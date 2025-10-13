匹克球｜陳詠悠現身推廣匹克球 望運動普及 助小朋友建立心理質素

匹克球 Pickleball ｜近年來，匹克球逐漸興起，不少家長開始帶著子女參加匹克球訓練班。有前網球及現役匹克球「一姐」之稱的陳詠悠（Venise）於9月18日出席了位於尖沙咀The ONE舉行的【The ONE X AAPA Pickleball Power-up!】活動，帶領大家共同推廣這項運動。她更慷慨分享了掌握匹克球的技巧，讓無論是小孩還是大人，都能輕鬆上手！



前網球選手及現役匹克球「一姐」陳詠悠（Venise）同時也是Asia Aces Pickleball Academy（AAPA）的創辦人。她早前在尖沙咀The ONE出席了【The ONE X AAPA Pickleball Power-up!】活動，聯同其專業教練團隊，帶領大家認識匹克球。

匹克球自1965年起源於美國，其場地與羽毛球相似，技術則類似於乒乓球和網球，因此亦被譽為「網球、羽毛球和乒乓球的完美混血兒」。相較於網球，Venise指出匹克球的比賽場地較小，所需移動的範圍也相對較低。雖然匹克球比網球更易上手，但它所具備的爆發力卻更為強勁，因此可以形容為一項「易學難精」的運動。

談到運動，安全性無疑是許多家長所關心的問題。Venise指出，匹克球對年齡的限制較為寬鬆，即便是2歲到3歲的小朋友，都可以從接球、拋球等等的練習做起，至於4歲到5歲的小朋友則可以嘗試握起球拍嘗試接球。由於匹克球拍類似於放大版的乒乓球拍，搭配帶孔的中空塑膠球，其風阻設計使球速適中，從而降低運動傷害的風險，安全性相對亦會提升。

匹克球「易學難精」 耐心比技巧更為重要

讓小朋友及早接觸運動，不僅能培養他們的興趣，還能幫助他們建立正面的心理質素。Venise以自身經歷為例，指出運動不僅能強健身體，還能讓人學會從挫折中激發自我，培養不輕易放棄的性格。她感慨道，香港近年來開始推廣匹克球，有不少的家長都都盼盼帶著子女報讀匹克球班。她坦言，匹克球不僅需要運動技巧，更重要的是耐心。Venise強調，掌握匹克球並非一朝一夕的事情，提醒家長無需對孩子的進步過於急切，應該給予他們充分的時間和空間去學習。

常與2歲仔仔「切磋球技」 望運動可培養建立正面心理

除了運動員的身份，Venise更兼任著母親的角色。她目前育有一名2歲的兒子Harvey，並不時在社交平台上分享與兒子接球的片段。雖然Harvey年紀尚小，但他卻能輕鬆握住球拍，接住母親拋起的球，有不會網民更大讚兒子遺傳了母親精湛的運動技術。當談及到兒子接觸匹克球和網球的契機，Venise憶述這是因為兒子正處於熱愛模仿的階段，笑稱起初只因兒子看到自己做麼，便會跟著做。不過，她仍對兒子所展現出的運動天賦感到驚訝，並希望未來能讓他繼續接觸運動，盼望兒子在培養對運動的興趣同時，亦可以促進他正面的心理發展：「希望日後無論他在面對比賽或是有壓力的境況，都能夠從容地面對。」

Venise也建議其他父母，可以盡量讓子女嘗試不同類型的運動，無需因為年齡太小而有所顧慮。她認為，讓小朋友接觸各種運動，有助於發掘他們的興趣和潛在才華，等到他們確定喜好時，再針對該運動進行訓練也不算太遲。

【The ONE X AAPA Pickleball Power-up!】 免費體驗日10月19日舉行

尖沙咀時尚地標The ONE夥拍Asia Aces Pickleball Academy（AAPA）由即日起舉辦【The ONE X AAPA Pickleball Power-up!】，若想切磋球技或初嘗Pickleball樂趣，全港首個無門檻The ONE X AAPA Pickleball體驗日將於10月19日舉行，毋須消費，即可於網上預約或現場報名免費參加體驗課程，名額有限，先到先得，詳情請留意The ONE社交平台之公布。