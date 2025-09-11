不開冷氣也可消暑？白天拉窗簾、拖濕地板「4招」為家居物理降溫

夏天高溫逼近，再碰上雨季，讓人一走進室內就忍不住打開冷氣涼爽一「夏」。不過，長時間使用冷氣電費飆升，你是否也很苦腦？今天《網路溫度計DailyView》教你這幾招，不開冷氣還可以有效降溫！另外，冷氣溫度應該如何設定才最省電又舒適？挑選冷氣時又有哪些關鍵要點不能忽略？



不開冷氣！這「4招」有效降溫

高溫炎熱，台灣電力公司提供4招「不插電降溫」妙招：

1. 白天拉窗簾

室內溫度上升，有一大部分是因為輻射熱從窗戶進入室內，如果窗戶做好隔熱，可以讓室內溫度下降3至5度！白天出門沒人在家，記得一定要拉上窗簾，能阻止熱能進入室內。

2. 玻璃窗上貼隔熱貼

除了窗簾以外，直接在玻璃窗上貼隔熱紙，也能防止紫外線和熱輻射，有效阻隔陽光進入室內。

3. 出門前關燈關電源

家中使用的電器，也是室內的熱能來源，出門前巡視一下家中，關閉運作中的電腦、電視、充電中的手機等，除了降溫又兼具環保。

4. 拖地降溫室內更涼

用濕拖把勤拖地，不僅讓家中更乾淨，也可以降低地板溫度，室溫也會隨之降低。

提醒

回到家先開窗散熱，讓室內降溫後再開冷氣，冷氣才能減少負荷更省電。

相關文章：家居降溫｜IKEA「這家具」竟是隔熱神器 網民稱有它就能冬暖夏涼

+ 3

冷氣這「3件」事注意 降溫、省錢兼具

民眾對於冷氣溫度要設定幾度才可以真的有效，存在許多疑問。根據台電官網說明，不用懷疑！冷氣26至28度就是省電好選擇，另外也可以這樣做：

1. 定期洗濾網

建議每2至3周清潔冷氣機濾網，可以省10%電力

2. 搭配電扇、循環扇

加速冷房效果

3. 關好門窗

避免冷氣外流

冷知識

冷氣每調高1度，可省電6%。

選購冷氣小撇步！「2招」帶你看

1. 選用變頻機種

「變頻冷氣機」的壓縮機採慢速低頻運轉，可使室內恆溫穩定，長時間使用較省電；反之，「定頻冷氣機」因供電頻率固定，壓縮機需要不斷啟動與關閉運轉才能維持設定溫度，造成高耗電量。

2. 購買能效1級

「能源效率分級標示」1級代表最高能效，而分級標示上的CSPF（冷氣季節性能因數）值越高，代表越省電。

除了降溫 「除濕」更重要

如何省錢又可以有效降溫，成夏天必討論話題，網友表示「拖地之後雖然降溫，但是濕度更高，體感溫度隨之升高，好像沒用」點出「濕度比溫度更重要，否則體溫只會更高」。

橘家床墊曾在官網提醒，炎熱夏天，最舒適環境為「氣溫攝氏27度、相對濕度50%左右」，房間相對濕度會影響體感溫度，室內太潮濕會有悶熱感，提醒大家除濕的重要性。

【延伸閱讀，更多使用家電建議】



冷氣機｜別回家即開機！「5大使用禁忌」令你涼更慢、交更多電費

+ 13

延伸閱讀：

冷氣清潔必做！告別不冷、霉味、滴水 換季簡單5步驟恢復強效運轉

揪出電費暴增凶手！2招輕鬆省電 讓你不再當冤大頭

不關冷氣其實更省電？公開空調節能減碳4個小技巧

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】