一周湯水│湯包爸爸分享立秋後5款湯水 把握未伏養肺防冬咳好時機

今年適逢末伏之時已經立秋，日間氣溫依然炎熱，但晚上則悄悄地轉涼，溫差逐漸增加，湯包爸爸Adam表示過每年有不少家長向他查詢「止咳」湯水，由於秋季也是養肺好時機，要預防冬病咳嗽，他建議家長可以自製作以下4湯1糖水，以預防季節性疾病。

攝影:龔嘉盛、(部分圖片由受訪者提供)



Adam直言一到秋天，多年來都最多人想知問「咳」要飲甚麼湯水最好，他說:「上次提到三伏天煲人參湯，是預防冬病咳嗽及對於預防季節性疾病的材料，如果有跟住飲，已比別人做多一步準備工夫，但人參湯多與紅棗、龍眼肉配伍，有些人稍為吃粒紅棗都會喉嚨痛，或心口有壅滯感，這可能與脾胃虛弱，導致中焦堵塞(中焦 : 脾, 胃 )有關。」

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三款湯水之功效

Adam建議家長要趁末伏 ，把握冬病夏治的尾班車，他說:「先煲袪濕，因為當中土茯苓能通三焦、清濕熱，配合生地，有涼血潤燥之功，對皮膚搔癢，濕疹患者甚有幫助。次之 0利用人參湯、加了伏苓，可引人參之氣走全身，再配合肉桂，加強溫中散內寒，《景岳全書》有云: 『善於助陽，四肢有寒疾者，非此不能達』， 即經常說的腎虛手腳冰冷者，非用肉桂不可了。」而最後一款湯水是有健脾作用的四臣湯，「就是末伏所需要的健脾胃, 固脾胃。即上面所說的中焦，調理好了，就要鞏固。」

秋天忌亂補

「脾」有轉化食物營養變為氣血以供應全身之用，但脾虛就是消化不好，影響轉化能力弱，Adam表示如果處理不好，這「後天之本」就廢掉了，「別人的脾胃吃東西，是化成氣血，運行全身，精力充沛，臉上淡紅好氣色。但如果你吃的就是消化不掉，還堵塞在體內，再有營養的食物、再貴的補品，也只會加重負荷，塞上加塞。正所謂『春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎』，但唯獨四季要養『脾』，可見並重要性 。」

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爸爸的用心良苦

作為兩個小孩的父親，Adam也深知小朋友口味，故特別建議家長製作「陳皮蓮子百合紅豆沙」及「柑桔雪梨清潤茶 」作平時甜品享用，他說:「前者可補氣血，有補脾胃之效，後者可防秋燥，有滋潤作用，味道易入口，小朋友會絕對會喜歡的。」

湯包爸爸Adam與父母經營山草藥及湯包多年，深信湯水有保健功效，一直照顧家人的湯水，開設專頁「家常例湯」www.facebook.com/ymsoup。(龔嘉盛攝)

有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢，以上資料只供參考。

(部份照片由「家常例湯」提供）

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兒童喝水宜忌:

她認為體內多餘水液影響脾胃生化氣血，不能滋養皮膚口腔，導致口乾但不想飲水，口淡淡想飲食濃味滋膩之物，搞到脾胃越來越差，惡性循環。她說:「喝水雖然重要，但這種情況反而不要喝太多，否則身體承受不了，將多餘的變成垃圾。」

*每人體質不同，以上資訊僅供參考，有任何疑問請諮詢註冊中醫師。

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