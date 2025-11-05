地板遍滿頭髮超難清！無線吸塵機外「3法寶」確保窿隙死角也乾淨

女生在吹頭髮、梳頭髮時經常讓地板上充滿頭髮，難以清理。一名女網友即表示前陣子在清理家裏時，發現地板積了一堆頭髮，因此用滾輪來清潔，然而頭髮多的時候滾輪黏沒幾下就要撕掉，非常不方便，因而詢問大家有甚麼清理頭髮的方式嗎？文章曝光後，許多人推薦可以使用無線吸塵器，只要看見頭髮又可以隨手吸，輕易的維持地板的乾淨。



地板頭髮灰塵超難清怎麼辦？內行推1神器「不髒手、溝槽死角也乾淨」

一名網友於PTT發文表示，由於工作上的轉變，使這段時間的壓力變大，生活習慣也改變，因而開始掉髮，打掃的時候發現地板上經常積滿頭髮，因此最近會特別觀察地板，只要洗完頭或吹完頭髮時就能看到不少掉髮。她表示，若是浴室掉的頭髮，可以利用蓮蓬頭沖一沖，集中之後撿起來丟掉，但其他地板的角落就總是散落許多頭髮。

事主表示，目前都是使用黏衣服毛球的滾輪清理地上的頭髮，但若是頭髮太多時，滾輪黏沒幾下就要撕掉，又會很難撕，於是後來改用掃把掃，但不但掃不乾淨，頭髮還會卡在掃把上面，因而好奇詢問，大家都是怎麼清理的呢？

貼文一出後，留言紛紛推薦無線吸塵器：

．「無線吸塵器，看到就隨手吸」

．「滾黏貼只適合小範圍如床上，地上要彎腰範圍大些還是無線吸塵器好用」

．「可以買個便宜的手持式吸塵器」

．「便宜的無線吸塵器與滾輪讚讚」



另有人指出可以買掃地機器人：

．「最棒的就是掃地機器人」

．「掃地機器人＋1，每天跑一次就很ok」

．「掃地機定時掃」



撇除電器類，也有網友推薦使用除塵紙或靜電拖把：

．「大推除塵紙，靜電原理很好用」

．「除塵拖把吧，不過只能清毛絮，種平板拖也是很好用，可以試試」

．「靜電拖把或是平板拖還蠻好清的」

．「靜電除塵紙拖把還蠻好用的」



