財務自由是女人的底氣！9個好習慣助你致富「這點」很多人做不到

富有是一種選擇，而這個過程則取決於個人的堅持。



許多人認為「富裕」是一種天賦，認為自己之所以生活無法富足，是因為出身或基因的限制，缺少所謂賺錢的「命」。也有不少人認為，有錢人大多因為出身富裕，才能無憂無慮地過生活。

然而，台灣電視節目主持人吳淡如在她的着作《人生實用商學院：富有是一種選擇》中卻點出一個事實，那就是富有是一種可以培養的能力。致富與否的選擇，最終還是在每個人自己手中。她認為，一般人所渴望的富裕，並非成為暴發戶，而是追求「財務自由」，這是一種能讓人安心過生活的富足狀態。

然而這樣隨心所欲的生活，她建議要說到，財務自由並不能被固定金額所侷限，畢竟每個人對生活所需的認定不同，事實上也會隨着時代變遷而有所改變。二十年前，若有人擁有台幣1,000萬元（約港幣260萬元）便會認為足夠終老，但如果這1,000萬元只是靜置的資金，無法活用以產生新的收入，那麼這筆錢很可能會很快耗盡。

富有是一種物質和精神層面的「雙重得意」，必須建立在多元的條件之上。具體而言，如果想要真正富有，最好擁有以下9項生活特質：

1. 養成良好的生活習慣

健康是一種長期的投資，而這種投資最簡單的方式就是保持良好的生活習慣。這種習慣不僅有助於節省昂貴的醫療費用，更是最有效的節省方式，讓個人能以更少的代價換取更多的健康和生活質量。

2. 定義夢想，並提高行動力

夢想未必要太偉大，重要的是它成為你生活的動力與意義。吳淡如認為，夢想不是具體的目標，而是心中推動自己活得更好的那份力量。她坦言，自己的夢想很微小，只是希望隨着年齡的增長，生活仍能充滿新樂趣、新學習和新期望。

我們不必苛求自己像SpaceX創辦人馬斯克那樣立志登陸月球，但我們可以成為一個有行動力、實現小小願望的人。不論年齡大小，自我提升永遠是必要的。她強調，「請相信，人雖然想活得舒服，但原地踏步你會越活越不舒服。」

3. 規律性固定學習充實知識

現代人生活充滿了幸福感，這些都得益於科技的進步。隨着科技的協助，如今有越來越多的管道可以充實知識，從線上課程、電子書到Podcast，只需一部手機就能開啟學習之旅。而擁有每天固定學習習慣的人，通常在時間管理上會顯得更有效率，這也代表他們的生活相對更加有規律。透過每天不斷成長，將時間投資在學習上，可以創造出如同財富增長般的複利效果。

吳淡如強調，她十分相信「追求夢想會滋生利息」這個觀念。不僅在理財上，只有創造「複利」才能真正實現財富自由，同樣的道理也適用於學習。面對科技所帶來的訊息爆炸，新聞、八卦、甚至是個人的經驗都不能稱為知識，真正的知識需要透過系統化學習，或者由比你更專業的人幫助整理出清晰的理路和邏輯，才能真正內化。

4. 和正向的人做朋友

到了一定年紀之後，不可能與每個人都保持密切的朋友關係。她指出，如果要過得愉快，就必須與那些正向、積極的人為伴，而對於會帶來負面能量的人，則應該選擇斷捨離。這樣至少可以避免因溝通不良而感到沮喪。

溝通本來就應該是愉快的，沒有必要與那些讓自己感到不舒服的人保持聯繫。即便這些人是親人，保持一定的距離，反而能使人生更寬闊，避免頻繁接觸帶來的煩惱和憂愁，讓彼此的生活更加輕鬆自在。

5. 存下收入的2 成

坐吃山空是一件非常可怕的事，為了避免這樣的慘劇，從年輕時就應該養成儲蓄的習慣。她經常對那些沒有積蓄的人建議：「存下10%總可以吧？」但她也坦言，存下10%的比例可能有些不足，尤其當收入增加的時候，應該相應提高儲蓄的比例。

比如當月收入只有三萬元時，也許只能存下三千元；但如果有斜槓收入，月收入達到六萬元，而生活負擔僅需養活自己，那麼應該將一半收入，即三萬元存下來。

不應該因為收入變多就膨脹消費，這樣才能逐步累積到人生的第一桶金。最忌諱的是成為所謂的「暴發戶」。最應該培養的不是儲蓄數字的多少，而是「先存錢再消費」這種穩定的理財習慣。

6. 做你自己喜歡的工作

每個人都有不同的興趣，但做自己喜歡的事情，能讓人即使再忙也感到充實與滿足。這是因為一個人若為了實現自己的目標而努力，就能擺脫外界的期望與壓力，找到屬於自己的意義與成就。然而，許多人卻缺乏對自我的期許，只是迎合他人的期待，這樣的生活雖然忙碌，但卻只是為別人創造價值，最終無法從中獲得成就感。

吳淡如舉例說道，許多父母希望子女考取公務員，認為穩定的工作和退休金是可靠的選擇。然而，她提出了一個關鍵的問題：如果這份工作並不能讓你感受到樂趣和成就感，那麼它真的適合你嗎？她提到，自己也有許多當了30年公務員的同學，但其中很多人並非總能感受到工作中的喜悅與充實感。

找到一份讓自己真正投入、不計較工時的工作，是人生中的一大樂事。這樣的工作能讓人眼睛發亮，從中獲得真正的成就感和快樂，而不僅僅是為了滿足外在的期待或是追求世俗的穩定生活。

7. 培養消除負面情緒的能力

生活中有許多事情會激怒我們，雖然絕大多數令我們不高興的偶發事件實際上對生活的影響微乎其微，但如果不及時釋放這些情緒，它們最終會變成你人生中的沉沒成本。一旦過度累積這些沉沒成本，我們很可能變成一台「昨日垃圾處理機」。這樣的情況下，我們是否還有足夠的能量去追求心中的目標？

8. 如果你賠得起，就勇於冒險

談到財務自由與投資的時候，吳淡如提出了一個直接而重要的觀點：如果有人向你保證，有一條完全沒有財務風險的致富道路，那麼這100% 是詐騙陷阱。風險無所不在，無論你投資的是ETF，還是看似穩固的台積電，都沒有人可以保證你一定會獲利。

然而，吳淡如提醒讀者，也不應該在毫無準備的情況下冒險，缺乏知識就等於沒有降落傘跳下懸崖，最終只會粉身碎骨。因此，冒險之前必須衡量風險：「你賠得起嗎？」這是一個現實而殘酷的考量，如果總是要求無風險才能行動，那麼我們將錯失許多寶貴的機會。

9. 習慣超越自己

當前社會中，許多人因為不斷比較而感到苦惱，往往無法自主地避免與他人比較。與其不斷尋找那些虛構的競爭對象，為甚麼不選擇與自己比較呢？她建議，關注自己是否比昨日有所成長，這遠比打探同學的薪水或朋友住在哪種房子、開甚麼車來得有意義。這樣的自我比較，對於培養自身的致富能力更加有效。但是這一點大多是人很難辦到！

只要相信「朝着正確的方向努力就會有成果」，那麼每個人都可以盡其所能地過上充實的人生。儘管真實的人生奮鬥過程常常是痛並快樂着，但她強調，正是這些努力的瞬間，最能讓人對自己感到敬佩。

