台灣首推育兒減少工時　補貼12歲以下子女家庭每日減1小時不減薪

台灣生育政策｜台灣台北市推出「育兒減少工時」試辦計劃，政府將透過補貼方式，鼓勵企業在不減薪的前提下，為家中有12歲以下子女及育兒需求的員工，提供每日減少工時的安排，以協助家長兼顧工作與家庭照顧。



台北推「育兒減少工時」計畫

台北市長蔣萬安宣布推行「育兒減少工時」試辦計畫，目的是鼓勵與支持企業在不減薪的前提下，打造更友善的育兒職場文化。

每日彈性減少1小時工時 政府補貼薪金8成

參與計畫的企業，若容許家中有12歲以下子女、而且有育兒需求的員工，每日彈性減少1小時工時，市政府將補貼企業該1小時薪金的80%，每間企業最多補助10萬元台幣。

（Freepik）

計畫設有執行條件，企業需要每月至少實施10日，並需連續推行至少3個月，合計實施時數至少30小時。台北勞動局會按每名受僱者計算補助，每名員工最高可獲補助1萬5000元台幣，而每間企業的補助總額上限為10萬元台幣。

參考南韓光州市政策 依台北需求調整

勞動局長表示，許多家長在育兒階段，常面臨難以兼顧工作與家庭照顧的壓力，尤其是在孩子仍需接送與陪伴成長的時期，更需要制度上的支持。他指出，此政策是參考了南韓光州市推動的育兒彈性工時，並依據台北的需求進行調整。