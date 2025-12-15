當媽媽後總是很心累？心理專家：不用爭做滿分媽媽　先學會愛自己

「當了媽媽以後才知道」，這句話背後可能接上某個情境、某個事件、某個轉折，但無論是哪種型態，勢必皆與辛苦、忙碌、困難等形容詞，有著密不可分的關聯。



編輯團隊延伸母親角色議題，邀請專攻婦女身心醫學的台灣捷思身心醫學診所院長李旻珊，和我們探討關於此身分的詮釋，由內而外一一解析無私下的真實樣貌，不管對應自己的媽媽，甚至本身就是媽媽，或許可從不一樣的角度，重新看待定義。

相關文章：全職媽媽｜不賺錢沒尊嚴、搵工又多顧慮！2位媽媽談重投職場看法

+ 11

比男性更壓縮的三明治：天生背負的壓力

在以儒家文化、思想為大宗的華人社會，我們時常可以看到女性背負著許多枷鎖。李旻珊醫師舉例，即便傳統上講「男主外、女主內」，但這個世代的要求除了希望女性照顧好家庭、負責教養責任，同時又要她們獨立自主、外出工作幫忙分攤家計，倘若上面又有長輩，便形成上對老、下對小的壓力，使女性被賦予的責任，比男性高上許多。

就像大家常說的「三明治世代」，女性的角色又顯得更緊張、更壓縮。另一方面，若女性較特立獨行、想活出自我、勇敢表現自己時，還是會有很多來自上一代的聲音給予批評，似乎沒有走上大眾所期待的那條路，就勢必得承受那些無止盡的負評浪潮，壓力也很難有釋放的一天。

「好」的意義百百種，付出前先核對避免受傷

然而，正因為這些外在的期待，使不少媽媽在無形中困在「好」的框架裏面。我是不是一個好媽媽、好妻子、好媳婦......擔心這樣做不好、那樣做不對，時間久了不僅勞神傷心，也可能影響與家人間的關係。

「因此，我會建議要多溝通，核對家人的需求。」李旻珊醫師指出，以母愛而言，本來就是一個無私的身分，建議女性們當有類似想法出現時，不妨先問問自己：「什麼叫做好？」如果要相比，可能永遠都比不完，自己認定的好多半也與其他人不一樣。

另外，李旻珊醫師也分享英國心理學家Winnicott提出的Good enough mother（夠好的媽媽）理論，沒有人能一直保持100分，要求完美主義不僅會減少進步的空間，對關係越想掌控，便越容易適得其反。

延伸閱讀：為媽媽為何人家較快樂？培養9個心態 你也可成為一位幸福母親

+ 25

當一個陪伴的傾聽者，而非尖銳的控制者

當然，想保護孩子是身為母親的天性，所以自然會為他們排除種種風險，減少吃虧、受傷的機會。如此一來，不只媽媽會時時處於緊繃狀態，孩子在飽受壓抑的環境下成長，也容易產生負面的人格發展；李旻珊醫師建議，當孩子或另一半反應付出太多時，不妨先往源頭探究，觀察原生家庭教育，抑或是對依附關係的想像，必要時可尋求專業心理師協助，進而平衡改善。

那麼，父母親該如何適時與孩子溝通呢？李旻珊醫師建議，由於科技資訊的發達，現在的小孩可透過很多管道獲取知識，身為家長應站在傾聽、陪伴的角度，試圖理解他們真實的想法、說出自己的意見，但千萬不要要求小孩照自己的方法做，寧可放手給予嘗試，增加自我成長的機會。

而一個家庭的組成，首要關係還是來自夫妻雙方。李旻珊醫師說明，良好的伴侶關係也是健康家庭關係的主要原則，如門診中常見的狀況是妻子當了媽媽後，將所有重心擺在孩子身上，卻忘了經營與另一半之間的關係，當先生覺得地位被取代後，就會有其他衍生的問題發生。

最後，李旻珊醫師呼籲，不管是媽媽、妻子、女兒、媳婦，女性在多重的角色中都要先愛自己，唯有如此其他人才會愛妳，在家庭裏面才能獲得平衡，發展相處舒適、得宜的互動關係。

相關文章：做媽媽只有壓力沒幸福？沒人理解、分擔也別自責 9招助紓解身心

+ 18

轉載乙方內容：

【本文獲「人物誌」授權轉載。】