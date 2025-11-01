乾衣機｜SPA店乾毛巾竟致火警！家用機同有風險 使用時留意5件事
台灣消防署提醒，毛巾與抹布若沾有按摩油、亞麻仁油等乾性油，放入乾衣機後恐因高溫氧化自燃。專家建議，烘乾前務必清洗油漬，烘乾後立即取出攤開，避免堆疊悶熱；聞到焦味要立刻停機檢查。小小動作可防大火，大家須提高警覺。
消防署近期通報一起特殊火警案例：一間SPA館將擦拭過按摩油、亞麻仁油的毛巾直接放入乾衣機烘乾，未料因油漬在高溫下發生氧化反應，熱度持續蓄積，最終毛巾竟自行冒煙起火，所幸及時發現，未釀成更大災害。
家用乾衣機同樣有風險
消防署提醒，不僅商業場所，大家在家中使用乾衣機時，若將沾有油漬的毛巾或抹布直接烘乾，同樣存在火災風險。尤其乾性油類（如亞麻仁油）特別容易因高溫累積而自燃，須格外小心。
使用乾衣機注意事項
專家建議，日常使用乾衣機時應注意以下幾點：
．徹底清洗油漬：烘前務必將毛巾或抹布上的油漬洗乾淨。
．立即取出攤開：烘乾後應馬上取出衣物，避免堆疊悶熱。
．避免過量烘衣：不要一次放入過多衣物，以利熱氣流通。
．警覺異味：若聞到焦味，應立即停機並檢查狀況。
．乾性油布料要通風：沾有亞麻仁油等乾性油的布料，烘乾後必須立刻攤開通風。
消防署強調，看似小小的疏忽，可能引發嚴重火警，建議大家提醒家人與朋友共同注意乾衣機使用安全，養成正確習慣，才能避免憾事發生。
