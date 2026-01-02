兒童經歷創傷後表現平靜？或屬延遲反應　心理學家建議家長這樣做

兒童創傷反應｜當家中遭遇困境時，無論是天災、車禍，抑或親人突然離世等打擊，每個人都有不同的應對方式。對孩子而言，有些會主動向家人表達感受，但亦有些孩子看似毫無影響，好像很快就調適過來，實際情況卻未必如此。



兒童面對創傷事件或出現封閉反應

臨床心理學家 Dr. Gordon Neufeld 的研究團隊指出，部分孩子在面對創傷事件時，會出現「封閉反應」，即是暫時壓抑自己的情緒，外表看起來若無其事。團隊同時亦提供建議，教導家長如何一步步幫助孩子度過這段時間。

從生理角度來看，大腦在面對重大壓力時，會為了生存而抑制情緒反應，讓人能在劇變環境中保持冷靜和專注，專注在處理眼前最重要的事情。這種機制亦會出現在孩子身上。當孩子經歷強烈情緒衝擊時，他們可能會封閉情緒，變得異常安靜。即使別人關心他們，也會說自己沒有事，日常仍然玩耍、說笑，看似不受影響。

數星期至數月後或出現行為問題

然而，在這些看似正常的表象下，其實他們依然會有驚恐、挫敗的情緒。部分孩子的創傷反應，可能會在數星期，甚至數月後才慢慢浮現，例如開始發惡夢、容易發脾氣、出現攻擊性行為，或經常哭鬧、變得黏人、霸道。

當孩子出現這些行為時，家長往往會嘗試控制情況，例如講道理、制止孩子、設立後果或獎勵良好行為。但如果這些行為本身是由情緒驅動，這類介入方法反而會令情況惡化。

家長最重要就是為孩子提供一個安全的空間，讓他們表達情緒。（Freepik）

提供安全空間 不急於糾正行為

這時，家長最重要就是為孩子提供一個安全的空間，讓他們表達情緒。當然，如果孩子傷害到其他人，家長仍需要即時介入制止，並讓在場的人知道，家長不支持這種行為。但同時要記住，當刻未必是糾正孩子行為的最好時機，較為理想的做法是，等到事後大家都冷靜下來，再協助孩子處理內心情緒。

有不少出現延遲反應的孩子，內心主要圍繞著兩種情緒。第一是驚恐，對分離、改變感到害怕；第二是挫敗，因為事情超出他們的能力範圍。孩子往往難以清楚表達自己的感受。因此，家長應避免直接追問孩子有甚麼感受，而是透過觀念，溫和地替孩子說出感受，讓他們知道父母理解和接納他們的情緒。

走向悲傷幫助釋放和消化情緒

有些孩子在真正處理深層情緒前，可能會先經歷發脾氣、挫敗、抱怨的階段。當他們能用語言表達這些挫敗感，家長就可以引導孩子走向「悲傷」，悲傷可以幫助他們釋放和消化情緒。當大人坦誠回應：「真係好難捱，我明白你唔開心」，很多時就已經足夠讓孩子安心，悲傷過後，孩子自然會慢慢平靜下來，學會面對和調整情緒。