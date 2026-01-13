8歲女童因葡萄籽藏體內引發闌尾炎 醫生：辣椒籽、番茄皮均有風險

闌尾炎｜陝西一名8歲女童持續腹痛半年，求醫後發現有7顆葡萄籽藏於闌尾，引發起炎症。



據內地媒體報導，近日陝西一名8歲女童反覆腹痛，疼痛感時重時輕，雖家長曾有帶過女童到診所咨詢，但始終未能找到確實病因，導致腹痛情況長達半年。

闌尾內積存了7顆葡萄為女童腹痛主因

近日，家長帶女童前往消化科醫院求醫，經醫生詳細的檢查後，診斷出女童闌尾內積存了7顆葡萄籽達半年，成為了女童腹痛的主因。由於女童在日常進食中吞下了葡萄籽，致葡萄籽誤入進於闌尾中，堵塞了闌尾通道從而引發起炎症。最後醫生以腸鏡逆行進入闌尾，成功取出葡萄籽以及進行清洗，讓女童的腹痛問題得以痊癒。

辣椒籽、番茄皮等食物均有機會引發闌尾炎

西安交通大學第二附屬醫院消化內科主治醫師喬璐提醒家長，由於兒童消化器官尚未發育完善，一些看似普通的食物殘渣都有機會引發健康風險。除了葡萄籽，辣椒籽、番茄皮等也可能在消化過程中誤入闌尾中，引起發炎。

檢測闌尾炎簡單三招

1. 反彈疼痛

當按壓右下腹患處時不太會痛，但手放開的瞬間會相當疼痛。

2. 顛簸時特別痛

顛簸時的疼痛是因為發炎的闌尾因晃動而觸及了腹膜，只要右腳單腳站立，跳個一兩下，就能檢查出來。

3. 禁食也沒讓疼痛緩解

一般的腸胃炎，經過休息及水分補充後，大多會好轉；如果真的是闌尾持續在發炎，症狀大多不會緩解。

培養五大習慣 預防闌尾炎

1. 維持良好的衛生習慣

保持個人衛生，包括勤洗手和避免接觸可能引起感染的物質或環境。

2. 飲食均衡

遵循均衡的飲食，攝取足夠的纖維和水分，有助於保持腸道健康。避免過度依賴高脂肪、高糖分或加工食品。

3. 避免便秘

避免長期便秘，因為便秘可能增加闌尾感染的風險。保持正常的腸道運動，攝取足夠的膳食纖維和水分，並進行適度的運動。

4. 注意飲食選擇

避免過多攝取可能引起腸道阻塞或感染的食物，如硬果仁、籽類、玉米皮等。

5. 注意個人健康

保持充足的睡眠、適度的運動和適當的應對壓力，有助於增強免疫系統和維持整體健康。