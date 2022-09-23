新手爸媽｜初生嬰兒每夜難入睡？即學「EASY模式」讓全家有覺好瞓

相信新手爸媽都懂得「睡不飽」的困擾，尤其是剛經歷過月子中心的快活時期，再把寶寶接回家，更能夠深刻體會甚麼是從天堂掉到地獄的痛苦，無時無刻都在盼望寶寶能夠聽得懂指令，讓爸爸媽媽可以久違地睡個好覺。



然而，在那天到來之前，難道就只能夠看着日漸變深的黑眼圈興嘆嗎？或許你可以試試看由美國兒語專家所提出的「E.A.S.Y. 四模式」，來幫助寶寶的作息盡快穩定上軌道，早日睡過夜的同時，也解救自己疲憊的身心靈：

要初生孩子，甚至當父母的自己睡得好，這套「E.A.S.Y.」模式絕對要學！（按圖了解）

+ 13

甚麼是 E.A.S.Y. 四模式？

關於寶寶睡過夜，坊間有許多種不同的做法。美國兒語專家崔西十分懂得傾聽孩子的心聲，能夠讀懂他們的哭聲、臉部表情與肢體語言，她統整出一套「E.A.S.Y. 四模式」育兒法，適用於各種不同類型的嬰兒，讓他們養成規律的生活作息，不再容易焦躁大哭大鬧。

所謂 E.A.S.Y. 是由四個英文字詞所簡寫而成，分別是 Eat, Activity, Sleep 和 Your time，崔西認為只要固定按照「進食、活動、睡眠」這前三項模式循環，先滿足孩子的口腹之慾、再培養他們內在的安全感與消耗活動力後，最後就能讓寶寶安穩入睡，並且讓父母擁有屬於自己的時間休息。

練習睡過夜的好時機

該從甚麼時候開始用「E.A.S.Y. 四模式」讓寶寶練習睡過夜呢？崔西和大部分的學派抱持相同意見，都認為寶寶至少要近滿月或是體重到達五公斤後，再開始施行。

原因除了是擔心寶寶的健康，根據經驗也指出，足齡和足重的孩子，隨着胃部空間慢慢發育變大，一次可以吸取較多奶量，比較不容易在短時間內感到飢餓。因此不必着急讓寶寶剛出生就調整作息，在前期可以盡量配合他的睡眠與飲食需求，先增加體重、強健體力比較重要！

相關文章：4點半起床餵奶 媽媽補眠爸爸接力 夫妻記錄照顧初生BB一天多累

+ 31

觀察重於按表操課

在施行的最一開始，建議可以先花個幾天觀察孩子是否有固定的作息，再以此為基礎設計一套最適合的作息，接着從旁引導甚麼時候該做甚麼事，然後不斷重複，讓孩子習慣這樣的規律。

不過崔西也強調，所謂「E.A.S.Y.」只是個法則，可以視每個孩子不同的情況彈性調整，多傾聽他們從每個神情、動作所釋放出的訊息，而非一昧地按表操課。

比如說在某天，碰到孩子喝完奶（Eat）之後就精神狀況不佳，頻頻打哈欠、揉眼睛，出現哭鬧、愛睏的現象時，也不需要過於執着一定要經過玩耍活動（Activity）才能入睡。可以暫時跳過，直接進入（Sleep）的階段，才不會違背孩子自身的生理時鐘，反而帶來反效果。

相關文章：「寶寶睡了你怎麼不休息？」 10句激心說話當媽媽的怎都有聽過…

+ 27

建立睡前儀式感

最後，建立睡覺的儀式感也是非常重要的一環，時常並不是孩子愛和我們唱反調，而是沒有人教導他甚麼時候該做甚麼事！因此在睡前可以試着做一些與白天不同的轉換，像是切換昏黃的燈光、放輕柔的白噪音或是輕輕按摩寶貝，告訴他睡覺的時間到了，接下來該放鬆下來好好睡一覺。

我們常常覺得嬰兒還小，應該聽不懂指令，但事實上當持續這麼做下去時，會慢慢發現孩子的轉變！

每個孩子天生的個性和學習的能力都不同，「睡過夜」的訓練時間長短也會因人而異，可能會馬上成功，也可能會需要一段適應與磨合期，但無論如何都請別因為比較而喪失信心，因為孩子需要時間學習，我們也需要努力尋找適合他們的方式和調適自己的心態，相信慢慢地一定會找出最適合彼此的相處頻率！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】