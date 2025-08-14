孩子快上小學仍不懂正確握筆？2個方式可改善「建議使用短筆」

貝貝是一名5歲的大班孩童，在美術課上，他總是塗色得非常慢，導致當其他同學已經完成畫作時，他卻只完成了一小部分。這讓追求完美的貝貝感到沮喪。幼兒園老師觀察後發現，貝貝的握筆姿勢尚未成熟，可能影響了他的書寫與塗色效率，於是建議家長尋求職能治療師的協助。



培養良好的握筆姿勢 以自然、不強迫方式建立能力

台灣衛生福利部南投醫院職能治療師黃傳惠表示，進入小學後，孩子將面對許多需要使用紙筆的學習活動，因此培養良好的握筆姿勢，是課業學習的重要準備之一。家長們也很希望孩子能夠寫出好字，但要如何以自然、不強迫的方式幫助孩子建立這項能力呢？

相關文章：還在催谷孩子上興趣班？ 網民熱議10大最沒用才藝彈琴畫畫皆上榜

+ 28

「短蠟筆」加「垂直面」上塗鴉 有助發展成熟握筆方式

根據 Vander Hart 等人（2010）與 Yakimishyn（2002）研究指出，兒童使用短蠟筆在垂直面上進行塗鴉活動，有助於發展更成熟的握筆方式。黃傳惠職能治療師分別針對「垂直牆面活動」與「短筆工具的使用」的好處來做說明。

垂直牆面進行活動的三大優點：

1. 提升肩膀穩定度

在垂直面進行操作時，孩子需抬高手臂，這會啟動肩胛周圍的肌群，幫助肩關節穩定。當肩部穩定後，小手能更有效率地進行精細動作，如塗鴉、畫線或握筆書寫。

2. 促進手腕形成適當角度

在垂直面活動時，手腕會自然呈現「上翹（背屈）」的姿勢，這種姿勢有助於小肌肉發力與靈活運作，是影響寫字速度與靜態操作效率的關鍵條件之一。

3. 鼓勵良好的書寫姿勢

正確的坐姿需要頭、頸成一直線。當孩子面對與眼睛平行的垂直牆面時，會自然抬頭挺胸，同時腹部與背部肌肉持續出力以維持姿勢，這能有效強化核心肌群，是養成良好坐姿的基礎。

使用短筆的三大優點：

1. 自然的調整握筆方式

當孩子使用短蠟筆或粉筆時，因筆桿較短，無法用整隻拳頭包覆，只能以拇指、食指與中指的指尖來進行抓握與操作。這樣的方式能自然而然引導孩子形成較成熟的握筆姿勢，比刻意糾正更加輕鬆有效。

2. 加強小手前三指的靈活

標準的三指握筆法是拇指、食指與中指共同握住筆桿進行移動，無名指與小指則負責手部穩定。透過短筆的使用，可大幅提高手部兩側的分化能力，讓孩子在未來書寫時更能掌握筆畫的細緻控制，寫出更整齊、清晰的字體。

3. 促進弧口出現

當孩子以三指握住短筆時，會同時促使大魚際肌群（Thenar muscle）發力，包括外展拇短肌、屈拇短肌與對掌拇肌，進而促進縱向手弓發展。這個「弧口」能有效提高運筆效率與靈活度，是穩定書寫動作的重要基礎。

遊戲化方式 發展手部肌肉與握筆技巧

黃傳惠職能治療師表示，透過遊戲化的方式，讓孩子在輕鬆愉快的氛圍中，自然發展手部肌肉與握筆技巧，是培養書寫能力最理想的方式。循序漸進、尊重孩子的發展節奏，避免過度強迫，才能讓學習變得更有動力也更有效果。

延伸閱讀：「為考試而讀書」只會累了孩子！3件事「學校不會教」但父母要懂

+ 15

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】