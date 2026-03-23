兒童健康｜孩子常揉眼恐是眼瞼炎　專家分析成因　教正確清潔方法

「媽媽，我眼睛好癢！」6歲的小安從春天開始就頻繁揉眼睛，媽媽原本以為是季節性過敏發作，帶去看診後才發現，小安除了輕微過敏外，更主要的問題是眼瞼清潔不夠徹底導致的慢性眼瞼炎。醫師仔細檢查發現，小安的睫毛根部累積許多皮屑與分泌物，眼瞼邊緣也有輕微紅腫，這些都讓眼睛產生異物感與搔癢，才會讓他不自覺地一直揉眼睛。



眼瞼炎與乾眼症 藏在過敏背後的隱形問題

許多家長發現孩子春天揉眼睛時，第一個想到的就是過敏性結膜炎。台灣台安醫院眼科鄭碩方主任表示，季節性過敏性結膜炎在春夏交替時特別容易發作，大約每5個人就有1個曾經歷過這樣的問題。

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然而，揉眼睛背後可能還隱藏著其他容易被忽視的原因，像是眼瞼炎也是其中之一，這種眼瞼邊緣的慢性發炎可能由細菌感染或油脂分泌異常引起，患者會感到灼熱、搔癢與異物感，症狀在早晨起床時特別明顯。由於兒童的眼瞼邊緣與睫毛根部經常疏於清潔，容易累積分泌物與眼垢，當眼瞼衛生做得不夠確實，細菌就更容易進入眼睛造成發炎。

鄭碩方主任提醒，還有常被誤認為過敏是乾眼症，現代兒童長時間使用3C產品，眨眼次數減少，加上冷氣房環境讓淚液蒸發加速，眼睛表面失去足夠滋潤，便會出現乾澀、異物感甚至反射性流淚等症狀，孩子也會本能地想揉眼睛來緩解不適。

視力模糊頻揉眼睛 應及早檢查別延誤治療

除眼睛表面的問題，視力異常也是讓孩子頻繁揉眼的原因。當兒童出現屈光不正如散光、近視或遠視時，看東西會模糊不清，為試圖看得更清楚，孩子會不自覺地揉眼睛或瞇眼。鄭碩方主任指出，兒童若經常用力揉眼睛，搓揉時的壓力會集中在眼球下方，長期下來可能造成角膜弧度改變而形成散光。

因此當家長發現孩子出現揉眼睛、歪頭看東西或頻繁眨眼等行為，除考慮過敏因素，也應該帶孩子進行完整的眼科檢查，確認是否有眼瞼炎、乾眼症或視力異常問題。

鄭碩方主任建議，若確診為眼瞼炎，則每天使用溫水或稀釋嬰兒洗髮精清潔眼瞼邊緣、搭配熱敷並遵照醫囑使用藥物，多能有效控制症狀。對於乾眼症，則可透過增加眨眼頻率、減少3C使用時間、適度使用人工淚液來改善。及早發現問題並對症處理，才能真正解決孩子揉眼睛的困擾，避免視力受到長期影響。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】