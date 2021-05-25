近6成有視力問題兒童皆為2至4歲　發現子女有呢2個習慣要留意

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-25 18:19

香港「四眼」比例冠絕全球，根據中大醫學院眼科團隊於2019年發佈的「香港兒童眼科計劃」研究結果顯示，當本港學童就讀小四時（約十歲），已有逾四成需配戴眼鏡。不少小朋友人生第一次眼科檢查都是在6歲，有視光師認為已經太遲。

2至4歲出現視力問題比例近60%

香港兒童視力篩查及教育中心(VSEC)早前針對香港約4,800名2至6歲的學童進行視力檢測，結果發現當中有16.1%學童出現不同程度的視力問題，包括：近視、遠視、屈光參差（兩眼的屈光度數相差較大）、斜視等。而這16.1%檢測出有視力問題的學童，2至4歲的年齡層佔約6成，可見視力問題趨向「幼齡化」的情況。當中最令人驚訝的是，檢測出有視力問題的小朋友，近9成家長都未有察覺小朋友有視力方面的問題，亦因此往往導致錯過矯正黃金期。

家長難以察覺視力問題 6歲檢查已太遲

第I部份註冊視光師陳家豪指，6歲以後才對視力問題進行治理已經太遲，而政府提供的「學前兒童視力普查」計劃的門檻雖是４歲，但不少學童都是升小學後，即6歲才進行人生第一次視力檢查，學童最少出現了0至4歲的檢查空窗期，錯過了介入治療的良機。

視光師陳家豪補充：「很多家長未能察覺年幼小朋友視力問題，其中一個原因是他們未去到要書寫的年齡。根據自己經驗，家長講小朋友經常『哄到好埋睇嘢』，例如睇書、睇電視，通常都一定是視力出現問題」。另一方面，除了近視是可後天導致外（年幼深度近視亦多為先天），年幼小朋友的其他視力問題大多是先天性，因此家長不要以為小朋友螢幕時間少，生活規律就可避免。

及早介入不等於不用戴眼鏡

於小朋友視力矯正黃金期內，及早發現問題並介入處理絕對是好事，但早發現不等於未來可以過上不用戴眼鏡的生活。視光師陳家豪指，小朋友愈遲進行視力問題的跟進，將來即使戴上適合度數的眼鏡也不等於看得清楚，及早介入是避免情況惡化，影響視力的清晰度。

香港家長的難處

除了政府提供的「學前兒童視力普查」計劃不包括４歲前的學童外，香港家長想為年幼小朋友作視力檢測都困難重重。視光師陳家豪指，目前在香港註冊執業的4部分視光師中，只有第I部分註冊視光師可以用散瞳眼藥水進行更準確的度數檢查，而目前只有1000多位視光師符合資格。而坊間為6歲以下的小朋友配眼鏡也不容易，因為小朋友檢測與成年人不同，需更專業的儀器及時間，因此大部分也不做小朋友生意。

以下是第I部份註冊視光師陳家豪給出的年幼小朋友配眼鏡參考數值，他強調不能一概而論，因每個人也有不同情況，只供作基本參考。

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