）上，接着刷洗小孩染上髒污的鞋子，約30秒後鞋子恢復成原來的粉色，讓事主不禁直呼「感動到流淚！」。
貼文一出，網民紛紛留言：
・「這支洗什麼東西都很好用」
・「這條洗完臉乾到不行！啊，原來是拿來洗鞋的啊」
・「專科有考慮過把這個產品改成全方位清潔用品嗎」
此外，也有許多網民分享清潔經驗：
・「拿來洗浴廁超厲害的，乾淨溜溜還不用聞嗆鼻的味道」
・「以前經血沾到不管怎樣都洗不掉，拿這條來洗就洗掉了」
・「不是我要說，我家水龍頭每支都亮晶晶都靠這支」
・「這個洗廁所很好用，我都拿他來洗廁所鏡子跟洗臉盆」
・「可以洗浴室的霉垢，超好洗」
・「刷瓦斯爐乾淨得發亮」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】