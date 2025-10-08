寒露｜日夜溫差大 皮膚瘙癢點算好？中醫推薦2大食療及穴位按摩

24節氣｜「寒露」是秋季的第五個節氣，意味已踏入深秋，氣溫進一步下降，清晨露水更多，原本潔白晶瑩的露水將凝結成霜，故有寒露之名。「寒露百草枯」，隨著氣候轉變，萬物隨寒氣增長，逐漸蕭落。寒露起日差溫明顯，晝熱夜涼，為寒熱交替的季節，日常生活需要多加留意。

本文作者：博愛醫院黃凱雯中醫師



中醫理論認為人與自然界相對應，秋天與肺相應，意指秋季的「燥邪」容易侵犯肺臟，耗損人體的津液，導致引起皮膚和口鼻黏膜乾燥，乾咳，痰少粘稠難咯，以及皮膚乾燥瘙癢、大便秘結等症狀。

養護第二心臟

足部常有人體第二心臟之稱，意指小腿收縮活動，能促進下肢血液循環，有助減輕心臟的負擔。「白露身不露，寒露腳不露」，寒露正值秋冬交替之時，氣溫逐漸下降，因此應避免足部受涼，避免因寒從足入，寒凝氣滯影響血液循環，增加誘發心血管疾病的風險。

寒露食芝麻

民間中有「寒露吃芝麻」的傳統習俗，源由深秋時節氣候乾燥，而芝麻具有滋陰潤燥，補肝腎，益精血，潤腸燥的功效，能有助緩解秋季時引起的皮膚乾燥、大便乾硬、頭髮脫落等症狀。其實除了芝麻之外，亦可以選擇進食百合、蘋果、梨子、銀耳、少量蜂蜜等食療。同時避免進食辛辣、煎炸、燒烤等食品，以免加重秋燥的症狀。

嚐蟹黃金期

每年秋季均為品嚐螃蟹的最好時機，因為秋季水溫逐漸變冷，螃蟹為儲備能量過冬，因此會生長得比較飽滿豐潤，肉質亦會更加緊實鮮甜，相信喜愛品嚐之人必定不會錯過。然而孕婦、過敏體質、高血脂、痛風人士應謹慎食用。蒸煮蟹時，大家可以加入紫蘇葉，用作化解魚蟹毒。另外需注意螃蟹忌與柿子同食，避免胃石生成。

為幫助大家在日常進行飲食調護，提升潤肺益胃的效果，以下推薦兩款湯水食療供大家選用。

寒露養生食療

1. 西洋菜百合豬骨湯

材料：西洋菜1斤、豬𦟌骨500克、鮮百合1包、蜜棗3粒、鹽適量

做法：

1. 先將西洋菜、鮮百合洗淨備用。

2. 再將豬𦟌骨洗淨，汆水，過冷河備用。

3. 將水煮沸，再放入所有材料，煲約2小時。

4. 下鹽調味即可食用。

功效：

此湯水中西洋菜、鮮百合具有清燥潤肺，化痰止咳的功效；豬𦟌骨具有滋陰潤燥，益精補血的作用；蜜棗具補益脾胃，養陰潤燥，養心安神的作用。故此食療適用於乾咳少痰或咯痰不爽的咳嗽，或因胃陰不足引起的口乾咽燥、大便秘結等症狀的人士。

2. 雪耳無花果木瓜雞腳湯

材料：雪耳12克、無花果2個、木瓜1個、雞腳6隻、鹽適量

做法：

1. 先將木瓜洗淨，去皮去籽，切件備用。

2. 再將無花果洗淨，切片備用；雪耳浸軟，再切件備用。

3. 將雞腳去趾甲，洗淨，汆水備用。

4. 於湯煲內將水煮沸，再放入所有材料，先用大火煲滾，再轉中小火煲約2小時

5. 下鹽調味即可食用。

功效：

此湯中雪耳具有滋陰潤肺，益胃生津的功效；無花果有健胃潤腸，清熱利咽的作用；木瓜可健胃消食，潤肺生津，潤腸通便；雞腳含豐富膠原蛋白和鈣質，具有滋潤肌膚的功效。綜合所有食材，此湯有助緩解因肺燥引起的乾咳，咽乾舌燥，皮膚乾燥瘙癢，大便秘結等症狀。

預防秋愁

根據中醫情志理論，肺志在「憂」，當嬌嫩的肺臟受秋燥所傷，容易使人感到悲傷或憂愁。另一方面，秋天日照時間減少，自然界的陽氣日漸衰微，人體的陽氣亦逐漸收藏於內，人的動力下降，因此容易出現憂愁、情緒低落、焦慮、食欲減少、失眠或嗜睡、容易疲乏等症狀。為了預防秋愁，日常調養方面，大家要注意以滋潤飲食為主，少食燥熱食物；適當休息，以免過勞；定期運動，使身體分泌足夠腦內啡，增加愉快感，以穩定情緒、緩解壓力和焦慮的情況，同時可以增強免疫力，幫助我們適應寒露所帶來的變化。

若果在秋季期間出現鬱悶，失落，憂愁等情緒狀態，大家無需過分擔心，只要調整生活作息，飲食和運動習慣，定能有所改善。以下向大家推薦兩個簡易穴位，通過按壓穴位，有助調整氣血運行，安定神志，舒緩鬱悶、煩躁的情緒。

2大穴位按摩助緩解胸悶

1. 膻中穴

位置：位於胸前正中線上，兩乳頭連線的中點。

方法：使用拇指或食指指腹輕柔按壓膻中穴；或使用拇指指腹於膻中穴處從下向上推，力道以輕微酸脹感為度，持續約3分鐘。

功效：膻中穴屬於任脈的氣會穴，與心肺功能關係密切，因此按壓膻中穴能理氣寬胸，調整氣血運行，有助緩解胸悶、氣喘、心悸和調節情緒等症狀。

2. 神門穴

位置：掌心向上，腕掌橫紋上，尺側腕屈肌腱橈側凹陷處（小指與無名指間縫與腕橫紋連線交會處的凹陷中）。

方法：使用拇指指腹，輕柔按壓或小幅度旋轉揉按神門穴，持續約3-4分鐘。

功效： 神門穴是手少陰心經的穴位，與心神相關，具有清心火、寧心安神，鎮靜精神的作用，有助緩解胸悶，心悸，改善因精神亢奮或焦慮引致的失眠等症狀。