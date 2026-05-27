BB餐盤推介｜要有吸盤及分隔功能？矽膠、不鏽鋼、木製材質比併

BB餐盤吸盤｜BB餐盤點揀？不同材質有甚麼分別？以下整合BB餐盤5大選購重點，幫家長了解不同設計及實用功能。BB餐盤材質比併為家長分析矽膠、不鏽鋼、木製材質餐盤的優缺點，方便家長挑選合適的BB餐盤。



BB餐盤5大設計重點

家長在選購BB餐盤時，應根據BB的年齡選擇符合需要的產品，一般在選購時可以留意以下重點：

1.大小深淺：餐盤尺寸應配合BB手部大小，方便BB抓握。如果餐盤過大，BB會較難握穩，過小則未能盛足夠食物。家長一般可考慮約300ml容量的餐盤，能夠裝到適合份量的食物，隨著BB成長也可以多用一段時間。

深淺方面，建議選擇不會過淺或過深的設計，過淺難以盛載湯汁，亦容易濺出；過深則不方便BB舀取食物。

2.分隔設計：當BB開始嘗試BLW自主進食時，可選用分隔餐盤，方便分開不同食物，能幫助BB認識各種食物的顏色、觸感與味道，也方便家長配餐。

3.吸盤設計：BB的手部未發展成熟，容易打翻餐盤。底部有吸盤設計的餐盤可以牢固地固定在餐桌上，防止BB進食時打翻食物、丟擲餐盤。

4.容易清潔： 餐具表面越光滑，越不易殘留油污與食物，方便家長清潔，同時減少細菌滋生。

5.可放入微波爐或洗碗機：選購餐盤時，可留意產品是否標示可放入微波爐或洗碗機，方便加熱食物及清潔。不過家長也要注意，餐具耐熱不代表一定適用於微波爐或洗碗機的高溫環境。

家長在選購BB餐盤時，應根據BB的年齡選擇符合需要的產品。（freepik）

BB餐盤材質比併

矽膠：柔軟安全、方便加熱

矽膠餐盤普遍採用食品級矽膠，大部分都耐高溫，可以放入微波爐加熱。由於質感柔軟，對BB來說相對安全，即使打翻餐盤也不會造成碰撞或刮傷，不易受傷。

不過矽膠餐盤用久了，有機會輕微變形、有刮痕，或者容易黏附灰塵，表面也會比較容易殘留氣味。清洗時建議用溫水加洗潔精徹底沖洗，如有需要可以定期用溫熱水輕微浸洗，減少異味。

木製材質：外觀自然但怕潮濕

木製的餐盤外觀自然，比較環保，是不少家長喜歡的選擇。選購時，建議選擇沒有上色和上漆的款式，減少BB接觸有害化學物質的風險。

木製餐具比較怕潮濕，長期潮濕容易發霉或裂開，不能放入洗碗機清洗，洗完後也要盡快抹乾並保持通風。

不鏽鋼：耐用實淨、容易清潔

不鏽鋼是較為耐用的材質，不鏽鋼餐盤不容易跌壞，而且表面不易藏污垢和殘留氣味，容易清潔。而且耐高溫，可以盛熱食，不易變型。建議選擇標示304或316的食用級不鏽鋼，較為安全也耐腐蝕。

不過，不鏽鋼導熱快，家長應避免盛裝太熱的食物，或勿讓BB直接接觸，以免燙傷。另外，不鏽鋼餐盤不能放進微波爐，建議加熱食物時轉用其他材質的容器。