電風扇｜清潔扇葉不夠！忽略摩打保養可致起火　即學正確清潔步驟

夏天一到，家裏的電風扇也紛紛上場，為悶熱的天氣帶來一絲清涼。但你知道嗎？如果電風扇長時間沒有清潔，積滿灰塵的摩打其實是一個潛藏的火災地雷！



今年有清過電風扇嗎？只清扇葉還不夠

根據台灣新竹縣政府提醒，電風扇長時間使用、內部積塵不清，不只是會讓風變小、吹起灰塵，更可能因為灰塵和毛髮堆積在馬達周圍，造成馬達高溫運轉、無法散熱，進而引發電器過熱甚至起火。

電風扇為甚麼會起火？許多人在清潔電風扇時，往往只擦了扇葉和護網，卻忽略了最危險的地方「摩打周邊」，對此，宜蘭縣政府消防局說明，電風扇若長期放置未檢查，啟動後可能出現扇葉轉動不順、甚至卡死的情況。這會導致摩打線圈過熱、塑膠外殼起火，而塑膠燃燒時還可能滴燃、火勢難以控制。

相關文章：手提風扇｜鋰電池起火該否用水救火？6大選購、使用禁忌減風險

+ 5

電風扇要如何清潔？這樣檢查與清潔才安全！

不論是剛從儲藏室拿出電風扇，還是已經天天在用的電風扇，都建議做一次完整檢查與清潔。以下是新竹縣政府與宜蘭縣消防局建議：

清潔與保養步驟：

．拔掉插頭，確保安全第一

．拆下護網與扇葉，用乾布或吸塵器清除灰塵

．除扇葉與護網外，其餘部分不可直接用水沖洗，避免水滲入機體內部，導致短路或觸電

．檢查馬達與軸心是否乾淨，視情況上油潤滑，幫助通風降溫

．留意電線是否有破損或老化，有異狀請勿勉強使用

．電風扇尚未組裝完成前切勿插電

．清潔後重新組裝，試轉，確認風扇運作是否平順、有無異聲

．秋冬季節電風扇收起來前，別忘了做最後一次徹底清潔，擦掉表面的油污灰塵，再套上防塵扇套收納。等到隔年夏天再拿出來時，就不會又是一堆黏黏灰塵或危險積垢



使用電風扇時記住「防火守則」！

不只清潔要注意，使用時的環境也很重要。經濟部提醒民眾，使用電風扇的時候，有不少安全細節不能忽略：

．應放在平穩的位置，避免傾倒或撞擊。

．使用時要遠離窗簾、毛巾與孩童玩具等異物，以免被扇葉捲入。

．切勿在廚房瓦斯爐旁、浴室、或粉塵多的地方使用風扇，避免火源或濕氣造成危險。



延伸閱讀：「調低溫度VS調大風量」哪方法涼得較快？日本冷氣廠分享正確答案

+ 6

延伸閱讀：

炎炎夏日不吹冷氣可能嗎？3個助涼神器幫你降溫又顧荷包

一堆人都吹錯！冷氣出風口調「這方向」 速冷又省電

夏天必備品電風扇很耐操？留心三徵兆避免電器起火

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】