產後｜5大必殺技將老公變成神隊友！出手湊B外「靠把口」也很重要

編按：孩子出世後，媽媽忙於休養與照顧初生寶寶時，爸爸其實亦可怎樣幫忙？以下節錄自《仁安精叻媽咪全攻略》一書的內容，或可教懂你的另一半如果當上一個「神隊友」呢！



成為神隊友爸爸的5大「必殺技」

1. 切勿用寶寶抹殺了新手媽媽的個人自由

產後媽媽在月子內不分晝夜地照顧初生嬰兒，全心全意地付出，失去了很多自我的社交娛樂時間。但大多數家人也會把專注力和關懷聚焦於初生寶寶身上，因而忽略了產後媽媽的感受，使媽媽感到自己不再受重視。神隊友爸爸應該多分擔一下產後媽媽的工作，不應只要求妻子做一個盡職盡責的好媽媽，應給她們多一點個人空間，多點體諒。

2. 成為妻子的「發洩對象」

基於荷爾蒙的轉變，新手媽媽的心情猶如坐過山車，忽高忽低的情緒是常見的。神隊友爸爸要做好充足思想準備，學會控制好自己的情緒，隨時作戰，準備做妻子的「出氣筒」。除此之外，神隊友爸爸更要學會觀察妻子的情緒，如發現妻子有任何委屈不滿，要第一時間出來主動溝通，讓妻子將負面情緒發洩出來。

3. 舒緩妻子對母乳不足擔憂，不要強求成為「富媽媽」

如何增加奶量這課題相信是大多數產後媽媽的一個畢業論文。許多產後媽媽也會嘗試不同的食物和方法去增加奶量，務求有足夠的母乳餵哺寶寶。坊間流傳,豬腳湯、魚湯可助增加母乳製造？其實心情的好壞會直接影響乳汁的分泌，所以產後媽媽不要過份擔心，放鬆心情才是增加奶量的「必殺技」。神隊友爸爸應該陪妻子多聽聽音樂，舒緩緊張擔憂的情緒，快快樂樂地餵哺母乳。現時未有研究顯示有食物、草藥飲品(Herbal Tea)可增加母乳製造。多些餵哺及多喝水最能有效增加母乳製造。

營養師Tips：現時未有研究顯示有食物、草藥飲品（Herbal Tea）可增加母乳製造。多些餵哺及多喝水最能有效增加母乳製造。



4. 變身為「家庭潤滑劑」，化解家庭矛盾

坐月子期間有很多家人會來幫忙照顧產後媽媽和初生嬰兒，你一言我一語，不同的意見容易產生家庭矛盾，造成產後媽媽情緒上的負擔。這時候，神隊友爸爸便要化身為「家庭潤滑劑」,讓老

人家願意去體諒妻子的不易和情緒變化,也讓妻子感受到家人對

她的關懷,保持樂觀情緒。

5. 口甜舌滑，鼓勵讚美不離口

懷孕期的不適，分娩時的陣痛，產後的角色轉變，令初為人母的產後媽媽有緊張的情緒是可理解的。神隊友爸爸便要擔當好角色，陪在妻子身旁，多多鼓勵及讚美妻子。用懷孕期間學到的產前產後知識，用科學並專業的知識去照顧太太，緩解不良情緒。

張耀昌醫生 Tips：多點讚美，家庭更幸福。



