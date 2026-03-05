驚蟄節氣頭痛頻現 中醫妙方陪你安然渡春 附2款食療及止痛穴位

24節氣｜驚蟄的來臨，代表春天的伊始。「驚」象徵著蟄伏生命的萌動，「蟄」則指在寒冬中潛藏的昆蟲。隨著氣溫回升，雨水漸多，日照時間延長，萬物亦重煥生機。然而，隨著節氣轉變，健康問題也容易隨之復出。驚蟄前後，頭痛的情況尤其增多。

本文作者：博愛醫院黃慧欣中醫師



一、成因分類

1、肝氣上逆，情緒不適

驚蟄春雷乍響，萬物開始復甦，肝陽之氣隨春天木氣升發。若情緒波動，肝氣不舒，則易氣鬱化火，肝火旺盛上沖頭部之際，便容易導致頭痛不適。

常伴症狀：面紅耳赤、胸脅脹痛、失眠多夢等

2、風邪入體，經氣鬱滯

乍暖還寒之時，氣候變化多端。若抵抗力弱，則身體易受風邪侵襲、阻滯經絡，頭部氣血受阻則會「不通則痛」。

常伴症狀：惡寒發熱，咳嗽噴嚏、肌肉痠痛等

3、濕邪作祟，昏昏欲睡

冬春交界之際，外界濕度上升。再加上若飲食不當，則易濕阻脾胃，運化能力減弱，導致濕濁上蒙清竅，引起頭部不適重墜。

常伴症狀：腹脹噁心、嗜睡倦怠、大便黏爛等

二、養生建議

作息定時 助養肝血、平肝火

古語所云：「春三月，主升發，宜夜臥早起，廣步於庭」。三月之際，適逢萬物生長時節，宜順應自然規律，晚睡早起，不貪睡亦不熬夜，有助養肝血、平肝火，避免頭痛。

注意保暖 免受風邪侵擾

冬去春來之時，氣候無常，暖風乍起但寒潮未退，頭頸尤其容易受涼。因此不宜穿著領口過低的上衣，亦建議隨身攜帶帽子或圍巾適時遮擋，免受風邪侵擾。

適量運動 減少體內濕氣聚集

驚蟄時節宜增加有氧運動的頻率，如散步、慢跑或太極，促進身體排汗，減少身體內濕氣聚集所引起的身困、頭重墜痛。

驚蟄食療推薦

中醫五行理論中，青綠色主肝，黃色主脾。在日常飲食中，多攝取這兩種顏色的食物，可有助舒緩肝氣，調和脾胃。

地三鮮（一人份）

材料：馬鈴薯2個、茄子1條、青椒1個、水150ml、澱粉適量、醬油2勺、蠔油1勺、糖少許

做法：

1. 馬鈴薯、茄子、青椒切塊。

2. 煮熟馬鈴薯煎至微黃，再放入茄子翻炒。

3. 茄子變軟後放入青椒，加入醬油、蠔油、糖、水悶煮約5-10分鐘。

4. 勾入澱粉，大火收汁至濃厚即可出鍋。

春三鮮（一人份）

材料：春筍1條、雪菜30克、蠶豆50克*、食用油1湯匙、蒜頭1-2瓣、鹽適量

做法：

1. 春筍去皮切片、雪菜切段、蠶豆去殼、蒜瓣切末。

2. 鍋中加熱食用油，放入蒜末炒香。

3. 加入春筍，翻炒至稍微變軟。

4. 加入蠶豆及雪菜，翻炒至菜熟透。

5. 根據口味加適量鹽，拌勻後即可盛出。

*注：G6PD缺乏症（俗稱蠶豆症）患者可用其他豆類代替

穴位止痛 以緩解不適症狀

可根據不同部位的頭痛，按壓相應穴位，疏通局部經絡，以緩解不適症狀。

後枕痛：風池穴（後髮際與枕骨交界之凹陷處）

側顳痛：率谷穴（耳尖上二橫指之凹陷處）

前額痛：太陽穴（外眼角與耳尖間之凹陷處）

頭頂痛：百會穴（兩耳尖直上頭頂之連線中點）

揉按方法：用拇指或食指指腹輕揉，揉按至微覺酸脹為度。

上述建議僅供參考，如有疑問，應尋求註冊中醫師的意見，根據相應症狀及體質進行調整。