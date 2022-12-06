誰說男孩只懂搗蛋？5招育成孩子當暖男　懂錫媽媽更人見人愛

女兒都比較貼心，男生就是調皮！這個大家習以為常的刻板印象，其實不一定是事實，而往往只是固有觀念的放大。加上受刻板性別觀影響的教育方式，當小朋友發現女生多幫忙會被稱讚，男生調皮搗蛋是天生的改不了，長大後就很容易被這個價值觀框住。這個觀念無論對男女，都是有負面影響的。因此我們要針對男生的家長，如果希望兒子可以不受這個限制，自由發展成一個完整的人，那以下建議或許會對你很有幫助。

文：Chuck Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰 / Hello醫師



能教出一個懂跟別人噓寒問暖的暖男仔仔，試問哪位媽媽不想呢？（按圖了解）

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讓他習慣幫助別人

在很多家庭，還是可以看到爸爸和公公翹着二郎腿，等着媽媽或媳婦端茶奉果。想要改變這個現象就要從小做起，就算生男生也可以教他們做家事。家長可以慢慢教他們按照指令，完成大人交付的工作，並用請他們協助，而不是命令的方式，叫他們幫忙倒水，或是把門和燈關好。透過協助大人，小孩會產生責任感，也更能體會紀律和規則的意義。

鼓勵他說出感覺和想法

應該沒有人聽過「女生不能哭，哭了就不是女人！」這句話吧？但男兒總是有淚不輕彈，就算到了傷心處也要故作堅強。這個社會對性別角色的期待，讓女生比較能對自己的內在情感暢所欲言，但卻會讓男生習慣壓抑情緒。而憋住感情、怒氣吞肚的習慣，往往就是不快樂的根源。所以發現兒子感到憂鬱時，請不要叫他忍耐，而是要試圖理解、安慰，並鼓勵他用健康的方式抒發，例如把自己的感受說出來。

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適當給予擁抱等身體接觸

研究結果指出，小孩尚在學步期階段時，家長就會很自然地，對女兒投注比兒子還多的關愛，殊不知男生也是需要被關懷和擁抱的。家長在男生小時候給予緊擁和親吻，會讓他們有安全感。雖然他們長大後，多少會漸漸對這些身體接觸感到不好意思，但家長可以換成他們可以接受的作法，例如趁旁人不注意時快速抱一下就好，或是在他們難過需要支持時，輕撫他們的背。

儘量教他們守規矩

小孩總有用不完的體力，只要有機會，隨時都想到處跑跳，甚至攀爬。但家長不能因為認為頑皮是男生的天性，就縱容這種行為。雖然男生對別人大吼大叫時，不像女生會被貼上恰北北或沒氣質的標籤，但這也不表示他們就有權力這麼做。就算是男生，家長可以嘗試教導他甚麼時間、地點可以這樣玩，甚麼場合需要特別保持安靜。

鼓勵他多分享和交朋友

相較於女生，男生通常要長較大，或要進入青春期時，才會開始結交親密至友。這可能是因為男生與朋友互動玩耍時，都是成群結隊的關係，較少有一對一建立朋友關係的機會。家長可以鼓勵兒子跟朋友來往時，多分享玩具，並教他友善和大方的重要，以結交更多朋友。此外，家長也可以教導他們不要有恐同的觀念，因為就算異性戀小孩，若有開放的性別價值觀，也可以讓他們活得更自由、交友更自在。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：誰說女兒才貼心？鼓勵表達養出好男生】