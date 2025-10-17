美國召回3款中國產嬰兒躺椅　違反安全標準恐致嬰兒受傷甚至死亡

最近美國消費品安全委員會（CPSC）宣布召回3款中國產嬰兒躺椅，當中有兩款可在Amazon亞馬遜購買，一款可在SHEIN.com購買。這些產品都存在嚴重安全風險，可導致嬰兒受傷甚至死亡。以下是召回詳情及退款方法。



美國召回3款中國產嬰兒躺椅

1.URMYWO Baby Loungers

召回的產品是「grey feather」款式的URMYWO嬰兒躺椅。這款嬰兒躺椅是灰色布套，印有羽毛圖案，配有泡棉睡墊和軟墊圍欄。躺椅側面的標籤上印有「URMYWO」和「型號：UMCZC01AE」字樣。

這款嬰兒躺椅的側面高度太矮，未能達到最低高度要求；睡墊過厚有窒息風險；躺椅底部有封閉的開口處，嬰兒可能會被卡住或掉落；便攜式躺椅沒有支架，如在高處使用有跌倒風險。這些設計都不符合安全標準，有機會令嬰兒嚴重受傷甚至死亡。

銷售渠道及退款資訊

此產品於2024年1月到2025年4月，以30至50美元，在Amazon亞馬遜出售。

消費者應立即停止使用這款嬰兒躺椅，並聯絡「Pomona」申請全額退款。消費者應取下睡墊，剪開嬰兒躺椅和睡墊的側面，並拍照將相片透過電郵發送至 urmyworecall@yundnetwork.com獲得全額退款。

URMYWO Baby Loungers（CPSC）

2.LXDHSTRA Baby Loungers and Crib Bumpers

召回的產品是LXDHSTRA的嬰兒躺椅，產品包含一個泡沫睡墊和一個帶布套的軟墊圍欄。這些嬰兒躺椅的印花圖案包括：棕褐色星星、大象、綠色大象、灰色羽毛和灰色彩虹；並配有一個紅黑色的軟墊嬰兒床邊圍欄，圍欄一面印有「A」至「F」字母，另一面印有動物圖案。

這款嬰兒躺椅的側面高度太矮，無法防止嬰兒跌落；睡墊過厚有窒息風險；躺椅底部封閉的開口位過寬，嬰兒可能會跌倒和卡住。此外，嬰兒躺椅沒有支架，如果在高處使用可能會導致跌倒。這些設計都不符合安全標準，有機會令嬰兒嚴重受傷甚至死亡。

另外嬰兒躺椅還配有嬰兒床邊圍欄，可能會阻礙呼吸，導致嬰兒窒息、嚴重受傷甚至死亡。

銷售渠道及退款資訊

此產品於2025年5月到2025年8月，以30至34 美元，在Amazon亞馬遜出售。

消費者應立即停止使用這款嬰兒躺椅和嬰兒床邊圍欄，並聯絡LXDHSTRA申請全額退款。消費者應取出嬰兒躺椅套上的泡棉和襯墊，並將套子、泡棉、襯墊和嬰兒床邊圍欄剪成兩半，拍下相片並透過電郵發送至 lxdhstrarecall@gmail.com獲得全額退款。

3.YGJT Baby Loungers

召回的產品是YGJT嬰兒躺椅，由泡沫睡墊、帶襯墊的圍欄和布套製成。躺椅顏色為白色和淺藍色，椅套上印有彩虹和小熊圖案。椅套外部的標籤印有「YGJT」字樣。

這款嬰兒躺椅的側面高度太矮，無法防止嬰兒跌落。躺椅底部封閉的開口處過寬，嬰兒可能會跌倒和卡住。此外，嬰兒躺椅沒有支架，如果在高處使用可能會導致跌倒。這些設計都不符合安全標準，可能導致嬰兒死亡或重傷。

銷售渠道及退款資訊

此產品於2025年6月至2025年8月，以18至21美元在SHEIN.com出售。

消費者應立即停止使用這款嬰兒躺椅，並聯絡YGJT當地倉庫申請全額退款。消費者應取出嬰兒躺椅套上的泡棉和襯墊，並將套子、泡棉和襯墊剪成兩半，拍下相片透過電郵發送至YGJTrecall@outlook.com獲得全額退款。