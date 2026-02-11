母親帶女嬰浸藥浴治感冒　4個月大女嬰長時間浸泡高溫藥浴釀悲劇

嬰幼兒藥浴｜近年流行用藥浴為嬰幼兒調理身體，坊間聲稱可治療感冒咳嗽，但相關做法暗藏嚴重風險。中國雲南早前發生一宗致命個案，一名僅4個半月大的女嬰，因長時間浸泡高溫藥浴，最終不幸喪命。醫生警告藥浴不應作為嬰幼兒日常護理方式。



母親帶女嬰浸藥浴治感冒

中國雲南一名4個半月大女嬰，因長時間浸泡高溫藥浴喪命。據內地媒體報道，4個半月大女嬰早前感冒咳嗽，其母親帶她到一間母嬰店，詢問是否能為嬰兒提供藥浴服務，打算讓女兒浸泡藥浴治感冒。

後來店員在浴盆中放水準備藥浴，當地母親伸手試探水溫，發現水溫偏高，於是向店員提出疑慮，但對方卻回應「藥浴需此溫度才有效」，沒有調整水溫，之後女嬰就被放到浴盆中浸泡。

長時間浸泡高溫藥浴 女嬰面色慘白失去意識

母親全程在旁邊守候，一開始女嬰有哭鬧，但後來就逐漸安靜下來，像是睡著了。過程持續了約50分鐘，藥浴結束後店員便抱起女嬰，母親立即發現不妥，她發現女兒的嘴唇慘白、沒有血色，雙眼也翻白、眼神空洞。她立即向店員求助，但對方認為女嬰只是睡著了。

母親堅持認為孩子情況異常，要求店員即時處理，約一至兩分鐘後，店員才為女嬰穿好衣服，並與母親一同送她到附近醫院求醫。

內臟出現異常搶救後不治 需進一步調查確切死因

醫生判斷女嬰情況危急，隨即將她轉送至大醫院搶救，惟女嬰最終於翌日凌晨宣告不治。醫院表示，女嬰的腎臟和肝臟等器官出現異常情況，但確切死因仍需等待進一步調查。

嬰幼兒對高溫敏感 藥浴或加重肝腎與心臟負擔

內地醫生王明在接受媒體採訪時表示，嬰幼兒的皮膚角質層薄，對高溫特別敏感，皮膚屏障薄，容易受外來刺激影響。同時，嬰幼兒的體溫調節中樞尚未發育成熟，在高溫環境下散熱能力有限，長時間浸泡容易導致體溫調節失衡，甚至引發脫水或驚厥。

此外，嬰幼兒的肝臟及腎臟功能尚未發育成熟，對藥物或外用成分的代謝能力較弱，不當進行藥浴，可能會加重內臟負擔。高溫亦會令全身表層血管擴張、血液循環加快，進一步增加心臟負荷，對嬰幼兒健康構成風險。

他提醒，藥浴不應作為嬰幼兒日常護理方式，必須經醫生診斷，並在專業醫護人員指導下使用。