二手煙｜沒在家食煙孩子仍氣喘　揭三手煙毒害　開窗通風有用嗎？

煙害不僅影響吸煙者，更威脅孕婦與孩子的健康。二手與三手煙會導致氣喘、中耳炎及嬰兒猝死症，電子煙同樣藏有致癌物。孕期吸煙則可能造成胎兒發育遲緩與腦部損傷。全面打造無煙家庭，才能給孩子一個乾淨、自由呼吸的成長環境。



家中有人抽煙嗎？只要不在家裏抽煙，對孩子就沒有危害嗎？你或許對二手煙與三手煙有錯誤的認知，本文幫你釐清。

「二手煙」與「三手煙」殘留

煙品燃燒後釋放超過7,000種化學物質，其中多達93種被證實具致癌與毒性。對孩子而言，煙害不僅是味道的問題，更是全方位的健康威脅。吸煙行為產生的「二手煙」與「三手煙」會在空氣、衣物與家具中殘留，悄悄滲入孩子的生活環境，增加氣喘、支氣管炎、中耳炎，甚至嬰兒猝死症的風險。

而新興的電子煙，雖標榜無煙味，卻含重金屬與甲醛等有害物質，其二手煙同樣危及孕婦與孩童的腦部與呼吸系統發育。

孕期吸煙：傷害從子宮開始

孕婦吸煙會導致胎盤血流受阻，使胎兒缺氧，增加早產、低體重、腦性麻痺與嬰兒猝死症的機率。研究顯示，尼古丁會干擾胎兒腦神經連結，使孩子出生後更容易出現學習障礙、注意力不集中或情緒問題。這不僅是孕期的短暫風險，更可能影響孩子的一生發展。

二手煙與三手煙是看不見的慢性毒氣

即使不直接吸煙，孩子仍可能因被動暴露而受害。二手煙中的毒素會停留在空氣中數小時，讓孩子反覆吸入；三手煙則附著於衣物、牆壁與家具表面，即使吸煙者離開後仍會釋放致癌物。對免疫系統未發展完全的嬰幼兒來說，這些殘留物等同長期慢性中毒，影響呼吸、免疫與神經發展。

不在同一個房間裏吸煙就可以嗎？ 即使隔著房間或門，二手煙的煙霧仍會隨空氣流動進入其他空間。吸煙者身上也會附著煙霧微粒，在別的房間抱小孩時，頭髮、衣服、手指上的殘留仍會傳給孩子。 在家裏或車裏打開窗戶、開電風扇就能避免吸煙嗎？ 通風無法消除二手煙的危害，反而可能造成空氣回流，讓煙霧飄散得更廣，仍會影響家人健康。 孩子不在家裏或車裏就不會吸到煙嗎？ 吸煙後，三手煙會附著在車內、衣物、家具與窗簾等表面，看不見卻長時間存在。即使煙在幾天前甚至幾個月前抽，毒性物質仍可能殘留不散。 使用空氣清新劑或空氣濾過器就能去除煙害嗎？ 空氣清新劑只能遮蓋煙味，無法消除有害物質。即使使用空氣濾淨器，也難以完全去除附著在家具與衣物上的致癌氣體與微粒。

電子煙：偽裝的健康陷阱

許多人誤以為電子煙較安全，但實際上電子煙氣霧中仍含尼古丁、甲醛與丙烯醛等致癌物，吸入後會傷害心臟與肺部。孕婦若使用電子煙，尼古丁可穿越胎盤影響胎兒腦部發育，導致成長遲緩。更嚴重的是，電子煙的「二手氣霧」會讓孩童被動吸入有害物，增加氣喘與注意力問題的風險。

守護孩子健康的第一步，就是讓家成為「零煙害空間」。無論是傳統煙還是電子煙，都不應出現在室內、車內或孩子身邊。若家中成員有戒煙需求，可尋求醫療院所的戒煙門診或戒煙專線協助。戒煙不僅是自我健康的投資，更是給下一代最珍貴的禮物。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：二手與三手菸對孩子的危害，別以為沒在家中抽菸就沒事，毒素附著於衣物、牆壁與家具表面，釋放致癌物】