假Labubu充斥市場質素差恐致兒童窒息　美英發警告購買須注意4點

Labubu｜近年Labubu玩偶掀起一股熱潮，令大小朋友為之著迷，不少款式一出售就立即被搶購一空。市面上也有不少商家或二手賣家出售Labubu的玩偶，它在身影也出現在不少夾公仔店內，消費者可能會從不同途徑買到假貨。最近美國和英國的官方部門都分別發出警告，提醒大眾假的Labubu對兒童有潛在危險。



美國消費品安全委員會（CPSC）與英國的特許貿易標準協會（CTSI）最近都發出緊急警告，表示現正在大量假冒Labubu正從中國流入國際市場，對兒童有潛在危險。

美國消費品安全委員會指出，這些假Labubu是玩偶和鑰匙圈，體積細小，兒童能將整個玩偶塞從口內，可能會堵塞呼吸道並導致窒息。而且假玩偶的零件鬆散、容易破碎脫落，兒童有機會在遊玩過程中吞下零件。當局已經攔截多批假貨，呼籲家長停止購買，並要檢查家中有沒有假的Labubu，如有應立即停止使用。

英國特許貿易標準協會亦表示，現時Labubu的假貨氾濫，第三方賣家透過網路市場和本地商店非法銷售假貨。部門已在市面上搜獲數千件假貨。除了有可拆卸的小部件，部門更強調這些假玩偶的做工粗糙，縫線鬆散和填充物外露，進一步增加窒息風險。此外這些假貨玩偶更可能含鉛、染料、禁用塑化劑及其他有害物質，威脅健康。

假的Labubu對兒童有潛在危險。（Chartered Trading Standards Institute）

美國及英國的官方部門都提醒，家長在購買 Labubu 時應特別留意以下細節，以免誤買假貨：

1.尋找官方驗證標記：真品 Labubu 的包裝上會有Pop Mart的全息貼紙及QR Code，掃描後應直接連至 Pop Mart 的官方驗證頁面，新版產品腳部亦會加上紫外光（UV）印章，只會在UV燈下顯示。

2.觀察細節品質：正版的Labubu有9粒牙齒，假貨往往牙齒數目有誤、色彩過分鮮豔、包裝印刷模糊。

3. 慎防低價陷阱：如果玩偶價格明顯低於市場水準，便可能是假貨，這些便宜的玩偶可能有窒息風險或含有有害化學物質。

4. 從信譽良好的銷售渠道購買：只在官方門店、官方網店、官方認證的授權零售商購買，切勿因便宜而購買來路不明的第三方賣家貨品。