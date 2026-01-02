小寒節氣｜天寒易致氣血運行不暢 中醫教按穴調理 附兩大養生食療

小寒是二十四節氣中的第23個節氣，正值「三九」前後，標誌一年中最寒冷的時刻。北方有句諺語，淋漓盡致地體現了小寒的寒冷—「小寒大寒，冷成冰團」，因此在這個時候我們要加強注意保暖。

本文作者：博愛醫院楊倩倩中醫師



中醫認為「頭為諸陽之會」，即是陽氣匯聚之處。小寒節氣之際，寒為陰邪，陽氣容易受傷，此時要注意頭部溫暖，可戴帽子取暖避寒。同時，寒性凝滯，易致氣血運行不暢，所以此時高血壓或著心腦血管疾病相對易發。建議慢性病患者定期檢測血壓，避免突然受冷刺激（如冷水洗臉），同時起床時先再躺30秒，坐起30秒，慢慢下床避免動作過急。亦要早睡晚起，不要過早日出前進行激烈運動，可在早上九點後陽光充足時進行太極，八段錦，五禽戲，散步等較為緩和優柔的運動。也可在睡前半小時用艾葉和生薑煮水泡腳15分鐘，以驅寒暖身，促進血液循環。

三大調理身體穴位 增強抵抗力

冬季是人體陽氣內藏、氣血運行趨緩的季節。此時也可通過穴位按摩來調理身體：如大椎穴、湧泉穴、關元穴。

大椎穴：位于頸後第七頸椎棘突下凹陷下，是督脈的要穴。每天早晨可用掌心上下摩擦這個穴位3分鐘，能有效提升陽氣，增強抵抗力，預防冬季常見的風寒感冒。

湧泉穴：在足底前1/3凹陷處，屬腎經起始穴。每晚睡前可用拇指按揉或手掌搓熱這個穴100次，既能補腎益精，又能改善手腳冰冷的症狀，特別適合冬季畏寒怕冷的人群。

關元穴：位於臍下三寸，是人體元氣所在。每天上午用手掌溫和按壓或順時針輕柔打圈這個穴位5分鐘，有助溫補元氣，促進氣血運行。

小寒時節傳統習俗 吃臘八粥

小寒時節北方有個獨特的傳統習俗—吃臘八粥。農曆十二月又稱「臘月」，其中十二月初八被稱為「臘八節」或「法寶節」。今年為新曆2025年1月7日，這天大家會熬煮臘八粥，選用糯米、桂圓、荔枝乾、蓮子、紅棗等豐富食材，搭配花生仁、瓜條、杏仁等配料。雖名為「八」，但材料往往超過八種。這道甜粥不僅用來祭祖祈福，更蘊含著祈求五穀豐登、百畜興盛的美好寓意。特別的是，臘八粥會配合節氣加入溫補的藥材，在嚴寒冬日既暖身又滋補，是極具養生價值的美食。

中醫養生講究「冬補三九，夏養三伏」，三九寒天正是溫補腎陽的黃金時節。《黃帝內經·素問·陰陽應象大論》記載「在天為寒，在臟為腎，在色為黑」，冬季養生同時宜多食黑豆、黑木耳、黑芝麻、黑棗等黑色食材以補腎氣。韭菜木耳豬肉餃子是一道兼具養生與美味的家常食物，明代《景岳全書》記載過「韭菜，味辛甘微澀，性溫，壯腎氣，煖腰膝」，與木耳搭配既符合「藥食同源」的理念，也能將養生融入日常飲食。

兩大養生食療 適合虛寒體質、手腳冰冷

韭菜木耳豬肉餃子

材料：豬肉2斤、蝦仁1斤、韭菜1斤、木耳2把、生薑5片、少許蔥段、鹽、生抽、胡椒

做法：

1. 蔥姜花椒用開水泡涼後放冰箱冷藏備用

2. 豬肉、韭菜、黑木耳切碎

3. 攪拌肉餡，分三次加入蔥姜花椒水，攪拌均勻後加少許生抽、鹽、胡椒粉調味

4. 熱鍋倒花生油，加熱成熟油後稍作冷卻。再倒入韭菜木耳拌勻，再加入調味後的肉餡

5. 用餃子皮包取適當的韭菜木耳肉餡

6. 冷水下餃子，煮沸後餃子浮起即可食用

另外，《傷寒雜病論》記載所的當歸生薑羊肉湯，也是一款適合冬季進補的食物。當歸性溫，養血活血；生薑溫陽散寒；羊肉補虛生血。這個湯適合虛寒體質，手腳冰冷、產後血虛的病人，但感冒期間注意不可服用喔！

當歸生薑羊肉湯（2人份）

材料：當歸20g、生薑7片、羊肉半斤、黃酒50ml、枸杞30g

做法：

1. 將三片生薑與羊肉焯水備用

2. 焯水後的羊肉與當歸、黃酒同燉2個小時

3. 起鍋前15分鐘加入枸杞，並加少許鹽調味

小寒節氣，寒氣凜冽。從保暖禦寒到飲食進補，從穴位按摩到傳統習俗，每一項養生之道都蘊含著古人順應天時的智慧。正如《黃帝內經》所言「冬三月，此謂閉藏。」此時養生，貴在「藏」——藏陽氣、藏精氣、藏心神。讓我們在這個寒冷的季節裡，好好照顧自己，遵循自然規律，以溫暖的身心靜待春天的到來。如有任何疑問，請向註冊醫師查詢。