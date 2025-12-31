免費教材｜閱讀理解助適應小一學習　訓練資訊處理與高層次思維

免費教材下載｜不少孩子在學前階段已經喜歡閱讀，日益月累已有閱讀簡單書籍的基本能力。不過升小一後，除了閱讀課文之外，更要開始做閱讀理解的練習，要懂得將文章內容分析整合，再回答問題，過程中要運用多種能力。日常多做簡易的閱讀理解練習，可以幫助孩子由「識字」過渡到「理解內容」。



練習處理資訊 加強理解力

孩子做閱讀理解時，其實是將不同資訊拼湊一起的過程。他們學會先了解文章的內容大意，然後要從細節中找出線索，例如主角是誰、事件發生的地點和時間等。

只要多做閱讀理解的練習，就能加強他們處理資訊的能力和理解力。這樣慢慢地就能養成在一堆資料中，迅速提取關鍵內容的習慣，升小後便能更快地理解課文內容。

組織想法回答問題 提升表達能力

閱讀理解不只是閱讀文章內容，孩子還要懂得根據問題提取並分析文章中的資訊，再組織完整的句子來回答問題。只要多進行簡單的閱讀理解練習，能讓孩子更熟習將自己的想法轉化成文字或說話，幫助他們在說話時變得更有條理和通順，提升表達能力。表達能力變得更好之後，寫作和與人溝通時也會更清晰和有自信。

閱讀理解不只是閱讀文章內容，孩子還要懂得根據問題提取並分析文章中的資訊，再組織完整的句子來回答問題。（Freepik）

帶動高層次思維發展

閱讀理解能帶動孩子的高層次思維能力發展。教育局提到，五項基本的高層次思維能力，分別是解決問題能力、探究能力、推理能力、傳意能力和構思能力。

孩子在做閱讀理解練習的過程中，其實運用了多項高層次思維能力。他們要整合內容、理解作者意思、根據問題作推論、將想法化為語言。長期就能訓練多項能力，能為日後學習多科目打好基礎。

教材預覽

家長教學提示

在做家長閱讀理解的題目時，家長可以陪孩子一起閱讀文章，再用簡單的問題引導孩子思考，例如可以問「主角係邊個？」、「件事喺邊度發生？」、「最後發生咩事？」等等，讓孩子習慣在閱讀後，思考和整理文章或段落的內容。

如果孩子未習慣主動思考這些問題，家長也可以與孩子互換角色，讓他們做提問的一方，同時又可以參考家長思考的角度。只要多練習就會慢慢養成找出重點，以及用完整句子回答的習慣。